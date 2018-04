14 věcí, po kterých se tloustne, a vy jste to netušila

1. ZELENÝ SALÁT

Myslíte, že není dietnější potraviny? Nenechte se mýlit, i po salátu můžete tloustnout.



POZOR: Při pěstování je průměrný salát až patnáctkrát postříkán chemickými hnojivy, nejčastěji pesticidy. Pesticidy přitom také slouží k méně známému účelu - jak uvádí britská autorka řady knih o negativním dopadu civilizace na lidské zdraví, Dr. Paulla Baillie-Hamiltonová, používají se při vykrmování zvířat. Živočichové po nich totiž přibírají na váze i při menší spotřebě potravy. Budete-li od rána do večera konzumovat salátové listy hnojené pesticidy, můžete zaznamenat stejný efekt sama na sobě.



CO DĚLAT: V obchodě si vybírejte dražší biopotraviny - alespoň ty, které máte opravdu oblíbené. Mezi nejvíce chemicky ošetřované potraviny patří papriky, špenát, jablka, meruňky, broskve, třešně.

2. OVOCNÝ DŽUS

Pečlivě si hlídáte, co sníte, odepřete si i sladší ovoce, ale dovolíte si vypít klidně i litr 100% džusu denně. Chyba!



POZOR: Neředěný (nepřislazovaný) ovocný džus obsahuje nejen koncentrované vitaminy, ale také koncentrovanou fruktózu. Nezáleží na tom, o jaký cukr jde, ten zbytkový se vždy přemění na tuk. V krabici džusu najdete čistý sacharid zbavený zdraví prospěšné vlákniny.



CO DĚLAT: Nebojte se napít ovocné šťávy, ale stačí vám jedna sklenička, nejlépe ředěná vodou. A ovoce si dejte v přiměřeném množství radši celé.

3. OVOCNÉ SVAČINKY

Všechno mlsání mimo hlavní jídla jste nahradila vitaminovými talířky -dopoledne banány a jablka, odpoledne ovocný salát, pomeranč a kiwi před večeří, večer miska hroznového vína. Špatně!



POZOR: Leze to do peněz i do postavy. Ovoce obsahuje hojně ovocného cukru fruktózy, který má v metabolismu úplně stejný efekt jako cukr řepný. Zvýšená hladina cukru vyprovokuje rychlý nástup produkce inzulinu. To způsobí, že nám i po svačině zůstane hlad a chuť na něco dobrého. Fruktóza, kterou nespálíme při výdeji energie hned, se ukládá jako zásobní energie ve formě tuku.



CO DĚLAT: Jezte ovoce s menším obsahem fruktózy, jako například jahody, borůvky, kiwi nebo jablka. Sladké banány nebo víno nemusíte oželet, jen si je dávejte v menším množství. A kdykoli je to možné, kombinujte ovoce s bílkovinami (třeba nízkotučným jogurtem či tvarohem) - nasytí vás spolehlivěji a na delší dobu.

4. JÓGA

Chodíte na jógu a říkáte si, jak se pěkně protáhnete a ještě k tomu zhubnete. Asi vás moc nepotěšíme.



POZOR: Jogínské cvičení opravdu účinně protáhne celé tělo, ale nespálí se při něm dost kalorií na to, abyste začala hubnout. Při běžné hodině jógy spálíte 400 kalorií, zatímco při hodině spinningu jich odbouráte až 1000.



CO DĚLAT: Nepřestávejte s jógou a udržujte si dobře protažené svaly. Přidejte si k tomu ještě nějaké aerobní cvičení, které by také spálilo tuk, jenž se na svalech ukládá.

5. UMĚLÉ SLADIDLO

Kávu nesladíte, limonády ani džusy nepijete a mlsáte jen sladkosti bez cukru. Přesto vám kila nejdou dolů, ale naopak.



POZOR: Na výrobu sladkostí bez cukru se používá energetické umělé sladidlo. Ve 100 gramech takové dobroty je obsaženo 95 až 97 % jiného cukru (fruktózy, sorbitu nebo xylitu) než řepného.

To znamená, že sladkosti ,bez cukru’ jsou téměř stejně kalorické jako ty s cukrem.



CO DĚLAT: Omezte celkové množství sladkostí v jídelníčku, ale při mlsání si klidně dopřejte kousek opravdu sladké čokolády. Žvýkačku bez cukru však vezměte na milost - vyrovnává Ph v ústech a zabraňuje tvorbě zubního kazu.

6. TMAVÉ PEČIVO

Ze všech stran slyšíte, jak se po bílém pečivu tloustne, tak jste ho vyměnila za tmavé. Ale žádnou změnu nepozorujete! Není divu.



POZOR: Bílý chleba opravdu způsobuje prudké zvýšení hladiny cukru v krvi, což zvedne produkci inzulinu, který v důsledku podporuje ukládání tuku. Jenže tmavý chleba je u nás většinou zpracováván úplně stejně jako ten bílý - jenom se těsto přibarví barvivem či semínky. Reakce organismu je úplně shodná.



CO DĚLAT: Namísto českého tmavého chleba zkuste opravdu černý německý chléb nebo kvalitní chléb z biopotravin. Je hutný a plný semínek. Vybírejte si celozrnné pečivo nebo výrobky s celými semínky. I když jsou semínka tučná, jejich trávení trvá déle a nezvyšují tolik hladinu inzulinu.

7. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Zdá se vám, že tohle se vás vážně netýká a že u televize tloustnou jen ti, kdo u ní pojídají chipsy? Nemile vás překvapíme.



POZOR: Podle amerických odborníků z Univerzity v Tulane zvyšuje každá hodina před televizní obrazovkou šanci, že přiberete až o dvě procenta. Během sledování televizních pořadů se nám totiž natolik sníží tepová frekvence, krevní tlak a zpomalí metabolismus, že spalujeme až o 20-30 kalorií méně, než když jen klidně sedíme.



CO DĚLAT: Jednoduše si z televizního programu vyberte pořady, které opravdu chcete sledovat. Jinak nechte televizi vypnutou a jděte radši na procházku, čtěte si nebo zavolejte kamarádce.

8. PERMANENTNÍ STRES

Kromě toho, že v období stresu máte větší chuť na sladké, působí na vás také hormon kortizol.



POZOR: Starosti a stres zvyšují jeho tvorbu.

Kortizol má za úkol připravit pro tělo dostatečné zásoby energie, a tak podporuje ukládání tuku - především v oblasti břicha.



CO DĚLAT: Přestaňte se stresovat zbytečnostmi nebo věcmi, které nedokážete rozlousknout. Třeba zjistíte, že polovina věcí, kterými jste se užírala, za to vůbec nestojí. A ten zbytek? Netrapte se s rukama v klíně, radši se pokuste najít řešení nebo alespoň zmírnit negativní dopady problémů. A nezapomeňte, že i špatné časy jednou pominou.

9. VYNECHÁVÁNÍ JÍDLA

Ráno nemáte na jídlo chuť ani čas, v poledne moc nestíháte, ve tři zhltnete, cokoli vám přijde pod ruku, jen večer jíte normálně. A prý nevíte, proč přibíráte.



POZOR: Po každém jídle se na dvě hodiny rozjede metabolismus o 20 až 30 % rychleji. Tím, že jídlo vynecháte, neotočíte klíčkem a nenastartujete rychlejší metabolismus. Vůbec nejhorší je vynechávat snídani - přes noc se metabolismus zpomaluje až o pět procent a touhle rychlostí funguje až do prvního jídla.



CO DĚLAT: Přejděte na jídelníček s více menšími jídly za den a nikdy nezapomínejte snídat. Jen tak pojede váš metabolismus celý den naplno.

10. E-MAIL

Místo abyste vyběhli do vedlejší kanceláře vyřídit kolegyni vzkaz, napíšete jí raději e-mail? To se vám vymstí na postavě.



POZOR: Jakmile přestaneme chodit do schodů nebo přecházet mezi kancelářemi osobně, snižujeme nenápadně, ale neustále počet kalorií, které přirozeně spálíme. Čím více tedy využíváme moderní techniky k tomu, aby nám ušetřila pár kroků nebo schodů, tím více tloustneme.



CO DĚLAT: Investujte do krokoměru (zajímavý je třeba krokoměr Silva za 550 Kč, který umí počítat nejen kroky, ale i ušlou vzdálenost a spotřebované kalorie). Zjistíte, že za den ujdete přibližně 5000 kroků. Dejte si nějaký cíl a zkuste tento počet třeba zdvojnásobit. Ujdete-li 10 000 kroků denně, můžete shodit za dva týdny celé kilo, ani nevíte jak.

11. NAROZENINY V ZIMĚ

Vědecký tým z anglické univerzity v Southamptonu zjistil, že děti narozené v zimních měsících jsou dvakrát více náchylné k obezite než děti narozené v létě.



POZOR: Přesný důvod vědci nezjistili, ale zatím se domnívají, že ,zimní děti‘ mají zkrátka pomalejší metabolismus.



CO DĚLAT: Pokud se léčíte s obezitou, nebo se vám zdá, že už máte s váhou opravdu velké problémy, můžete požádat svého lékaře, aby vás objednal na laboratorní vyšetření, které rychlost vašeho metabolismu změří.

Úměrně výsledkům pak probíhá léčeba.

12. SENNÁ RÝMA

Léky proti senné rýmě, tedy antihistaminika, u některých alergiků způsobují zvýšenou chuť k jídlu a senná rýma navíc svou oběť v noci často budí. Druhý den pak zaháníte únavu něčím dobrým k jídlu.



POZOR: Na americkém serveru NurseZone zveřejnila novinářka Jennifer Larsonová svůj průzkum mezi sestrami z nočích směn. Vinou zvýšené únavy zkonzumují tyto sestry druhý den až o 500 kalorií více, než když mají možnost se vyspat. A podobný efekt má nedostatek spánku i na alergiky, které budí ucpaný nos a slzící oči.



CO DĚLAT: Kromě nosních sprejů a kapek a očních kapek můžete vyzkoušet mátový a eukalyptový olej do aromalampy. Oba zlepšují průchodnost nosních dutin.

13. MÁLO SPÁNKU

Možná jste si toho ještě nevšimla, ale věřte, že ti, kdo denně spí devět až deset hodin, bývají štíhlejší než ti, kdo spí šest a méně hodin.



POZOR: Podle odborníků z Univerzity v Chicagu únava z nevyspalosti snižuje naši schopnost zpracovat sacharidy a zpomaluje metabolismus.



CO DĚLAT: Choďte spát v rozumnou dobu. Máte-li potíže s usínáním, snězte na noc trošku zeleného salátu (bio kvality, samozřejmě), obsahuje totiž látky podporující spánek. Budíte-li se uprostřed noci, dejte si pod polštář sáček se sušenou levandulí nebo na noční stolek aroma lampu s levandulovým olejem. Spolehlivě vás ukolébá do dalšího spánku.

14. PLAVÁNÍ

Propadla jste nejpříjemnějšímu a nejklidnějšímu sportu a dvakrát týdně si dáte svých padesát bazénů. Kdo ale plave poctivě, začne přibývat na váze.



POZOR: Cvičení potlačuje chuť k jídlu, protože se při něm zahřejete. Jenže rekreační plavci se v chladné vodě nezahřejí. Americký magazín o sportovním lékařství zjistil, že zatímco chodci zhubli za tři měsíce díky svému sportu až 8 kilo, plavci za stejné období 5 kilo přibrali.

CO DĚLAT: Musíte se zkrátka zahřát, takže na pomalé plavání zapomeňte. A nikdy nechoďte do bazénu s úplně prázdným žaludkem. Mnoho z nás si z dětství pamatuje poučku, že po jídle se do vody nesmí. Kdo ale plave nalačno, vrhne se potom na cokoliv k jídlu, co potká cestou ze stadionu. Dejte si půl hodinky předem sušené ovoce a vlčí hlad vás nepřepadne.