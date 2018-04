20 otázek, které musíte položit svému partnerovi

Kromě toho byste také měli zjistit, zda vás protějšek chce žít na venkově, nebo se neobejde bez každodenního posedávání v kavárně.

Když se zeptáte těch, kdo jsou desítky let šťastně ženatí či vdané, podají vám recept na hezké manželství vždycky téměř stejný – tolerance, humor, nadhled, vstřícnost, přátelství. Je ale třeba si ujasnit i praktické záležitosti. Zjistěte, zda jsou rozdílné představy o životě nepřekonatelnou překážkou, nebo se s nimi dokážete vyrovnat.

Manželství je jako poker – čím více informací o druhém máte a čím lépe s nimi dovedete zacházet, tím lépe celá hra dopadne. Když si odmyslíte fakt, že partner nemá být soupeř, můžete využít našich otázek k tomu, abyste objevili esa i žolíky v jeho rukou.

Jaké jsou nejdůležitější otázky, bez kterých byste se do manželství vůbec neměli pouštět?

1. Jaký je podle tebe ideální partner? S jakou představou o roli muže jste přišla do manželství? Má muž být tvrdý, nemluvný a trochu pohodlný opravář kohoutků a rodinného auta? A chce po vás manžel, abyste byla v první řadě krásná a reprezentativní, udržovala dům ve sterilní čistotě a vítala ho s večeří o třech chodech? Ujasněte si, co od partnera jako od muže očekáváte a do jaké míry chcete naplnit i jeho představy o ideální ženě.

2. Změníš se kvůli mně? Už tolik žen doufalo, že změní svého snoubence – například hrubého a agresivního alkoholika v jemného a galantního muže. Jenže časem takové vlastnosti naopak zesilují. A nemusí to být hned tak těžká situace – stačí, když partnerka například neumí řídit auto. Když spolu začali chodit, jemu bylo příjemné ji všude převážet, dokonce se sám ochotně nabízel. Po několika letech však jen reptá nad její nesamostatností. To, co se mu zpočátku zdálo jako roztomilé, dnes odsuzuje. Pokud jeden druhému výrazně zasahuje do režimu, nebo dokonce do základních požadavků na manželství, je na místě se domluvit. Nejste-li takové dohody v určité chvíli schopni, obraťte se na odborníka (například v manželské poradně). Ten povede rozhovor tak, abyste se skutečně dohodli na konkrétních podmínkách.

3. Co máme společného? Po letech manželství je často snazší najít to, co vás rozděluje, co vám na druhém vadí. Takovou negativní cestu je lepší opustit a soustředit se na to, co je oběma partnerům milé. Není nutné mít všechny koníčky stejné, ale pár by měl mít několik společných cílů (postavíme spolu dům, dokončíme vysokou školu, budeme pracovat v zahraničí, procestujeme svět). Zeptejte se proto – co můžeme dělat společně, co nás baví? O čem si rádi promluvíme, kam spolu zajdeme? Pokud se vám skutečně nevybaví jediná věc, která by vás kromě příjmení nebo společných účtů spojovala, je možná ten pravý okamžik se rozejít. Poslední záchranou může být manželská poradna.

4. Jsme dva. Budeme tři? Otázka potomků je tak zásadní, že pokládat ji až po svatbě by bylo vysloveně nerozvážné. A přestože se shodnete na tom, kolik dětí byste si oba přáli, domluvte se také, kdy je podle vás ideální doba pro jejich příchod.

5. Kdo to zaplatí? Kolik peněz smím najednou vydat, aniž bych o tom říkal manželce? Budeme mít společný účet, nebo dál každý ten svůj? Kdo z nás uzavře životní pojistku a jak naložíme s dědictvím po babičce? Mnoho takových otázek a odpovědí na ně můžete sepsat už do předmanželské smlouvy, ale ani ta vás nezbaví nutnosti občas se slušně o penězích dohodnout. Řešením je buď platit polovinu výdajů za domácnost každý ze svého konta, nebo zavést konto společné s určením pravidel pro utrácení.