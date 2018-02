30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Sůl je zdravá, ale ne víc než lžička denně

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – maková kaše

40 gramů ovesných vloček zalijeme vodou a necháme chvíli nasáknout. Přendáme do kastrůlku a zalijeme trochou polotučného mléka. Povaříme a přidáme polévkovou lžíci mletého máku, mletých mandlí nebo rozinek. Svačina – ananas s jogurtem Ananas (150 g) nakrájíme na kostky a smícháme s bílým jogurtem (1 kelímek, obsah tuku do 3,5 %). Oběd – pečené kuře Kuře dáme péct do trouby (150 g na 1 porci ). Můžeme péct s kysaným zelím (3 polévkové lžíce), mrkví (2 ks) a žampiony (100 g). Podáváme s okurkovým salátem (menší miska). Svačina – salát z červené řepy Řepu (1 ks) uvaříme doměkka, nastrouháme na hrubším struhadle a promícháme se sterilovanou kukuřicí (1 polévková lžíce). Večeře – pórková polévka (1 talíř) V hrnci rozehřejeme přepuštěné máslo (ghí), osmahneme pokrájenou cibulku (1 ks) a zalijeme vývarem (1 litr, popř. vodou). Do vroucí polévky vsypeme nakrájený a propláchnutý pórek (4 střední pórky) a vaříme asi 15 minut doměkka. Ochutíme solí a pepřem. Sundáme z plotny a do polévky vyklepneme jedno vejce, které v polévce rozšleháme.