11. září zřejmě může i za neplodnost

Ženy, které se 11. září 2001 podstupovaly v New Yorku léčbu neplodnosti, možná nikdy vlastní děti neporodí. Tvrdili to američtí vědci na zasedání American Society for Reproductive Medicine v texaském San Antoniu. Soudí, že za to může stres, který ženy při útoku na Světové obchodní centrum zažily.