30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Zapojte do změny životního stylu rodinu

Přimět ke zdravé stravě a pohybu děti i partnera nebývá mnohdy jednoduché. Ale věřte, že pokud se vám to povede, budou spokojeni všichni. Vy ušetříte čas při vaření a navíc vás určitě bude společný pohyb více naplňovat.



Někteří lidé nejsou od malička vedeni ke sportu a zdravému životnímu stylu a to v nich zůstává a dokonce se utužuje i v dospělosti. Možná je to případ vašeho partnera, a proto nemusí být ochotný s vámi sdílet snahu o změnu k lepšímu. Je to pak složitější, ale často se stává, že nakonec přeci jen vlastním příkladem a úspěchem se druhý z partnerů nad sebou také zamyslí a alespoň některé změny přijme.

S dětmi je to o něco jednodušší, přeci jen je můžete ještě ovlivnit a ukázat jim správnou cestu.

Nejlepší příklad pro dítě je rodič, a pokud vaše dítě uvidí, že je pro vás přirozené jíst například zeleninu, bude ji jíst i ono. Stejně to funguje například se snídaní, s pitným režimem apod. Pokud vytrváte a při přípravě zapojíte i trochu fantazie při vaření, určitě se to vyplatí.



Kromě zdravé stravy je u dětí zvláště důležitý i každodenní pohyb, aby se dobře vyvíjely tělesně i duševně. A právě vy svým vzorem a vedením nesete za tento jejich vývoj a budoucí stav v dospělosti odpovědnost.

Co víc je třeba k tomu, abyste s nimi vyrazila sama nebo i s partnerem dnes sportovat, vyblbnout se? Zkuste častěji trávit společný čas aktivně a ne u televize.

Jídelníček na 7. den

Ukázkový jídelníček, který vám budeme denně přinášet, je pouze orientační. Každý totiž máme jiné potřeby, a proto nelze vyhovět všem, ale i tak vám může pomoci.



Jídelníček a rady pro vás připravila nutriční specialistka Ing. Monika Bartolomějová ze společnosti Svět zdraví.

Tento je sestaven pro ženu vážící 70 kilogramů, která má sedavé zaměstnání a bude jí vyhovovat strava o pěti jídlech denně. Muži by měli mít zhruba o třetinu více u všech porcí.

V doporučeném jídelníčku najdete každý den pět rozdílných jídel, abyste mohli kombinovat podle chuti, ale také vašich možností a času. Pokud vám nevadí jíst stejné jídlo vícekrát po sobě, můžete si jídelníček uzpůsobit.

Energetická hodnota bude vždy odpovídat zhruba 6 000 kJ (nezapomínejte, že do energetické hodnoty se počítá např. i olej na pánvi). Nutriční složení je bohaté na tuky (40-50 g/den) a bílkoviny (90-105 g/den). Jídelníček má snížený obsah sacharidů (100–130 g/den).

Pamatujte, že poslední jídlo by mělo být 2,5 až 3 hodiny před spaním. Pokud chodíte spát až v pozdějších hodinách, nebojte se večer najíst. Toto poslední jídlo by mělo být složeno ze zeleniny a menšího množství bílkoviny – např. zeleninový salát s kouskem sýru. Ovoce i zeleninu si můžete v jídelníčku obměňovat podle sezonní nabídky.

Do dnešního jídelníčku zařadila nutriční specialistka Monika Bartolomějová mandle. Ty jsou stejně jako ostatní nesolené ořechy zdrojem zdravých tuků a velkého množství vitaminu E. Mandle obsahují vápník, draslík, hořčík a dále jsou zdrojem vlákniny. Jsou v nich navíc obsažené fytosteroly (rostlinné steroly), které brání vstřebávání cholesterolu ze zažívacího ústrojí.

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – toasty

žitný toast (2 ks), eidam 30 % (2 plátky), krůtí šunka (4 plátky), listy salátu (neomezeně) Svačina – hrozny s mandlemi hroznové víno (150 g) smícháme s mandlemi (1 polévková lžíce) Oběd – krůtí nudličky krůtí maso (150 g) nakrájené na nudličky podusíme na pánvi, podáváme spolu se zeleninou (polníček, kadeřávek neomezeně) a bramborem (200 g) Svačina – mrkvový salát mrkev (mistička) nastrouháme na jemno a promícháme se slunečnicovými semínky (10 g) Večeře – olivový salát mix salátu (neomezeně) promícháme s olivami (hrst), rajčaty (2 ks) a balkánským sýrem (100 g)

Cvičení na 7. den

Jste po celém týdnu unavení a nejraději byste jen odpočívali? Zajděte si do sauny. Relaxujete a zároveň si tím posilujete srdce.

Cvičení a rady pro vás sestavily trenérky Markéta Brožová a Kateřina Hollerová z fitness pro ženy Contours.

Ke cvičení pak můžete přizvat i své děti. Na víkend jsme vybrali hravé cviky, které je budou určitě bavit.

1. cvik - posílení hýždí a nohou + aerobní aktivita

Postavíme se rovně, široký stoj rozkročný, špičky směřují mírně ven, ruce dáme v bok, s nádechem půjdeme do podřepu s výdechem vyskočíme nahoru. Snažíme se brzdit skok přes špičky, aby vznikl plynulý pohyb směrem nahoru a dolů. Snažíme se vyhnout otřesům. Kolena vždy směřují za špičkou.

Doporučený počet opakování je 10 až 20, dvě až čtyři série, ale samozřejmě záleží na tom, jestli s cvičením začínáte, nebo už delší dobu posilujete.

2. cvik - posílení celého těla, zejména středu



Položíme se na bok, opřeme se o pravou ruku, nohy dáme na sebe, zvedneme se do vzporu a levou nohu i ruku natáhneme, propneme a zvedneme vzhůru. V této pozici chvíli vydržíme a poté vystřídáme strany. Nezadržujeme dech.

Doporučený počet opakování je 10 až 20, dvě až čtyři série, ale platí to samé jako u prvního cviku. Počet volte podle vaší zdatnosti.