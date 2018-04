2. Markéta píše z USA: Takový malý představení rodiny

Takový malý představení rodiny dle věku:

GABRIEL - mimino, je mu rok, vše strká do pusy a často řve. Když je zticha, je roztomilej.

SAMMY - 3 roky, miluje tátu a jedinýho jeho poslouchá. Pořád utíká z domu, kvůli němu se musí všechny dveře zamykat. Jednou už utekl a přivedla ho až policie.

JOEL - 5 let, teď začal chodit do Kinderagarden. Je hodně divokej, ale poslouchá. Stejně jako všechny děti z rodiny (včetně Brianny) miluje Pokémony. Hodně si rozumí s Nickem, kterej je pro něj vzor.

NICK - 8 let, na svůj věk malej vzrůstem. Dítě, co bere všechno vážně, s velkou představivostí a vlastním světem. Neustále se ptá, podle všeho bude celkem inteligentní, ale je dost nepořádnej a dezorganizovanej. Je dětsky sobeckej, nebere moc ohledy.

LUC - 11 let, citlivej a hodnej kluk, hodně pomáhá mámě, neodmlouvá. Občas ale zařve na nějaký dítě, když mu provedou nějakou hloupost. Zajímavost je, že má vyndavací rovnátka, který nosí tolik, že mu to máma až musí zakazovat.

VŠICHNI kluci pěkně žebrají, v obchodě popadnou nějakou věc a chtějí ji koupit. Občas rodiče ukecají, čemuž se dost divím, protože se tu ve zbytečnostech topíme.

BRIANNA - taková typická třináctka, trochu víc dětská díky všem bratrům. Nejradši kouká na TV, dělá cheerkading, jezdí 1x týdně na koni a hraje na gameboyi. Ke mně je milá, nemám s ní žádnej problém, což je dobře, protože právě kvůli sourozencům se nejčastěji mění rodina.

Nejvražednější je vzít si stejně starýho exchange studenta - když jsou stejného pohlaví, tak se většinou chtějí zabít a když opačnýho, tak vzít.

SHEREE - s tou jsem si tu nejblíž, taková typicky hodná ženská, co celej svůj život obětovala rodině a je to její koníček i zaměstnání. Dřív byla zdravotní sestra, teď už je jen máma. Rok dokonce provozovala domácí školu. Moc se nestresuje, nepořádek jí nevadí, většinou je dobře naladěná. Je asi víc věřící než její manžel Kirk. Sama o sobě říká, že je vůči dětem "over protective", což je pravda. Třeba je nepustí s kamarádama do kina na film, kterej neviděla. Je asi celkem konzervativní, nejspíš díky náboženství, témata jako homosexualita a potraty jsou tabu, třeba jsem si neuvědomila, že Pravidla moštárny by jí mohly pobouřit, tak jsem jí to ukázala jako svou oblíbenou knížku. Chudák to vzala do ruky a když si četla synopsy, málem zezelenala.

KIRK - je dost v práci, ale když přijde domů, hodně Sheree pomáhá. Je celkem vtipnej, takovej americkej taťulda. Zas tolik nemluví, občas něco srandovního pronese a ztichne. Děti ho milují, je pro ně autorita. Má rád svoji práci, zrovna dneska nám říkal: "Měl jsem několik pacientů, co si mysleli, že jsou bohové, několik, že jsou ďáblové. Prostě samí blázni". To mi přišlo vtipný, ale možná to takhle napsaný moc legrační není. Je o dost starší než Sheree, tý ještě nebylo čtyřicet, jemu už je přes čtyřicet pět. Původně prý chtěli mít 12 dětí, kvůli věku to prý takhle zdrcli.

Celkově jsou fajn rodina.

