141 tipů na vánoční dárky pro každého!

Automaniaci a motorkáři

To, po čem opravdu touží, jim nekoupíte, pokud nejste příbuzní s Onassisovými, tak alespoň cokoliv, co jim jejich čtyř- nebo dvoukolou lásku připomíná.

Úspěch budete slavit i se sadou škrabek a jelenicových hadrů na leštění laku a oken, s manometrem, baterkou, lopatkou do kufru nebo encyklopedií nových formulí.



Báječný luxus

Tenhle člověk byste mohli být i vy. V tom případě nechte tuhle stránku povalovat doma na stole. Obdivovatelům klasických značek uděláte radost parfémem, krémem, perem, kalendářem nebo i květinou, ale všechno musí být pravé, značkové a nápadité.

Cestovatel neposedný

Stěží zůstane sedět v klidu alespoň tak dlouho, aby rozbalil dárek, nebo se případně na svátky vůbec nedostaví domů. Ale proč mu neudělat radost.

Ránou jistoty jsou u cestovatele knižní průvodce jakoukoliv zemí, alba na fotografie z cest, šikovná příruční taška z turistického obchodu, kapesní ohřívač rukou.



Děti hravé a dravé

Každý rok se vynoří pár hraček, které jsou favority všech dětí. Aby to vaše po Vánocích nemělo totéž co všichni jeho kamarádi, vyberte mu něco originálního.

Jistotou zůstávají plyšová zvířátka. Nad tím zajásá i princezna, která už má pokojíček hračkami přecpaný. Dál vsaďte na kreslicí potřeby, knížky komiksů a dětské módní doplňky.



Ekonadšenci a zelené bohyně

Cokoliv, co nezatěžuje životní prostředí, povznese duši těch, kteří pro něj dýchají. Milují i svíčky, čaje a pikniky v přírodě. Hledáte dárky pro ekologicky uvědomělou sestru nebo kamarádku? Pak zabruste do bioobchodu a vyrobte balíček z biočokolády, biovína a biosušenek. Bude nadšená!



Filmoví fandové

Největší radost jim samozřejmě uděláte filmy na videu nebo DVD, knihami o filmu nebo předplatným filmového časopisu.

Zkuste sehnat monografii jejich oblíbeného herce nebo herečky, starý filmový plakát, lístky na premiéru nového hitu nebo CD se soundtrackem, při kterém už léta slzí či tančí.



Gentlemani ze staré školy

Ať už posedávají celý den s doutníkem v pánském pokoji nebo kmitají jako zaměstnaný tatínek, který má rád trochu "pánského luxusu", dárky se pro ně vybírají snadno.

A inspirovat se můžete ve filmech pro pamětníky.

Další tipy pro gentlemany by se daly shrnout pod heslo kvalitní drahý alkohol. Potěšíte ho jakýmkoliv přírůstkem do jeho baru - třeba i hezkou placatkou, skleničkami nebo zapalovačem.



Houbaři

Řeklo by se, že nadšeným sběračům hub se nedá koupit krásný vánoční dárek, ale je to naopak. Výběr nožíků, tašek, košíků a dalších nezbytností je bohatý.

Atlas hub můžete věnovat tomu, kdo s houbařením teprve začíná. Zkušeného houbaře byste urazili. No a dál ho potěšíte baterkou, houbovou kuchařkou a vínem nebo jiným alkoholem na zahřátí.



Choroby je baví

Hýčkají si své rýmičky a my se jim smějeme. Ale nakonec jsou to oni, kdo nám první dají obklad a teploměr. Tak čím je potěšíme? Domácí tlakoměr je hit! Stejný úspěch ale budete mít s jakoukoliv knihou, která má v názvu "domácí lékař", sadou bylinek nebo velkým balením vitaminů.



Intelektuální knihomol

Až si váš čtenář zaleze do své knihami obložené pracovny nebo jen do koutku obýváku, s radostí využije dárky, které mu posezení nad knihou ještě víc zpříjemní. Knihy jako takové moc nekupujte, pravděpodobně je už má. Zaměřte se na doplňky. Cestovní lampička, magnetická záložka, zarážky na knihy na stole, pohodlné křesílko, stabilní hrnek, tlustý notes na poznámky...



Jen pro nejlepší kamarádku

Je stejná jako vy, takže by se zdálo, že vybrat pro ni dárek bude snadné. Jenže bohužel také přesně víte, co už má doma nebo co provede s tretkou, která se jí nestrefí do vkusu.

Dobře ji znáte, takže si můžete dovolit dát jí poukaz na nákup v oblíbeném obchodě, večeři v oblíbené restauraci nebo na její oblíbené víno či likér.



Kluci, co milují hračky

Každý z nás jednoho zná. Může to být manžel, syn, strýček nebo kamarád. Občas umí lézt na nervy, ale rozumí technice a nikdy s ním není nuda. Klukům, co milují hračky, uděláte radost jakoukoliv novou technickou vymožeností, neobvyklým zapalovačem, stolní hračkou, nářaďovým nožem nebo krásným perem, které má v sobě třeba baterku.



Lesklé šperky

Nakupování šperků nakonec baví i ty, které samy nic ozdobného nenosí. A navíc, šperky se prodávají ve všech cenových kategoriích.

Kromě klenotů jako takových uděláte všem parádnicím radost i krabičkou nebo truhličkou, kam by své poklady mohly ukládat, samostojným zrcadlem nebo sadou potřeb na čištění zlata či stříbra.

Milovníci nebeských vůní

Parfém. Nejoblíbenější vánoční dárek. Jak ale vybrat ten pravý? Buď se zeptejte obdarovaného, nebo si nechte poradit.

Když už znáte oblíbenou značku parfému, můžete stejnému člověku koupit v této vůni i sprchový gel, tělové mléko a ostatní kosmetické drobnosti. Hodně firem takové řady se stejnou parfemací prodává.



Nejdražší maminka

Jeden z nejobtížnějších příjemců dárků. Nikdy si o nic neřekne, nikdy jí nic neschází. Proto se musíte nenápadně vyptávat celý rok. Anebo si vyberte u nás. Nic vás neupoutalo? Tak podarujte maminku krásným diářem na příští rok, albem na fotky rodiny, hezkou dekou na posezení na louce, kurzem keramiky nebo cedulkou na její pokoj "Nevyrušovat".



Outdoor

Outdoorové typy většinou tvrdí, že dárky neradi dostávají a Vánoce tráví na trekku v lesích, ale vsadíme se, že naše tipy je potěší. A ten piknikový batůžek je pro vás! Cokoliv do přírody, cokoliv k táboráku. Tak by se daly shrnout ideální dárky pro táborníky a tábornice. A pro ty náročnější třeba GPS - satelitní navigační systém.



Požitkáři a požitkářky

Voňavá káva, luxusní víno, dlouhá snídaně - darujte cokoliv, co jim zpříjemní život.

Stejný úspěch budete slavit i s kvalitními belgickými pralinkami, španělským pomerančovým džusem, měkkými ručníky, kvalitním deštníkem nebo doutníky.



Rozmazlení teenageři

Nejnáročnější, nejnaštvanější, nejzhnusenější. Ale když se jim trefíte do vkusu, zmlkne aspoň na chvíli věčné: "Já se nudííííííííííííím!"

Další tipy pro teenagery: trika s šílenými nápisy a lebkami, roční zásoba žvýkaček, samolepky na zeď do pokojíčku mladého rebela.



Snílci a romantici

Zpříjemněte jim svým dárkem zasněné hledění z okna, do řeky nebo jen tak do dáli. Zaručeným tipem je například svíčka nebo svícen.

Radost jim udělá bonboniéra, obraz podzimního lesa, dovolená v romantickém mlýně na jihu Čech, lístky na oblíbenou operu nebo DVD s hitem Láska nebeská.



Šéfkuchaři tělem i duší

Jsou kuchaři a pak jsou amatérští šéfkuchaři, kteří si po večerech jen tak pro radost dělají vlastní těstoviny nebo pesto. Dejte jim nějaké šikovné vybavení. Minutka na vajíčka, mlýnek na koření, nerezové "mýdlo" na odstranění pachu česneku z rukou - to všechno nadšené gurmány potěší. A pak jakákoliv kvalitní potravina. Zabalte jim výběr sýrů, ořechů nebo velmi dobré víno. To potěší vždy.



Teta, co má všechno

Je elegantní, sečtělá, miluje svůj byt a ráda ho zařizuje a dárky, které rozdává, mají hlavu a patu. Otázka je, co by udělalo vaší tetě radost, když už má od vás ve skříni deset hedvábných šátků. Tetě-zahradnici uděláte radost sbírkou semínek na zahrádku, milovnici ručních prací třeba košíkem na pletení. Nic také nezkazíte sadou voňavých čajů, krásně zarámovanou fotkou rodiny nebo hrnečkem, na který necháte otisknout obrázek svého dítěte.



Univerzální dárky

Vždycky se na poslední chvíli vynoří někdo, na koho jste zapomněli, nebo vás podaruje někdo, od koho jste to nečekali. Buďte připraveni!

Nejlepší univerzální dárky jsou ty, které se dají sníst a vypít. Kdybyste pro ně náhodou nenašli adresáta, můžete je zkonzumovat sami.



Věčně mladý tatínek

Jen proto, že mu přibývají léta, nezaslouží si ještě papuče. Věnujte svému otci nebo otci svých dětí něco, co mu ukáže, jak si ho ceníte. Klasická kožená aktovka, nůž rybička s čepelí z damascénské oceli nebo sommeliérský kurz taky neminou cíl. A zvlášť mladé tatínky zasáhnete i prakem nebo pytlíkem kuliček.



Zahrádkáři

Svůj volný čas tráví s rukama v hlíně, tak jim ho nějak zpříjemněte. Jenom jim nedávejte květinu nebo holinky, ty by mohli prodávat. Hodí se i měkké klekátko k záhonu na plení, zástěra s kapsářem na semínka, hezké pracovní rukavice, krém na zničené ruce, termoska na čaj nebo nepromokavá bunda.



Živočichopis

Milují zvířátka a udělá jim radost cokoliv, co má rohy, kopýtka nebo srst. Tak tohle bude snadné!

Další tipy pro amatérské zoology: dalekohled na pozorování ptáků, síťka na motýly, balonek pro pejska, pelíšek pro kočku, hrnek s krtkem, krtek s hrnkem, pokračujte sami.