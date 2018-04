30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: I zdravé jídlo může být při dietě nevhodné

Jedna věc je totiž zdravý životní styl a zdravé stravování, druhá věc je hubnutí a spalování tuku. Jsou to dvě naprosto odlišné věci. Proto se může stát, že i když vybíráte zdravé jídlo, nedaří se vám shodit přebytečná kila.



Co se týká sacharidů, jako hlavního zdroje energie pro svalovou práci, je potřeba to s nimi příliš nepřehánět, abychom tělo přiměli sáhnout do tukových zásob. Pozor si proto dávejte právě na zdravé potraviny, které jsou kalorické - celozrnné pečivo, těstoviny, rýže, brambory, jáhly, kuskus, bulgur či pohanku.

Již v předchozím díle našeho seriálu jsme psali i o tom, že byste měli šetřit i s ovocem a dopřávat si ho hlavně v dopoledních hodinách. Pozor si pak dejte hlavně na ovocné tyčinky, džusy, různé freshe či smoothie nápoje. Vždy si raději přečtěte tabulku s nutričními údaji, protože právě tyto potraviny často obsahují velké množství cukru, což se negativně podepisuje nejen na samotné redukci.

Tuky, které mají dvakrát tolik energie na gram než sacharidy i bílkoviny, jsou samy o sobě velmi výživné. Ale ve své zdravé formě jsou také velmi prospěšné pro funkci hormonálního systému, kloubů, stav kůže a dokonce nám správné tuky mohou pomoci hubnout. Všech druhů oříšků, semínek a zdravých olejů však stačí jedna, dvě hrstky denně. Nezapomínejte, že nějaké množství tuků přijmete skrytě v některých potravinách jako maso, vejce, celozrnné pečivo a podobně.

Pokud chcete hubnout, zaměřte se každopádně na zvýšený příjem bílkovin. Až 40 % energetické hodnoty bílkovin je spotřebováno jen na samotné jejich trávení. Dále se méně snadno ukládají do tukových zásob než sacharidy či tuky. A navíc pomáhají s regenerací a zpevňováním svalů, které potřebujete pro to, aby byla kde pálit energie z tukových zásob. Zde se tedy příliš omezovat nemusíte. Pozor si dejte jen na mléčné výrobky, ty nejsou ve větším množství vhodné, když chcete hubnout.

Jídelníček na 18. den

Ukázkový jídelníček, který vám budeme denně přinášet, je pouze orientační. Každý totiž máme jiné potřeby, a proto nelze vyhovět všem, ale i tak vám může pomoci.

Jídelníček a rady pro vás připravila nutriční specialistka Ing. Monika Bartolomějová ze společnosti Svět zdraví.

Tento je sestaven pro ženu vážící 70 kilogramů, která má sedavé zaměstnání a bude jí vyhovovat strava o pěti jídlech denně. Muži by měli mít zhruba o třetinu více u všech porcí.

V doporučeném jídelníčku najdete každý den pět rozdílných jídel, abyste mohli kombinovat podle chuti, ale také vašich možností a času. Pokud vám nevadí jíst stejné jídlo vícekrát po sobě, můžete si jídelníček uzpůsobit.

Energetická hodnota bude vždy odpovídat zhruba 6 000 kJ (nezapomínejte, že do energetické hodnoty se počítá např. i olej na pánvi). Nutriční složení je bohaté na tuky (40-50 g/den) a bílkoviny (90-105 g/den). Jídelníček má snížený obsah sacharidů (100–130 g/den).

Pamatujte, že poslední jídlo by mělo být 2,5 až 3 hodiny před spaním. Pokud chodíte spát až v pozdějších hodinách, nebojte se večer najíst. Toto poslední jídlo by mělo být složeno ze zeleniny a menšího množství bílkoviny – např. zeleninový salát s kouskem sýru. Ovoce i zeleninu si můžete v jídelníčku obměňovat podle sezonní nabídky.

Do dnešního jídelníčku zařadila nutriční specialistka Monika Bartolomějová kešu ořechy. Ty jsou méně kalorické než ostatní druhy ořechů. Obsahují celou škálu minerálních látek (hořčík, vápník) i vitaminů. Výborně se hodí do salátů, díky nim se umožní vstřebání vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K).

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně - tvaroh s jablkem

Tvaroh (1 kelímek) smícháme se špaldovými vločkami (3-4 polévkové lžíce), s nastrouhaným jablkem (1 menší kus) a s dýňovými semínky (1 polévková lžíce). Svačina – oříšky Hrst kešu ořechů Oběd – červená čočka s řepou a feta sýrem (i na studeno) Červenou čočku (150 g) uvaříme dle návodu (nemusí se předem namáčet) a dáme do misky. Přidáme nastrouhanou uvařenou řepu (150 g), feta sýr (min. 50 g) a bylinky na dochucení. Poté vše dobře promícháme. Svačina – tvaroh se sýrem Nakrájíme 4 plátky eidamu (obsah tuku do 30 %) a smícháme se zeleninou (neomezené množství). Navrch můžeme dát 1 lžíci polotučného tvarohu (zbyl nám od snídaně) ochuceného solí. Večeře – vajíčka s listovým salátem Umícháme vajíčka (2 ks) a přidáme natrhanou kvalitní šunku (4 plátky). Podáváme s listovým salátem (neomezené množství).

Cvičení na 18. den

Cvičení a rady pro vás sestavily trenérky Markéta Brožová a Kateřina Hollerová z fitness pro ženy Contours.

Po včerejším běhu si dnes můžete odpočinout v bazénu. Jděte si alespoň na 30 minut intenzivně zaplavat a poté si můžete zajít odpočinout do sauny.



Na doma jsme pro vás připravili dva cviky, které posílí celé tělo a speciálně pak břišní svalstvo.

1. cvik - posílení břišních svalů

Položíme se na záda, natáhneme ruce i nohy a s výdechem zvedneme propnuté nohy i ruce, dotkneme se a s nádechem vracíme zpět dolů, ale nepokládáme. Toto několikrát opakujeme.

Doporučený počet opakování je 10 až 20, dvě až čtyři série, ale samozřejmě záleží na tom, jestli s cvičením začínáte, nebo už delší dobu posilujete.

2. cvik - posílení celého těla, zejména středu



Položíme se na bok, opřeme se o pravou rukou, nohy dáme na sebe, zvedneme se do vzporu a levou nohu i ruku natáhneme, propneme a zvedneme vzhůru. V této pozici chvíli vydržíme a poté vystřídáme strany. Nezadržujeme dech.

Doporučený počet opakování je 2 až 6 na každou stranu, jedna až dvě série, ale stejně jako u prvního cviku záleží, jak jste na tom s fyzickou kondicí.