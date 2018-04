18 NEJ z běhu Teribear, přidala se i redakce Ona Dnes

Komu můžete pomoci Redakce OnaDnes.cz přispěla svými kilometry na podporu dětí z ústavů, které odcházejí do normálního života a chtějí se osamostatnit. Z deseti okruhů, kde Nadace Terezy Maxové pomáhá, jste nám tento vybrali v hlasování vy, naši čtenáři.

Kilometry a peníze, které pomáhají, porostou na Letné až do soboty 17. září, kdy v 16:00 charitativní happening končí. „Už nyní je ale jasné, že budou překonány výsledky z loňského roku, co do naběhaných kilometrů, počtu účastníků i vybraných peněz. A také je jasné, že se podařilo v celkovém součtu kilometrů oběhnout Zemi,“ říká spokojená Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Na prvním místě v kategorii jednotlivců je v tuto chvíli pan Jiří Juřica, který ke čtvrtečnímu ránu naběhal neuvěřitelných 530 km. V kategorii týmů je zatím na prvním místě tým Accenture, který společnými silami připsal 3 530 km. A v rodinných týmech je v čele tabulky ZdeMaJaMa se 496 kilometry.

Závěrečné výsledky se však mohou ještě měnit, a to až do sobotní 16. hodiny, poté budou slavnostně vyhlášeny a těm nejlepším v jednotlivých kategoriích budou předány ceny. Osmnáct nejzajímavějších momentů si však v galerii můžete prohlédnout už teď.

Charitativní happening, kde každý kilometr znamená 50 korun na dobrou věc, podporuje celá řada známých osobností. Na letenském okruhu se tak můžete potkat s patronkou nadace Terezou Maxovou, ambasadorkou happeningu Renatou Langmannovou, tenistkou Bárou Strýcovou, s fotbalisty Lukášem Váchou, Václavem Kadlecem, Tomášem Ujfalušim, s desetibojařem Romanem Šebrlem nebo například s herečkami Annou Geislerovou a Ivou Pazderkovou.