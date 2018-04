Dražba oblečení na Jarmarku vynesla tisíce. Basiková i Žilková vše prodaly

Dražbu zahájila herečka Veronika Žilková, která přinesla dvoje šaty. V prvních loni tančila valčík s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Druhé si oblékla na zahájení loňského Karlovarského festivalu, kde byla se svým manželem Martinem Stropnickým. Dohromady si je za 3000 korun koupila majitelka Vintage studia Ivana Závozdová.



Další dražebnicí byla moderátorka Světlana Witowská, která poslala manžela s dětmi do kina, aby měla čas na dobrou věc. Nejdříve nabídla do aukce tričko z Afriky, jež se prodalo za 700 korun. Poté vydražila sluneční brýle pořízené v New Yorku před osmi lety. Nakonec je nový majitel získal za 1000 korun. Kabát z Fléru se prodal dokonce za 2000 korun.

Nejdojemnější dražbu měla herečka Alena Mihulová. Na pódium přišla nabídnout do aukce šaty, které měla na premiéře filmu Domácí péče v Karlových Varech. „Jsou to šťastné šaty, mám k nim silný vztah a původně jsem je ani nechtěla dávat, ale vím, že pomohou dobré věci a nakupujícímu přinesou štěstí,“ řekla herečka. O černobílé šaty byl velký zájem, ale nakonec je vydražila za 2000 korun moderátorka Světlana Witowská a předala je se slzami v očích herečce, aby jí zůstaly na památku.

Několik svých kousků vydražila i Bára Basiková. Na pomoc rodině Štěrbových přinesla sako od herečky Andie MacDowellové, boty z koncertu, džíny a také šaty, které nakonec pro ni koupil jeden z přítomných mužů za 600 korun. „Já si je ale nemohu nechat,“ řekla zpěvačka a hodila je do davu čtenářek. Jedna z nich je chytla a do nadační kasičky přidala ještě další peníze na pomoc rodině.

Svým oblečením do aukce přispěla na dálku také topmodelka Tereza Maxová, patronka své nadace, na jejíž doporučení podporujeme rodinu manželů Štěrbových z Uherského Ostrohu. Jejich dětem kvůli insolvenci rodiny hrozí dětský domov. Celý příběh čtěte zde. Její šaty se vydražily za 3000 korun a mikina s kožíškem z New Yorku od Dolce and Gabbana za 1000 korun.

Ještě před oficiální dražbou se nečekaně zapojila do dobročinné akce i Agáta Hanychová, která přinesla overal po dceři, plavky po synovi a v zákulisí si sundala šaty, co měla na sobě, a oblékla si květované, které na akci koupila od zpěvačky Báry Basikové. Růžový zateplený obleček na tříměsíční miminko se vydražil za 1200 korun, plavky na dvouletého chlapečka se prodaly za 300 korun a šaty za 1200 korun.



Nejvíce lidí se tlačilo u stánků osobností

Stovky prodejních míst od brzkého rána oblehly tisíce zájemců o módní kousky z šatníků čtenářek OnaDnes.cz i známých osobností. Podle očekávání se hodně lidí tlačilo u stolů Báry Basikové i Veroniky Žilkové.

Zpěvačka všechno oblečení včetně bot prodávala za symbolických 50 korun. Spolu s dcerami přivezla deset plných tašek šatů, triček, kalhot i bot. „Je to oblečení po mně i po dcerách, ale také kousky od kolegyň,“ prozradila zpěvačka při vybalování.

Herečka Veronika Žilková měla na stánku kromě oblečení i hračky. „Nejraději bych to dávala zadarmo,“ řekla čtenářce, která od ní koupila plnou tašku plyšáků. Nakonec se domluvily na symbolických 200 korunách, které pomohou potřebným.

Další peníze na pomoc rodině Kromě dražby a výtěžku z charitativní tomboly přispěli na pomoc rodiny Štěrbových také partneři Jarmarku OnaDnes.cz. Největší částku 25 tisíc korun dala z celé své tržby společnost Starbucks. Další tisíce korun daly firmy Dermacol, Natur House, Fresh Juices, Vegetka, Limonády Divoženka i Potex.

Hned po otevření v 9 hodin se do Průmyslového paláce nahrnuli zájemci o nakupování, kteří za symbolické vstupné 30 korun obdrželi látkovou tašku OnaDnes.cz i s aktuálním výtiskem MF DNES.



Před vchody se už půlhodinu předtím utvořily dlouhé fronty. „Když je tak hezky, spojila jsem příjemné s užitečným a vyrazila jsem na procházku a podívám se, jestli bych nesehnala nějaká letní trička a boty pro svého sedmiletého syna,“ svěřila se Dana z Prahy.

Většinu věcí už obě známé osobnosti měly prodané právě kvůli nízkým cenám už kolem oběda. Poslední kousky nakonec zpěvačka Bára Basiková nabídla zdarma a vše do pár minut zmizelo.