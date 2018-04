4. Jak být lepší: žijte zdravěji, zhubnete

Držte se několika hlavních zásad, které vám pomohou skutečně se zlepšit. Nejde jen o to zhubnout, ale žít zdravěji.



Jak radí doktorka Václava Kunová ze společnosti Stop obezitě (www.stob.cz), v první řadě se nenechávejte ohlupovat všemi možnými nabídkami na rychlé, bezpracné zhubnutí, které se na vás valí z televize a časopisů. Nikdo nezačne hubnout sám od sebe za pomoci kouzelných pilulek.



"Každý, kdo vám slibuje úbytek na váze bez vašeho přičinění, je podvodník," říká doktorka Kunová.

Pozor na špatné diety

Nenechte se ani zmanipulovat k držení ostré redukční diety. "Každá dieta jednou skončí a pracně shozené kilogramy se vracejí jako numery," varuje Kunová. Jezte minimálně pětkrát denně. Díky tomu vaše tělo pozná, že nemusí zbytečně ukládat zásoby, protože má pravidelný přísun energie. Musíte však jíst vhodně vybrané potraviny v přiměřených dávkách.

Nešetřete na sobě a dopřávejte si skutečnou kvalitu. Uzeniny, přeslazené sušenky nebo slané chipsy nahraďte libovým kuřecím nebo rybím masem, nízkotučným sýrem, ovocem a zeleninou.

Snažte se sportovat

Pravidelně sportujte. Vyberte si disciplínu, která vás baví a díky níž zaženete myšlenky na jídlo. "Tím, že se dostanete do formy, získáte sebevědomí," doporučuje doktorka Kunová.

Snažte se najít nízkotučné a méně sladké alternativy svých oblíbených jídel. Na stránkách společnosti Stop obezitě najdete i doporučený jídelníček. Pomoci vám mohou i opravdu seriózní knihy, které se zabývají zdravou výživou.

Počítejte si, jakou energii jste danou potravinou dodali svému tělu. Váš energetický příjem by se měl rovnat energetickému výdeji.

Nenechte se zviklat od svých známých a kamarádů, kteří vám budou adresovat různé vtipné poznámky. Uvidíte, že vám nakonec budou závidět a přijdou za vámi pro radu, protože si začnete připadat lépe!

Musíte sami věřit tomu, že tento pokus je pro vás už úplně poslední. Není to totiž dietou, ale změnou stylu života.

"Pokud by se náhodou stalo, že se vaše váha skoro nepohne tak, jak jste si naplánovali, nic se neděje," říká Václava Kunová. "Všichni nemůžeme být zcela ideální. Vy ale víte, že jste udělali pro své zdraví maximum."



