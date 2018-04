2. místo senioři: Předkrm

losos filet 1200 g

kerblík 50 g

petržel 50 g

kopr 50 g

pažitka 50 g

pórek 100 g

bílé víno 0,3 dcl

rybí vývar 0,7 dcl

mrkev, celer, petržel, řapíkový celer

sůl, b. pepř, nové koření

šafrán 2 bal.

hladká mouka 200 g

vejce 2 ks

žloutky 2 ks

olej olivový 5 cl

sůl, b. pepř

mini tomaty 300 g

cibule 100 g

pórek 250 g

cuketa 250 g

mrkev 250 g

řapíkatý celer 100 g

přepuštěné máslo 200 g

máslo 200 g

mléko 700 g

Knorr - holandská omáčka

bílé víno 200 g

šalotka 200 g

olivový olej (Extra Virgine) 200 g

sůl, b. pepř

citrón 1ks

bazalka 50 g

špenát 20 g



Losos filet zbavíme kůže, podkožního tuku, kostí a kostiček, odřízneme z části spodního filetu část, která obsahuje nebo je nejvíc prorostlá rybím tukem. Lososa naporcujeme a svážeme proužky zblanšírovaného pórku a ztvarujeme do medailónků. Kerblík, kopr, pažitku, petrželku nasekáme a obalíme medailónky z vrchu a ze spodu a dáme do lednice odpočinout.

Z rybího vývaru, bílého vína, zeleniny, koření, sůl, b. pepř, citrón. šťávy a svaříme, aby vše pustilo svoji sílu a aroma.

Na děrovanou nádobu naskládáme medailónky a pošírujeme nad vinnou párou.

Losos by měl zůstat uvnitř trochu syrový.

Z hladké mouky, vajec, žloutků, soli, olivového oleje a redukce ze šafránu uděláme hladké těsto, do kterého nakonec přimícháme bylinky a rozválíme na tenko a nakrájíme na čtverce a uvaříme al denate.

Tomaty zblanšírujeme, oloupeme a nakrájíme.

Špagety:

- z cukety a mrkve pomocí japonské stroje na špagety

- z pórku tenké špagety

- z řapíkatého celeru tenké špagety

na přepuštěném másle orestujeme cibulku (nezabarvit) a na ni dáme špagety, sůl, b. pepř, citr. šťávu a dusíme do měkka.

Mini Tomaty 1/2 concasse opečeme na přepuštěném másle, přidáme sůl, b. pepř a nasekanou petrželku.

Dle návodu uvaříme holandskou omáčku Knorr, do které přimícháme zredukované bílé víno s na kostičky nakrájenou šalotkou.

Bazalkový olej - olivový olej + bazalka + listy špenátu, sůl, b. pepř + citrón. šťáva a rozmixovat ručním mixérem.

Na nahřátý talíř začneme skládat lasagne. Začneme 1/2 mini tomatou, lasagne, zeleninové špagety, lasagne, špagety a nakonec lasagne. Okolo dáme holandskou omáčku a nakonec bazalkovým olejem. Do tvaru trojúhelníku dáme medailonky a dozdobíme koprem a kerblíku.

Pokrm umístíme, co nejvíce do středu talíře.