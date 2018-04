Podle odborníka je až 12 procent žen alergických na sperma

Podle doktora Michaela Carrolla, který přednáší reprodukční vědu na Manchesterské metropolitní univerzitě, může alergie u žen v extrémních případech vyvolat až anafylaktický šok a ohrozit je na životě.

Doktor spolu se studenty provedl výzkum, podle kterého se zvýšená citlivost na sperma týká až dvanácti žen ze sta. Ženy ve věku od 20 do 30 let jsou nejvíce ohrožené přecitlivělostí na sperma.

Pokud se do hodiny po sexuálním styku projeví symptomy zahrnující pálení a svědění, měla by žena zajít k lékaři a požádat o provedení testu citlivosti. Ve většině případů by mělo k zabránění alergické reakce stačit použití kondomu (pokud nemáte alergii na latex nebo spermicidy). Když se alergie u ženy projeví, bude přecitlivělá na jakékoliv sperma a výměna partnera jí nepomůže.

Pokud takovou alergií trpíte, neznamená to, že nemůžete mít děti. Alergie je totiž způsobena proteinem ve spermatu, nikoliv samotnými spermiemi. Jestli je alergie u ženy vážná, je možné spermie oddělit a přistoupit k umělému oplodnění.

"Existuje spousta případů těhotenství u žen s touto alergií, které otěhotněly přirozenou cestou nebo s pomocí asistované reprodukce. Můžu pacientky ujistit, že zvýšená citlivost na sperma neznamená neplodnost," sdělil doktor Carroll serveru dailymail.co.uk. Zároveň ale varoval, že alergie na sperma může u žen způsobovat i velký stres, protože má vliv na jejich partnerský a sexuální život a plánování rodiny.