2. místo junioři: Moučník

hladká mouka 300 g

hrubá mouka 100 g

prášek do pečiva 1ks

cukr krupice 100 g

vanilínový prášek 2ks

lískové oříšky 100 g

vlašské ořechy 100 g

strouhaná jablka 100 g

máslo 80 g

mléko 40 cl

vejce 2 ks

skořice 2 g

100% tuk 100 g

citrónová kůra 2 g

binex – směs pro krokant 350 g

mandle 200 g

Mouřenín (čokoláda) 150 g

smetana 33% 0,125 l

mléko 0,125 l

cukr krystal 50 g

cukr vanilka 0,5 g

žloutky 2,5 ks

skořice mletá 5 g

Hladkou mouku, prášek do pečiva, cukr, vanilínový prášek, máslo, vejce, skořice, citr. kůra to vše se dobře prohněte, potom se přidáme drcené ořechy, strouhaná jablka, promíchá se to a přidáme mléko, hmotu klademe do předem vymaštěných a hrubou moukou vysypaných formiček a pečeme.

Mandlová ozdoba: Binex se smíchá s mandlemi a vysypeme na silikónoví plát a upečeme, teplé tvarujeme.

Čokoládová mřížka: nastříkáme na fólii a necháme ztuhnout, pak sundáme.

Zmrzlina: vše pečlivě smícháme, dáme do zmrzlinového stroje ztuhnout.

Mango očistíme a rozvaříme s trochou cukru, potom rozmixujeme, přidáme likér a maracuju.