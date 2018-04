Maškara či myš... 12 typů žen, které muže na schůzce zaručeně odradí

Důležité je, co vyzařujeme, jak se prezentujeme, zda působíme autenticky a máme správně nastavené filtry, jak dokážeme odhadnout protějšek, nejsou-li naše očekávání přehnaná... Pokazit začátek můžeme také překotně rychle vzklíčenou nadějí, zbytečnou sebekritičností, trémou, neschopností rozpoznat patologické tendence.

Přešlapů a přímo devastujících aktivit se však obě pohlaví dopouštějí nezřídka i po úspěšně zvládnuté schůzce. Klasickým příkladem je, ozve-li se po schůzce žena muži jako první. Třeba tím, že mu pošle SMS s přáním dobré noci a dotazem, jestli nebyl zklamán a kdy se zase uvidí. Žena by si měla být vždy vědoma toho, že muž je lovec a iniciativu je dobré přenechat jemu, jinak ztrácí zájem. Pro "očichávací" stadium to platí ve zvýšené míře.

Jaké typy žen muže spolehlivě odradí?

1. VAGABUND

Na rande přijde v teplácích nebo v nějaké vytahaném hadru. Zásadně nenalíčená, neupravená. Nikoli z nedostatku času, ale proto, že tento outfit vyjadřuje její filozofii. Ta totiž zní: musí mě mít rád takovou, jaká jsem! Jsem přirozená, na nic si nehraju, doma takhle chodím, proč bych tedy ze sebe na schůzce měla dělat někoho jiného?

2. MAŠKARA

Pravý opak výše zmíněné. Silně nalíčená, ozdobená různými cetkami. Prostě vším, co měla po ruce. Láska k dekoru je jejím hobby a s největší oblibou se vyžívá sama na sobě. Nelze ji přehlédnout ani necítit: sotva vpluje do místnosti, naplní celý prostor dráždivou vůní.

3. ŠEDÁ MYŠ

Tichá, nenápadná, bez espritu, sexappealu, sebevědomí. Sedí, mlčí, krčí rameny, nedívá se do očí. Nevyvíjí žádnou iniciativu a se vším, co muž řekne, souhlasí už tak nějak z principu. Je tuctová, nezábavná a nudná.

4. NEDUŽIVÁ

Suchá, hubená, vyhaslá. Místo diskuse se věnuje důkladnému čtení jídelního a nápojového lístku. Konečně si vybere salát s nudličkami kuřecího masa, ale když jí ho přinesou, dlouho se v něm vidličkou přehrabuje, než něco strčí do pusy. Působí dojmem, že tělesnost jako taková je pro ni něco obtížného a svízelného.

5. MANAŽERKA

Elegantně oblečená, rázná, sršící energií a vysokým sebevědomím. Sotva si objednala kávu, začne čile konverzovat. Není zvyklá mrhat časem, proto jde ihned k věci: Jaké máš cíle? Jak dlouho jsi na téhle pozici? Neustrnul jsi? Co podnikáš ve volnu? Jo ty někdy jen koukáš na televizi? Jakým jezdíš autem? Máš vlastní byt? A co sport? Hraješ golf? Squash? Co adrenalinové výpravy? Schůzka má charakter přijímacího pohovoru a testovaný muž se postupně scvrkává na židli. Oddychne si, když je to za ním a za rohem do sebe hodí panáka.

6. ZLATOKOPKA

Má něco společného s manažerkou, a sice touhu po solventním, dobře postaveném muži, jenž je ženu schopen a ochoten zajistit. Na rozdíl od suverénní a emancipované manažerky, která se dobře živí sama a partnera potřebuje pouze na reprezentaci, pro image nebo na zplození dítěte, hledá zlatokopka sponzora. Zatímco v pohádkách tuto roli zastával princ na bílém koni, v reálném životě je to například podnikatel ve ferrari.

7. NARCISTKA

Miluje krásné věci, ze všeho nejvíc pak svou vlastní tvář a postavu. Její aktivity se točí kolem neustálého zdokonalování vizáže. Partner má v jejím životě pouze funkci zrcadla, jímž sleduje a kontroluje svou atraktivitu. Chce být obdivována, zahrnována komplimenty, rozmazlována. Zhýčkaná, sebestředná, neempatická.

8. AFEKTOVANÁ

Ze všeho nejradši je středem pozornosti. Cokoli vypráví, není určeno jen uším spolustolovníka, ale celému lokálu. Nemá zkraje ani kapku studu, proto neváhá líčit i řádně pikantní historky ze svého intimního života. Nuda s ní nehrozí, ale partner se skoro nedostane ke slovu. Je ale dost možné, že se po chvíli přece jen začne propadat studem.

9. ALKOHOLIČKA

Láme do sebe pivo, víno, například pod záminkou, že je ze schůzky nervózní a musí se uvolnit. Po pár deci na sebe začne strhávat pozornost, podobně jako výše zmíněná kategorie. Na rozdíl od ní však nad sebou brzy záhy ztrácí kontrolu a začíná se chovat nepřístojně.

10. STĚŽOVATELKA

Na první pohled působí normálním, docela sympatickým dojmem. Záhy ovšem vyjde najevo, proč na schůzku přišla: postěžovat si na bývalého a na strašný život, který s ním byla nucena žít. Proklíná všechny muže světa. Argumenty, že přece nejsou všichni stejní, smete ze stolu. Ona má jasno. To, co zažila, ji ve skepsi jen utvrzuje. Proč na rande přišla, sama vlastně ani neví, protože už v nic nedoufá a nevěří.

11. HNÍZDITELKA

Měkký, velmi žensky působící typ potenciální maminy, která si ovšem mateřskou roli ještě neměla s kým realizovat. Netají se tím, že chce mít co nejdřív dítě, a ať se mluví o čemkoli, vrací se k tématu rodina stále znovu a více či méně šikovně muže testuje, jak dalece je tomu přístupný. Muž si ze schůzky s ní odnáší dojem, že jí je vlastně zcela jedno, koho lapí, jelikož muž v životě této ženy plní pouze funkci oplodnitele.

12. CHTIVKA

Muži sice u žen rádi vnímají chuť na sex, ovšem imponuje jim jen tehdy, musejí-li předtím ženu přece alespoň trochu dobývat. Horlivá zájemkyně o intimní sblížení, která se už na prvním rande muže dotýká pod i nad stolem, se rychle znemožní a stává se maximálně kandidátkou na sex na jednu noc.

Lež a stará fotka

Navazování známostí je v dnešní době skoro nemyslitelné bez internetu. Celý ten kolotoč tedy obvykle začíná pročítáním a selektováním profilů. Zabere to spoustu času, což mnohé zájemce odradí, ale přestože tuto variantu proklínají, dříve či později se k ní většinou zase vracejí. Pokušení je obrovské a představa, že jedním jediným kliknutím může být konečně odhalen ten pravý, je sice poněkud naivní, přesto neodolatelně lákavá.

Zeptáte-li se mužů na jejich zkušenosti s internetovými seznamkami, všichni se nezávisle na sobě shodnou, že nejdůležitějším a nejsledovanějším faktorem jsou fotky. Optika u mužů jednoznačně vede, u někoho dokonce víc, než je zdrávo. Právě proto jsou všichni muži tak citliví na neaktuálnost fotek nebo jejich retušování.

Milan (51): "Několik let jsem se seznamoval přes internet a vždycky jsem mohl vyletět z kůže, když na mě na rande čekala úplně jiná tvář, než jakou jsem znal z fotky na profilu. Považuju to za podvod a podle toho jsem taky s dotyčnou jednal. Vypili jsme kafe, abych neurazil, ženu jsem samozřejmě pozval, ale tím to pro mě skončilo. Vím, že se takhle chová i mnoho mužů a argumenty dam, že muži letí na mládí a krásu, jsou taky svým způsobem logické. Ale pravda v tomto případě přece vyjde najevo hned, jakmile se ti dva sejdou, tak jakou má logiku dělat se mladší a krásnější?"

Podle Petra (46) přináší rozčarování i jiné nesrovnalosti: "Ze všeho nejvíc mi vadí lhaní, co se týče věku, ale i povolání. Na rande jsem se setkal i s tím, že místo manažerky přišla obyčejná uklízečka. Některé ženy totiž umějí správně mlžit. Když padne dotaz na jejich zaměstnání, obalí tu informaci spoustou cizích slov, které znají z reklam a inzerátů..."

Za slušný start muži nepovažují ani postup, který popisuje Jarda (49): "Několikrát jsem měl tu čest se ženami, co odmítly pozvání na kafe se slovy: Což radši zajít rovnou na večeři? Abychom měli víc času. Z jídelního lístku pak vybraly vždycky to nejdražší, hodily do sebe 3 chody, nechaly za sebe pochopitelně zaplatit. Na můj dotaz, kdy se uvidíme příště, se mi dostalo odpovědi: No, víš, já to mezi námi nějak nevidím...."

O čem se nemluví

Německá odbornice na flirt, koučka Nina Deisslerová, říká, že smyslem první schůzky není tok informací, ale vytvoření příjemné atmosféry. „Muž se má cítit potvrzen v jeho mužnosti, žena zase ve své ženskosti,“ radila například nedávno v pořadu německé televize ZDF. O čem by se na první schůzce rozhodně nemělo mluvit, jsou podle ní peníze, sex, exmanžel, politika a náboženství.

Ženám, které neúnavně hledají prince snů, koučka doporučuje položit si otázku, jestli i ony jsou schopny stát se partnerkami snů. Moc dobře víme, co požadujeme od mužů, ale nezabýváme se tím, co jsme samy schopné nabídnout.

Univerzální rada podle ní existuje: Rozdávej úsměvy všude. Muži na ženách úsměvy obdivují a lehce se na ně chytají. Nejenže úsměvem vyšleme signál, ale zlepšujeme sobě i jiným náladu – a už to je dobrý důvod, ne?