30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Vyhněte se na začátku negativní motivaci

Můžete mít volný čas, fitko za rohem, sportovní oblečení, znalosti o ideálním pohybu i stravování, ale když vám bude chybět ta správná motivace, nebude se dít vůbec nic. A v případě nesprávně nastavené motivace zase u změny životního stylu dlouho nevydržíte.



Nejčastější motivací k hubnutí bývá naštvání na sebe sama, že už není možné, jak vypadám. Zase další kila navíc, zadýchávání se u sebemenších aktivit, škrtící podprsenka či odporný špek na břiše. To jsou věci, které nás dokáží velmi spolehlivě nakopnout k prvotním snahám zhubnout. Často se pak vrháme do sportování a diet s nebývalou intenzitou a zapálením.

Na první pohled to sice vypadá dobře, ale jde bohužel o tzv. negativní motivaci, tedy založenou na tom, že se nám něco nelíbí.

U žen se s ní setkáváme mnohem častěji než u mužů. Ta špatná stránka tohoto stimulu je v tom, že je velmi krátkodobá. Většinou po třech týdnech až dvou měsících se vše vrací do starých kolejí a jakákoli snaha končí. A případná shozená kila se velmi rychle vracejí.

Pokud chcete opravdu se sebou něco udělat, změnit životní styl jednou provždy, je třeba se nad tím hlouběji zamyslet a přeorientovat svoji motivaci na tu pozitivní. Je to váš úkol na následující měsíc. Abyste ve změnách pokračovali i po skončení našeho seriálu.

A jak taková pozitivní motivace vlastně vypadá? Velmi podstatná je ta stále opakovaná sebeláska. Každodenní pohyb a zdravá strava není nutné zlo, abyste sundali odporné kilogramy tuku. Je to přesně naopak. Vaše tělo a zdraví jste jen vy a měli byste pro sebe chtít to nejlepší, neubližovat si.

Což znamená pravidelně se hýbat, jíst zdravé potraviny, mít správný pitný režim, dostatek spánku, ale také se vyhýbat negativním lidem, situacím a stresu. A to, že při tom zhubnete a budete se cítit v kondici a plní energie, je už jen logický bonus k celkovému zdraví.

Zamyslete se nad tím, co vás vede k tomu, že si ubližujete jídlem a nedostatkem pohybu a proč se nemáte dostatečně rádi na to, abyste to změnili.

Ať už s redukcí váhy začínáte, nebo jste naopak zkušené „dietářky“, pamatujte si, že nikdy není pozdě začít, byť první krok je nejtěžší. Je to vystoupení z komfortní zóny, změna něčeho, na co jsme zvyklí mnohdy celý život. Věřte si, věřte v sebe a ignorujte poznámky ve svém okolí typu „Ty už zase hubneš?“ nebo „Zase ty tvoje diety“. Pokud se vám povede sobě říct „Dokážu to“ a pokud uděláte první krok - vystoupení z komfortu -, dokážete to.

Pusťte se s námi do proměny, držíme vám palce!