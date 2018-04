30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Při shazování tuku pomůže úklid i sex

Tak třeba mytí oken nebo vysávání podlahy, které už několik dnů odkládáte a nechce se vám do něj. Víte, že při těchto domácích pracích spálíte zhruba stejně energie, jako při lekci bodystylingu nebo hodině in-line bruslení? Možná to není taková zábava, ale udělat se to stejně musí, tak proč to nedělat s vědomím, že kromě špíny bude pryč i trocha vlastního tuku.

Pusťte se tak třeba i do dlouho odkládané generálky ve skříni nebo na půdě. V případě, že bydlíte v rodinném domku, tak je jistě i spousta práce na zahradě, která se dá dělat i teď v zimě, zvlášť při mírném počasí.

Při akčních lekcích domácích prací nezapomínejte na správné držení těla. Nekulatit záda, břemena zvedejte z podřepu s rovnými zády, ramena a lopatky táhněte dolů, když pracujete rukama, hlavu držte vzpřímeně. A stejně jako při sportu nezapomínejte na pitný režim.

Dalším pohybem, který je ideální přidat jak po stránce hubnutí, tak po stránce zdraví, je zvýšit množství nachozených kroků za den. Zvlášť lidé ve městech a se sedavým zaměstnáním mají extrémně málo přirozeného pohybu.

Chůze je v podstatě tělesná potřeba nutná pro zachování zdraví. Zaměřte se cíleně na zlepšení v této oblasti. Vystupujte z hromadné dopravy o stanici dříve, parkujte dále než obvykle, jděte po schodech místo výtahem, choďte na procházky, i kdyby to mělo být jen na chvíli kolem bloku.

Pořiďte si chytré hodinky nebo aplikaci do telefonu, která sleduje, kolik kroků za den ujdete. Bude vás to motivovat překonávat se. Ideální je ujít 10 tisíc kroků denně, což odpovídá zhruba sedmi kilometrům.

A nakonec můžeme doporučit i všeobecně známý a příjemný způsob, jak zvýšit výdej energie a opravdu si příjemně „rozhýbat“ metabolismus a trochu zpevnit postavu: pravidelný a kvalitní sexuální život. Možná vidina solidní sportovní lekce a to ještě ve vlastní posteli vás motivuje i ke zlepšení v této oblasti života.

Jídelníček na 19. den

Ukázkový jídelníček, který vám budeme denně přinášet, je pouze orientační. Každý totiž máme jiné potřeby, a proto nelze vyhovět všem, ale i tak vám může pomoci.

Jídelníček a rady pro vás připravila nutriční specialistka Ing. Monika Bartolomějová ze společnosti Svět zdraví.

Tento je sestaven pro ženu vážící 70 kilogramů, která má sedavé zaměstnání a bude jí vyhovovat strava o pěti jídlech denně. Muži by měli mít zhruba o třetinu více u všech porcí.

V doporučeném jídelníčku najdete každý den pět rozdílných jídel, abyste mohli kombinovat podle chuti, ale také vašich možností a času. Pokud vám nevadí jíst stejné jídlo vícekrát po sobě, můžete si jídelníček uzpůsobit.

Energetická hodnota bude vždy odpovídat zhruba 6 000 kJ (nezapomínejte, že do energetické hodnoty se počítá např. i olej na pánvi). Nutriční složení je bohaté na tuky (40-50 g/den) a bílkoviny (90-105 g/den). Jídelníček má snížený obsah sacharidů (100–130 g/den).

Pamatujte, že poslední jídlo by mělo být 2,5 až 3 hodiny před spaním. Pokud chodíte spát až v pozdějších hodinách, nebojte se večer najíst. Toto poslední jídlo by mělo být složeno ze zeleniny a menšího množství bílkoviny – např. zeleninový salát s kouskem sýru. Ovoce i zeleninu si můžete v jídelníčku obměňovat podle sezonní nabídky.

Do dnešního jídelníčku zařadila nutriční specialistka Monika Bartolomějová fazole adzuki, které vynikají jemnou oříškovou chutí. Obsahují mnoho bílkovin, ale také fosfor a vápník. Jsou syté a výživné. Doporučují se při ledvinových onemocněních. Před vařením se namáčejí na 3-4 hodiny, voda se po máčení nemusí slévat.

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – brusinkový tvaroh

Polotučný tvaroh (130 g) smícháme se sušenými brusinkami (1 polévková lžíce) a namažeme na plátek žitného chleba. Svačina – ovoce

1 ks ovoce (např. jablko), 1/4 ananasu, 1/3 pomela Oběd – luštěninový oběd

Fazole adzuki uvaříme podle návodu (150 g) s oreganem a paličkami mrkve (2ks). Podáváme např. s ledovým salátem (neomezené množství). Svačina- rychlý nápoj

Kefír či acidofilní mléko (1 hrnek) Večeře – dušená zelenina s masem

Na pánvi podusíme kořenovou zeleninu (150 g) a přidáme přírodní kuřecí plátek (150 g) okořeněný bylinkami.

Cvičení na 19. den

Cvičení a rady pro vás sestavily trenérky Markéta Brožová a Kateřina Hollerová z fitness pro ženy Contours.

Je tady pátek, jděte si zatancovat. Ať už zvolíte klub či nějaký ples, budou to určitě příjemně spálené kalorie.



Doma si ještě ráno udělejte sestavu těchto dvou cviků, které vám pomohou posílit vaše nohy a hýždě.

1. cvik - posílení hýždí a nohou

Postavíme se na židli, pravou nohou půjdeme do výpadu směrem vzad, koleno směřuje k zemi. S výdechem se zvedáme zpět nahoru a nohou předkopneme vpřed. Nohy vystřídáme.

Doporučený počet opakování je 10 až 20, dvě až čtyři série, ale samozřejmě záleží na tom, jestli s cvičením začínáte, nebo už delší dobu posilujete.

2. cvik - posílení hýždí a zadní strany stehen



Položíme se na míč, ruce opřeme o zem a střídavě zanožujeme pravou a levou nohu, vždy s výdechem. Při pohybu směrem vzhůru zatínáme hýždě.

Doporučený počet opakování je 10 až 20, dvě až čtyři série, ale stejně jako u prvního cviku záleží, jak jste na tom s fyzickou kondicí.