10 tipů, jak ušetřit na jídle a neohrozit tím své zdraví

„V české populaci je zvykem šetřit na jídle. Dalším, ještě snad poválečným zvykem, je mít jídla raději více. V jiných zemích v takové situaci dochází k omezení množství a orientaci na kvalitní, spíše doma připravenou stravu,“ domnívá se Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice.



Při pohledu na internetové diskuze a návrhy na levná jídla zjistíme, že autoři se více či méně úspěšně snaží o nízkou cenu za větší množství jídla, ale vůbec neuvažují o riziku nedostatečného příjmu živin vinou jednostranného stravování. Výběr levných jídel se orientuje hlavně na jídla moučná, sladká, případně kombinace moučného a zeleninového jídla. V takovém případě podle odborníků hrozí velmi brzký deficit potřebných bílkovin, ale i některých vitamínů a minerálních látek. Jako ještě horší variantu pak vidí nákup zboží po lhůtě použitelnosti, což vede i k přímému riziku zdravotních komplikací.

Odborníci naopak stále nabádají ke konzumaci výživově kvalitních potravin v menším množství, než je většina Čechů zvyklá.



„Důvodem je co nejdéle zachovat optimální zdraví české populace, a to i ve vazbě na prodlužující se dobu života. Pro jedince i společnost má smysl prodloužený život, který je co nejdéle stráven ve zdraví,“ vysvětluje Starnovská, proč se Fórum zdravé výživy rozhodlo zvyšovat zdravotní gramotnost Čechů a Češek.

„Mnoho problémů běžně pramení z neznalosti, tedy i z neznalosti vazby ceny a užitku při skladbě stravování. Nelze paušálně tvrdit, že kvalitní stravování je drahé, mnoho levnějších variant pouze upadlo v zapomnění,“ dodává.



Jak nakupovat levně a přitom zdravě poradí Petr Havlíček:

Jídelníček každého z nás by měl vypadat trochu jinak, je třeba ho přizpůsobit individuálním požadavkům. „Mluvíme-li k široké populaci, lehce zobecňujeme, ale i tak je třeba brát v úvahu minimálně typickou fyzickou neaktivitu a velmi často se vyskytující onemocnění,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová, proč může být i krátkodobý nedostatek nebo nadbytek některých živin v potravě problematický pro zdraví průměrného Čecha.



Jak moc levně?

Pojem „levný jídelníček“ je vysoce individuální. Zatímco pro někoho je to strava, při které se denně vejde pod stovku, pro jiného to může být limit levnosti pět set anebo taky třicet korun (přečtěte si, jak redaktorka živila rodinu za 30 korun na den). Mnoho osob je navíc limitováno možnostmi stravování v zaměstnání, nedostatkem času nebo prostě tím, že neumí vařit.



„Zlevňování jídelníčku by vždy mělo začít stanovením individuální energetické potřeby, reálného příjmu a vytyčením důležitých zásad, které by měl splňovat, a pak teprve hledat možnosti, kde by bylo možné ušetřit. Jen tak se vyhneme případným zdravotním problémům, které ve svém důsledku mohou znamenat daleko větší finanční náklady než původní nezlevněný jídelníček,“ radí nutriční terapeutka Boháčová z Fóra zdravé výživy a přikládá ukázku dvou jídelníčků za stejnou cenu, ale s rozdílnými výživovými hodnotami.



Jídelníček č. 1 - reálný, ale nevhodný snídaně : 1 rohlík s točeným salámem (50 g) - 5,50 Kč

přesnídávka: 1 jablko - 5 korun oběd: instantní nudlová polévka, hotová sekaná (100 g), brambory (250 g) - 25,20 Kč

svačina: 1 rohlík, vlašský salát (100 g) - 8,40 Kč večeře: mražená žampiónová pizza (340 g)- 59,90 Kč cena celkem 104 Kč

Energetická hodnota jídelníčku č.1 je sice přiměřená (8 594,5 kJ), ale složení je značně nevyvážené – chybí více než 20 g bílkovin (pouze 52,7 g) a naopak více než 20 g tuků přebývá (92 g).



„Nutno říci, že se jedná především o tuky nevhodného složení. Zeleniny a ovoce obsahuje poskrovnu, mléčné výrobky chybí úplně. Pozitivní je snad jen jeho rychlá příprava a tudíž úspora času a energií, což však, v kontextu všech dalších okolností, snad ani za pozitivum považovat nelze,“ uvažuje nutriční specialistka.



Je potřeba vzít v úvahu i příjem tekutin, který není v jídelníčku zmiňován. Nejlevnějším zdrojem pitného režimu je voda, rozpočet téměř nezatíží také čaje. Je tedy důležité do plánování stravovacího limitu zahrnout i nápoje.

Jídelníček č. 2 - levný a zdravý snídaně: 2 rohlíky s margarínem (20 g), šunkou (výběrová, 50 g), salátová okurka (1/3 ks, cca 100 g) - 19,50 Kč přesnídávka: 1 jablko, bílý jogurt (150 g) - 9,90 Kč oběd: grilované kuřecí prso (80 g + 10 g olej), brambory (250 g), hlávkový salát (1/2 ks) s ředkvičkami (1/2 svazku, lžička cukru, ½ citrónu) - 29,10 Kč svačina: ovesné vločky (30 g), banán (1 ks), mléko (100 ml) - 7,70 Kč

večeře: těstoviny se zeleninou (100 g těstoviny, 10 g olej, 100 g lilek, 100 g cuketa, 1 cibule, 2 rajčata, 10 g italský tvrdý sýr) - 34,30 Kč

cena celkem 100,50 Kč

Tento jídelníček je sestaven pro jednu osobu. V případě rodin či vícečlenných domácností je možné jídelníček modifikovat a náklady ještě snížit, například nakupováním potravin, které jsou v akci. Možným řešením cenové otázky, je i snížení nákladů v rámci kulinární úpravy – pokrmy je možné zmrazit nebo zamrazit jejich připravený základ a mírnými modifikacemi ze základu připravovat několik různých jídel. Případné další úpravy záleží na počtu osob v domácnosti (včetně věku), na případném finančním limitu i třeba času, který je možné do přípravy investovat.

