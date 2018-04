25 letních tipů do kosmetického kufříku

I když vám vaše dosavadní kosmetická domácí péče stoprocentně vyhovuje, na dovolenou (a to zejména k moři a do odlišných klimatických podmínek) zvolte přípravky úplně jiné. Rozhodně na dovolenou neodjíždějte bez opalovacích, hydratačních a chladicích krémů!

U moře dostává totiž pleť pořádně zabrat. Přemíra slunce, mořské nebo chlorované vody a větru ji totiž vysuší a podráždí. A abyste i u moře zářila, přibalte líčidla, která budou skvěle ladit s vaším bronzovým opálením.

Chraňte si pleť

PAMATUJTE NA TO, ŽE V HORKÝCH LETNÍCH DNECH JE VAŠE PLEŤ EXTRÉMNĚ NAMÁHANÁ. PROTO BYSTE JÍ MĚLI VĚNOVAT PATŘIČNOU POZORNOST. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PŘEDEVŠÍM OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝM UV ZÁŘENÍM.

TIPY DO KUFŘÍKU - PRO OPALOVÁNÍ A PO OPALOVÁNÍ

1. Krém pro opálenou nebo tmavší pokožku při mírném slunění Gelée Solaire Bronzage Trés Rapide SPF 6, Clarins, 840 Kč

2. Třpytivý bezoplachový gel na vlasy s meruňkovou vůní Solar sublime od L´Oréal professionnel s patentovanou UV ochranou Mexorylem s.o., 470 Kč

3. Ochranná tyčinka na citlivá místa Sun Beauty na oči, rty, nos a uši s SPF 25 od Lancaster, 599 Kč

4. Krémové tělové mléko Nivea body Triple Action Cream Lotion 3 v 1 obsahuje gingko, kakaové máslo a vitamín E, které dodají pokožce hydrataci a hebkost. V cestovním balení pro ženy se prodává za 259,90 Kč.

5. Součástí této sady je i sprchový šampon s kašmírovými proteiny a s vůní orchidejí Nivea bath Cashmere Moments

6. Kuličkový deodorant Radox Milk&Vitamins osvěží vůní ovoce, mléčné proteiny a vitamin E ochrání pokožku před podrážděním, 79,90 Kč

7. Opalovací krém s maximální ochranou UVA a UVB Bioderma Photoderm Max Bio SPF+50 je vhodný i pod make-up, lehce se nanáší, odolá vodě i potu, 429 Kč

8. Šampon s UV filtrem a kokosovým mlékem Sunsilk Letní péče smyje z vlasů mořskou sůl, chlór i písek, dodá jim hydrataci a ochrání před slunečním zářením, 59,90 Kč

9. Čisticí ubrousky Garnier skin naturals vám pomohou s rychlým odlíčením tváře i očí, cena 99 Kč

Svěží i v horku

TIPY DO KUFŘÍKU - PRO HYDRATACI A OSVĚŽENÍ

1. Osvěžující sprška minerálů na obličej ve spreji se hodí nejen při cestování. Eau Thermale La Roche-Posay je k mání v praktickém balení do kabelky, 90 Kč.

2. Chladivá tyčinka Oligo 25 Yeux od Vichy zmírňuje otoky víček, odstraňuje kruhy pod očima a hydratuje oční okolí, 380 Kč

3. Povzbuzení a osvěžení na celý den dodá Nivea antiperspirant Energy fresh s mladistvou ženskou vůní cedrového dřeva, mošusu, fialky, růže, broskve a ovocných tónů jablek, grapefruitu a citronu, 79,90 Kč

4. SOS balzám na spálenou pokožku Vichy obnovuje díky výtažkům z vrbovky úzkolisté a lipidového koncentrátu ochrannou funkci poškozených buněčných membrán, 440 Kč

5. Oteklé a unavené nohy osvěží chladivý gel na nohy Scholl Fresh Step s mentolem, 129,90 Kč

6. Potřebnou vláhu suché a podrážděné pleti dodá přes noc Vital Just hydrogel, který obsahuje exktrakty z protěže a japonské trávy, glycerinu, panthenolu, tokoferolu a lecitinu, jež zabrání vzniku nových vrásek, 665 Kč

TEPLÉ PODNEBÍ ZVYŠUJE NÁROKY NAŠÍ PLETI NA HYDRATACI. NA PLÁŽI I NA CESTÁCH SE HODÍ MINERÁLNÍ VODA VE SPREJI, OSVĚŽENÍ I LEPŠÍ POCIT DODAJÍ I DEODORANTY, ANTIPERSPIRANTY, OSVĚŽUJÍCÍ TYČINKY NEBO GELY.

Krásná i u vody

TIP - PRO RYCHLÉ LETNÍ LÍČENÍ

1. Oboustranná voděodolná řasenka s ceramidy Double Extension L´Oréal řasy nejen vyživuje, ale i krásně prodlouží, navíc snese i útok mořské vody a potu, 359 Kč

2. Lesk na rty Color Fever Gloss od Lancôme (odstín Dangerously pink) je vhodný pro přirozené a nenápadné nalíčení rtů, 690 Kč

3. Měkkou kajalovou tužkou od Astor vykroužíte azurovou linku kolem očí a pak už ani nepotřebujete používat stíny, 149 Kč

4. Pro dokonalé nalíčení krémovým stínem Velvet mousse od Yves Rocher použijte místo štětečku prst a rychle jej rozetřete na víčka, 320 Kč

K BRONZOVĚ OPÁLENÉ PLETI SE SKVĚLE HODÍ KRÉMOVÉ STÍNY V JEMNÝCH PASTELOVÝCH ODSTÍNECH, LEHKÝ LESK NA RTY A VEČER SE MŮŽETE BLÝSKNOUT ZLATÝMI TŘPYTKAMI V DEKOLTU. VODĚODOLNÁ ŘASENKA VÁS NEZKLAME ANI V HORKÝCH DNECH NEBO PŘI KOUPÁNÍ V MOŘI...

Oslňte nejen na večírku

TIP - PRO VELKÉ VEČERNÍ BRONZOVÉ LÍČENÍ

1. Rozjasněnou a zářivou pleť s třpytivým nádechem získáte pomocí zabarvovací hydrofilní emulze OLIGO 25 Illuminating Tinted Make-up Base od Vichy, 440 Kč

2. Sluneční matující gel Phyto Touche Gel Mat od Sisley zvyšuje pocit opáleného vzhledu a zároveň pokožku zmatňuje, je vhodný i pro muže, 1710 Kč

3. Zářivý odstín dlouhotrvající rtěnky Hydrating long-lasting lipstick Rose Coral L28 Sisley zvýrazní bronzové opálení pleti, vitamín C a výtažek z měsíčku chrání rty proti vnějším vlivům, 950 Kč

4. Z šachovnicově rozložené palety pudrů svěžích letních barev Shimmering Tones Powder od Clinique vytvoříte bronzový nádech a prosluněný lesk na tvářích, 970 Kč

5. Suchý, jemně parfémovaný olej PHYTO TOUCHE OR Sisley vytváří na povrchu kůže jemný zlatavý nádech a dodává pleti hydrataci, rozdílné stíny glitrů vytvoří v dekoltu nebo na ramenou unikátní nádech, používá se také na obličej a vlasy, 1720 Kč

6. Parfémová voda Neonatura, la nature me donne son souffle od Yves Rocher voní mandarinkou, jasmínem a ylang-ylang, vzhledem k obsahu přírodních složek se nedoporučuje vystavovat ji světlu, aby neutrpěla její kvalita, 716 Kč