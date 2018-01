30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Jak se zbavit chuti na sladké

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – hrušková kaše

40 g ovesných vloček zalijeme vodou a necháme chvíli nasáknout. Přendáme do kastrůlku a zalijeme trochou mléka (vody), přidáme půlku pokrájené hrušky, mandle (1 čajová lžička), kokos (1 čajová lžička) a skořici. Společně prohřejeme a podáváme. Svačina – oříšky s ovocem Do misky nakrájíme sezonní ovoce (150 g) a smícháme s oříšky (15 g). Oběd – kuřecí stehno s mrkvovými hranolky Větší kuřecí stehno (cca 150 g) upečeme v troubě spolu s mrkvovými hranolky (150 g). Podáváme se zelným salátem (menší miska). Svačina – semínkový sýr Cottage (150 g) smícháme se slunečnicovými a chia semínky (1 čajová lžička). Večeře – silný hovězí vývar s kousky masa (1 talíř) Do vývaru přidáme kořenovou zeleninu (mrkev, celer a petržel - dle chuti) a kousky hovězího masa.