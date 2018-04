10 otázek a odpovědí o testech nového léku

Životní šance pro nemocné trpící rakovinou lymfatických uzlin a chronickou leukemií. I tak se dá nazvat projekt, který má být spuštěn v Česku. Kromě Ústavu organické chemie a biochemie se na něm podílí i několik dalších prestižních vědeckých pracovišť. - více zde

Dvě stě padesát nemocných z Česka se může za přesně stanovených podmínek zúčastnit testů nového léku GS9219.

1. Kdy a kde se lék začne v Česku testovat?

Na jaře 2008 v několika vybraných klinikách: dvou pražských, v Hradci Králové, Brně, Plzni a Olomouci. Jedním ze stěžejních pracovišť měl být Ústav hematologie a krevní transfuze, jehož ředitel Pavel Klener byl tento týden odvolán. - více zde

2. Jak se budou vybírat pacienti?

Pacienty bude vybírat odborné konzilium lékařů a vědců. Na jaře 2008 bude zveřejněn seznam pracovišť, kde se budou moci nemocní lidé přihlásit. Testů se mohou zúčastnit jen ti, kteří už absolvovali neúspěšnou klasickou léčbu (chemoterapií či ozařováním). Vyloučeni jsou pacienti, kteří trpí "konkurenčními" nádory (například plicními) či jinými vážnými chorobami, nebo i ti, kteří užívají steroidy. Léčbu - testy i pobyt (v první fázi asi měsíční) v nemocnici hradí americká firma Gilead. Počítá se s šesti léčebnými cykly – vždy podle vývoje léčby. Celková délka léčby tak může být až několik měsíců.

3. Jak bude test vypadat?

Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Havlas předpokládá, že se v Česku uskuteční všechny fáze klinických testů až do uznání nového léku. Zatím se počítá, že by pacienti lék dostávali injekcemi.

4. Jaké riziko účastník testu podstupuje?

Pokud klasická léčba nezabrala, lék představuje naději. Vědci se domnívají, že i testy mohou zkvalitnit či prodloužit život vážně nemocným.

5. Jak se rakovina lymfatických uzlin léčí dnes?

Klasicky: například chemoterapií či ozařováním.

6. Jak moc je jisté, že lék bude skutečně účinný?

Šance jsou velké. Klinické zkoušky svědčí i o tom, že preparát prošel největšími zatěžkávacími zkouškami. Nyní se sledují reakce lidského organismu, které mohou být v lecčems odlišné od testovaných zvířat. I když ne nijak dramaticky. Známy musí být i vedlejší účinky léku, aby třeba u vyléčené ženy lékaři jednou nezjistili, že kvůli aplikaci GS9219 porodila postižené dítě.

7. Kdy by mohl vyzkoušený lék přijít do praxe?

Pokud proběhnou všechny testy úspěšně – a nic zatím nenapovídá, že by to tak nemělo být – tak asi za šest let.

8. V čem je nový lék revoluční?

Ničí jen buňky zachvácené rakovinou. Zdravé nechává být.

9. Přibližuje objev látky účinné proti rakovině uzlin i léčbu dalších nádorových onemocnění?

Ano. Již tím, že vědci zjistí, proč GS9219 působí jen na nemocné buňky, jsou tomu blízko. Pak by mohli odhalit "tajemství" rakoviny.

10. Kolik pacientů onemocní rakovinou lymfatických uzlin a chronické krvetvorby?

Tato nemoc tvoří celou čtvrtinu nádorových onemocnění. Ročně různými druhy rakoviny onemocní v Česku 70 tisíc lidí.