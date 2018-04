4. díl cvičení s Hankou: protáhněte se při ranní rozcvičce

1. Postavte se úplně do snožení, vyrovnejte trup a podsaďte pánev. Nadechněte se a s výdechem si přitáhněte jedno koleno k tělu, co nejblíž k hrudníku. Abyste udrželi rovnováhu, dívejte se očima do jednoho bodu. Povolte a totéž udělejte s druhou nohou.

Tímto cvikem protahujete koleno a úpon na přední straně stehna. Obě nohy několikrát procvičte.

2. Teď se zaměříme na horní část těla. Nejdříve uvolněte ramena. Rozkročte se a jedním ramenem udělejte dva malé kroužky dozadu a pak velký kruh celou paží. Pak paži nechte nahoře, nadechněte se, pokrčte paži v lokti (předloktí visí za zády), s výdechem chytněte druhou paží pokrčený loket a tlačte tak, abyste prsty dosáhly až mezi lopatky. Povolte a několikrát zopakujte, a to i na druhou stranu.

Na závěr zopakujte oba cviky dohromady.