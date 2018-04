3. Jak být lepší: Chraňte zemské klima

Česko přitom patří v přepočtu na obyvatele k zemím, které do atmosféry vypouštějí nejvíce skleníkových plynů způsobujících klimatickou změnu.



Evropská komise nedávno zahájila kampaň „I ty ovládáš změny klimatu“, jejímž smyslem je přimět Evropany, aby drobnými změnami ve svém chování přispěli k ochraně klimatu.

„Mnoho lidí si možná myslí, že na jejich chování nezáleží. Já naopak tvrdím, že domácnosti v EU způsobují velkou část celkových emisí skleníkových plynů, takže každý z nás může přispět k jejich snížení,“ říká Stavros Dimas, evropský komisař pro životní prostředí.



Jak se stát v tomto ohledu lepším? Stručně se to dá vyjádřit krátkým heslem: Ztlum, vypni, recykluj, choď. Co se za těmito slovy skrývá?

Ztlum

Pokud doma snížíte teplotu jen o jeden stupeň Celsia, můžete ušetřit pět až deset procent rodinných nákladů na tepelnou energii a ročně zabránit vzniku až 300 kilogramů oxidu uhličitého.

Vypni

Zhasnete-li doma pět světel, když je právě nepotřebujete, můžete ročně ušetřit zhruba 60 eur a zabránit vzniku asi 400 kilogramů oxidu uhličitého za rok. Stejných úspor dosáhnete, když přejdete na energeticky úsporné žárovky.

Recykluj

Třiďte své domácí odpadky a odnášejte je do speciálních kontejnerů. Kilogram recyklovaných plastů ušetří 1,5 kilogramu oxidu uhličitého, u kilogramu skla je to 300 gramů a u kilogramu papíru se ušetří bezmála kilogram oxidu uhličitého.

Choď

Pokud pravidelně jezdíte automobilem do práce, uvědomte si, že každý litr spáleného paliva znamená v průměru uvolnění dalších 2,5 kilogramu oxidu uhličitého. Zkuste šetrnější druhy dopravy, pokud k tomu máte podmínky - tedy cestu pěšky, na kole, veřejnou dopravou nebo alespoň jízdu plně vytíženým vozidlem. Další informace a doporučení, jak chránit klima, můžete najít na internetové stránce: www.climatechange.eu.com, kde jsou srozumitelné údaje v devatenácti jazycích Unie včetně češtiny.



„Dělat správnou věc není tak těžké, jak se zdá,“ dodává evropský komisař pro ekologii Stavros Dimas.

