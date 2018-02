30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Plastika může pomoci, ale pozor na přibírání

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – snídaňový salát

Mix salátu (v neomezeném množství) natrháme na kousky, přidáme měsíčky pomeranče (1 ks), hrušky (1 ks), oříšky (1 polévková lžíce), med a dobře promícháme. Svačina – smoothie z mrkve Mrkev (2 ks), řapíkatý celer (1 ks) a čerstvý zázvor (cca 2 cm) dáme do mixéru a dle hustoty přidáváme vodu. Oběd – cuketa s kozím sýrem Cuketu (150 g) vydlabeme a naplníme kozím sýrem (min. 50 g). Dáme do zapékací mísy a pečeme. Podávám s kopečkem jáhel. Svačina – jogurt s ořechy Bílý jogurt (1 kelímek, obsah tuku do 3,5 %) smícháme s několika kusy para ořechů. Večeře – salát s tuňákem Listy římského salátu omyjeme a společně s okurkou (1 ks) pokrájíme. Promícháme s plechovkou tuňáka.