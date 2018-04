2. místo senioři: Hlavní jídlo

kuřecí prsa 1200 g

smetana 1 dcl

sůl, b. pepř

vejce (bílek) 1 ks

sušené meruňky 100 g

sušené švestky 100 g

kachní prso 500 g

porto 0,5 dcl

olej 0,5 dcl

med 30 g

vepřová síťka - bránice 100 g

aceto balsamico 0,01 dcl

kuřecí vývar 1000 g

knorr drůbeží šťáva 100 g

porto 2 dcl

smetana 3 dcl

máslo 50 g

brambory ve slupce uvařené den předem 400 g

hladká mouka 160 g

parmazán 80 g

vejce 3 ks

sůl, b. pepř

brambory 150 g

kerblík 2 g

cukr 100 g

med 20 g

víno 0,5 dcl

mrkev 140 g

zrna kukuřice 240 g

brokolice 200 g

chřest 200 g

máslo 200 g

olej (na smažení) 200 g



Kuřecí prsíčka naporcujeme tak, aby nám vznikl plátek a ze zbytku uděláme fáš (+ smetana, bílek, sůl, bílý pepř), do které dáme nakrájené na kostičky meruňky a švestky (které před tím byly chvíli namočené v trošce vody) a naplníme touto směsí kuřecí prsíčka. Prsíčka ztvarujeme do malých válečků, které stáhneme hranicí. Dáme zapéct do trouby a dopékáme při 60°C.

Z kachních prsíček stáhneme kůži a potřeme marinádou z porta, medu a oleje a pár kapek Aceta Balsamica. Touto marinádou je potíráme a otáčíme. Po marinování prsa zprudka opečeme ze všech stran a dopékáme při 60°C.

Kvalitní kuřecí vývar + Knorr drůbeží šťáva (zde použijeme na zahuštění) + porto a svaříme na potřebnou hustotu. Půlku odebereme přilijeme smetanou a zredukujeme.

Obě omáčky rozmixujeme s kouskem syrového nerozpuštěného másla. Dochutíme solí a bílým pepřem.

Z prolisovaných ve slupce uvařených brambor (oloupaných) + hl. mouka + nastrouhaný parmazán, sůl, ml. pepř uděláme těsto, z kterého za pomoci vidličky děláme gnocchi a následně uvaříme ve vodě. Před výdejem orestujeme.

Zeleninu očistíme, oloupeme, vytvarujeme do potřebných tvarů a spaříme, následně zchladíme. Z přepuštěného másla + cukr + bílé víno zlehka zredukujeme a obalíme v tom zeleninu dle potřeby dosolíme.

Bramborový chips - brambor oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Jeden potřeme z vrchní části žloutky, přiložíme bylinku, druhý plátek z brambor, pořádně přitiskneme a usmažíme v oleji.

Na nahřátý talíř rozložíme orestované bramborové gnocchi, následně teplou zeleninu, potom smetanovou-porto omáčku, nakonec porto omáčku. Pak rozložíme 4 plátky dorůžova pečených kachních prsíček a 4 plátky kuřecí rolády. Nakonec dáme bramborové chipsy a dozdobíme pažitkou a velkolistou petrželkou.