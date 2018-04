Pyramidy, krychle, koule... Cukrářka čaruje s 3D technologiemi

Růžový projekt sestavený z 81 tvarů, z nichž ani jeden není stejný, ale společně tvoří jedinečnou geometrickou kompozici, připravila osmadvacetiletá cukrářka z Charkova pro prezentaci rubínové čokolády v Šanghaji (více si o novém druhu čokolády přečtěte zde).

Hlavní roli zde hraje nejen neobvyklá růžová čokoláda, ale také metoda, kterou vznikaly osobité silikonové formy ve tvaru pyramid. Dinara je vytvořila pomocí grafického editoru, ve kterém jejich podobu pozměnila, aby tak dala vzniknout dortu evokujícímu sci-fi romány, a 3D tiskárny.

Také její další jedlá umělecká díla patří na první pohled spíše do galerie moderního umění než do cukrárny. Ať už se jedná o oblé bublinkové kompozice, elegantní pyramidy nebo dezerty odvážných geometrických tvarů.

Cukrářka-umělkyně, která vystudovala architekturu a design a původně pracovala jako designová návrhářka se specializací na 3D vizualizace, dnes právem sklízí ovace na domácích i mezinárodních soutěžích, její dorty se objevují i na titulních stranách prestižních časopisů o jídle a zakázky se jen hrnou.

Dezerty ukrajinské cukrářky jsou malými uměleckými díly.

Dinara Kasko je aktivní také na sociálních sítích, kde má více než 170 000 sledujících. Do cukrařiny touží přinášet stále něco nového a to se jí bezesporu daří. Její doménou je realizace co nejneuvěřitelnějších kreací a kromě struktur si hraje také s barvami. Nejradši má prý černou, po ní následuje bílá a červená.