30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Jaké sýry a uzeniny můžete při dietě

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – chia pudink

Do sklenice nalijeme mléko (200 ml) a přidáme chia semínka (3 polévkové lžíce). Necháme ve sklenici do rána nabobtnat (je dobré párkrát promíchat - semínka mají tendenci slepovat se k sobě). Ráno posypeme vybraným bobulový ovocem. Svačina – rajčátka se sýrem Na talířek dáme cherry rajčátka (4 ks) s pokrájenou mozzarellou (1 balení) a drcenými vlašskými ořechy (1 polévková lžíce). Oběd – těstoviny s brokolicí Celozrnné těstoviny (140 g v uvařeném stavu) uvaříme dle návodu a dáme do zapékací mísy. Přidáme povařenou brokolici (1/4 hlávky), na kostky nakrájeného Šmakouna (1 ks, např. Mexico) a sýr (na dochucení dle potřeby). Svačina – pekanové ořechy s jogurtem Bílý jogurt (1 kelímek s obsahem tuku do 3,5 %) smícháme s rozdrcenými pekanovými ořechy (1 polévková lžíce) a skořicí. Večeře – lečo se šunkou bez pečiva Nakrájíme si papriky, rajčata a cibuli, nejlépe na větší kousky (množství podle toho, pro kolik členů rodiny připravujeme, pro celou rodinu cca 1 kg od každé ingredience). Připravíme si větší hrnec, nejlépe široký a nízký. Rozpálíme olej a přidáme cibuli. Lehce ji opražíme a přidáme kvalitní šunku (druh volíme podle chuti). Společně osmahneme na cca 3 minuty. Poté přidáme papriky a necháme podusit. Nakonec přidáme neoloupaná rajčata a vaříme asi 15 minut (opět bez pokličky).