13 otázek a odpovědí kolem urologických potíží

1 Gynekolog mě doporučil na operaci s vložením síťky, jelikož mám pokles dělohy a únik moči. Jak se mám chovat před zákrokem?

TH: Plánovaná operace je minimálně invazivní, nemusíte z ní mít obavy. V období před operací se udržujte v dobré kondici, to znamená přiměřeně a často se hýbat a cvičit cviky na posílení svalů pánevního dna.

2 Moje dcera chodí do 6.třídy a při smíchu se počurává, ultrazvukové vyšetření neobjevilo příčinu.

TH: Tato porucha – enuresis risoria – je známá, ale ovlivňuje se jen obtížně. Bylo by dobré nechat dceru ještě vyšetřit na neurologii nebo zkusit předepsat jiné léky, než teď užívá. Také se dá udělat ještě urodynamické vyšetření, tedy jak jsou průchodné močové cesty a jak dokonale se dokáže močový měchýř vyprázdnit. Tato porucha může zmizet i ze dne na den, ve hře je totiž více faktorů zároveň. V dospělosti je možné pomoci i formou malého chirurgického zákroku, v dětství však určitě ne.

3 Je mi 60 let a poslední dobou nemohu dosáhnout orgasmu. Delší dobu mám slabší proud moči, porucha prožívání orgasmu se objevila náhle, i ejakulátu je málo.

TH: Určitě je třeba, abyste jako každý muž po padesátce chodil na pravidelné roční kontroly ke svému urologovi. Ten vám udělá rozbor krve na PSA (ukazatel nádorového bujení, pozn.red.), rozbor moči, ve vašem případě ještě navíc ultrazvukové vyšetření prostaty a semenných váčků. S věkem se objem ejakulátu může zmenšovat. Pokud cítíte, že příčina je spíše v psychice, ve vztahu, vydejte se i k sexuologovi.

4 Asi dva měsíce mám bolesti ve varlatech, při močení musím tlačit, ale v moči se nic neukázalo. Je mi 40 let a erekce je v pořádku.

TH: Doporučil bych další vyšetření, která by odhalila například nějakou překážku v močové trubici, nebo například chlamydiovou infekci. Je dobré nechat vyšetřit i partnerku, protože infekce se mohla přenést vzájemně. Na močení má vliv i to, jestli býváte ve stresu. Některé pacienty trápí takzvaná chronická pánevní bolest, kdy se jednoznačná příčina opakovaných bolestí ani neodhalí.

5 Mám otvor močové trubice na spodní straně žaludu, a moč se tak rozstřikuje do stran. Už jsem měl operaci, při které se měl otvor rozšířit, ale trápí mě to pořád.

TH: Je to nepříjemné, ale močová trubice se může znovu začít jizvit a tím i zužovat i po operaci. Doporučoval bych udělat takzvanou rekalibraci, kdy se prověřuje průchodnost trubice. Mohou v ní být srůsty, stehy nebo může být zúžená solemi, které se na zbylých stezích mohou usadit.

6 Je mi přes šedesát let a velmi často močím, i v noci. Mám v moči bakterie, antibiotika vždy na chvíli uleví, ale pak se obtíže objeví zas.

TH: Bohužel se stává, že se některé ženy bakteriální infekce zbavují dlouho. Pomoci mohou dlouhodobě užívané antibakteriální léky, ne přímo antibiotika. Je potřeba zjistit, jestli nejsou močové cesty nějak zúžené, což by mohlo vysvětlovat opakované infekce.

7 Je mi 57 let a mám potíže s močením – stává se mi, že když ucítím potřebu, téměř nestihnu dojít na toaletu. A už několik let jsem neměl erekci.

TH: Je pravděpodobné, že máte takzvaný hyperaktivní měchýř, kdy stačí jen malý podnět a vy se musíte jít okamžitě vymočit. Určitě choďte pravidelně k urologovi, protože jak obtíže s močením, tak s erekcí jsou léčitelné a obojí je pro život důležité.

8 Ve svých 50 letech mám bolesti varlete. Mám už zvětšení prostaty, na které beru léky, testy na rakovinu prostaty jsou v pořádku.

TH: Ve vašem věku už je málo pravděpodobné, že byste měl zhoubný nádor varlete, ten se totiž týká především mužů mezi 20 a 35 lety. Přesto je potřeba udělat ultrazvukové vyšetření varlete a další. Příčina vaší bolesti nemusí být v samotném varleti, ale např. ve změnách jeho v jeho nervového zásobení apod.

9 Ve svých 65 letech mám zatvrdliny na spodní části penisu, ale při močení to obtíže nezpůsobuje.

TH: Toto zatvrdnutí je způsobeno pláty, které se s postupujícím věkem mohou vytvořit v topořivých tělesech penisu. Pokud máte při styku bolesti nebo vás to jinak omezuje, je možné tyto zatvrdliny chirurgicky odstranit.

10 Mám hyperaktivní močový měchýř (OAB = overactive bladder) a zvětšenou prostatu, mohu užívat nějaké volně prodejné preparáty?

TH: Potravinové doplňky bych nedoporučoval. Spíše se u svého urologa ptejte po speciálních lécích na OAB, které byste spolu s vašimi léky na zvětšenou prostatu mohl užívat.

11 Pro stresovou inkontinenci (únik moči při kašli, smíchu, pozn.red.) jsem před dvěma lety podstoupila operaci s páskou TVT. Teď se mi stává, že nestihnu doběhnout na toaletu.

TH: Pokud vám moč neuniká při zvýšeném tlaku, ale protože nestihne dojít na toaletu, mohla byste mít spíše hyperaktivní močový měchýř. Při této diagnóze pomohou léky, ale ještě je třeba předem vyloučit infekci v moči.

12 Stává se mi, že například v těsném oblečení nebo při pohlavním vzrušení mě bolí varle ve své horní části, objeví se tam i boule. Někdy dostanu i křeč do břicha nebo třísel.

TH: Je možné, že máte takzvanou varikokélu, tedy jakési křečové žíly varlete , v žilách, které vedou krev od varlat do břicha. Aby se tato diagnóza potvrdila nebo vyloučila, je potřeba udělat průtokové ultrazvukové vyšetření, vestoje i vleže. Varikokélu je pak možné odstranit, bývá totiž často příčinou neplodnosti.

13 Již sedm let se mi objevuje krev v ejakulátu i v moči. Období s krvácením se střídá s obdobími bez něj. Bolesti nebo jiné obtíže ovšem nemám.

TH: Krev v moči je vždy alarmující příznak. Bylo by proto dobré zopakovat cystoskopické vyšetření (lékař se sondou podívá přes ústí močové trubice až do měchýře) a vyšetření moče a spermatu. Můžete mít i některou ze sexuálně přenosných infekčních chorob a v takovém případě je potřeba vyšetřit i vaši partnerku.