3. místo senioři: Hlavní jídlo

1000 g Bažantí prsa b.k.

100 g Fíky

60 g Med

120 g Zvěřinová šťáva Knorr

100 g Olivový olej

20 g Tymián čestvý

200 g Základní bílá omáčka Knorr

100 g Smetana 33%

100 g Bílé víno

200 g Mrkev

100 g Celer

100 g Cibule

100 g Rajský protlak

100 g Tomaty

50 g Portské víno

600 g Králičí hřbet b.k.

400 g Kuřecí prsa

200 g Smetana 33%

500 g Mléko

200 g Kaštany

50 g Olivový olej

Sůl, pepř

50 g Olej

800 g Rýže dušená

300 g Smetana 33%

100 g Tavený sýr

80 g Vejce 2 ks

100 g Máslo

50 g Strouhanka

200 g Slanina uzená

300 g Zelené fazolky čerstvé

400 g Chřest čerstvý

2 g Šafrán

20 g Bazalka

Vykoštěná, očištěná bažantí prsíčka osolíme, opepříme, protkneme fíky, naložíme do marinády připravené z vody, Knorr šťávy, medu, čerstvého tymiánu a necháme odležet. Maso vyjmeme, osušíme a pečeme na pánvi dozlatova. Část marinády zredukujeme, přidáme základní bílou omáčku Knorr, smetanu, med, sůl, bílé víno, omáčku provaříme a přecedíme. Na oleji orestujeme zeleninu dozlatova, přidáme rajský protlak, tomaty, zalijeme částí marinády, zvěřinovým fondem a vaříme do měkka. Nakonec omáčku přepasírujeme, přilejeme portské víno a dochutíme.

Očištěný králičí váleček (hřbet) osolíme, opepříme, necháme odležet. Připravíme si fáš z kuřecích prsou, osolíme, přidáme postupně smetanu a kurtujeme ( rozšleháme ) do hladka. Do hotové fáše přidáme na jemně nakrájené, předem uvařené v mléce jedlé kaštany. Fáš naneseme v tenké vrstvě na rozloženou fólii, na ni položíme zprudka opečený králičí váleček, zabalíme a pečeme při teplotě 70°C cca 40 minut.



Klasickým způsobem udusíme rýži. Ve smetaně rozvaříme tavený sýr do husté konzistence. Do této sýrové taveniny přidáme rýži a vejce. Vše důkladně promícháme a dochutíme solí a špetkou šafránu. Hmotu vklademe do vymaštěných, strouhankou vysypaných tvořítek a pečeme na 170 °C cca 25 minut.

Slaninu na tenké proužky upečeme natvarovanou při 200°C dozlatova. Do ní vložíme uvařené fazolky dochucené bazalkou, a to položíme na uvařené, ochucené hlavičky bílého chřestu.

Na talíř zkombinujeme dvě připravené omáčky. Do středu talíře posadíme rýžovou pyramidu, vedle ní po každé straně nafiletované kousky mas. Doplníme hlavičkami bílého chřestu, na ně položíme spirálku slaniny s fazolkami.