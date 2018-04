Na Jarmark přijde i Tereza Maxová. Prodejní místa jsou rozebrána

Jsme moc rádi, že vás Jarmark baví a zájem s každým dalším vždy předčí naše očekávání. Máme radost, že díky vám pokaždé překonáme předchozí vybranou částku a prostřednictvím Nadace Terezy Maxové putuje na pomoc dětem bez rodiny čím dál víc peněz.

Aby však Jarmark, který vyrostl z nadšení, uspokojil i nadále váš rostoucí zájem, a to za důstojných okolností, rozhodli jsme se registraci zpoplatnit. Za jedno prodejní místo, kterých máme k dispozici 750, zaplatí prodávající 200 korun. Peníze nám z poloviny pomohou pokrýt náklady s bazárkem spojené, ostatní věnujeme spolu s výtěžkem z tomboly, aukcí věcí celebrit, prodeje kávy Starbucks na konto zmíněné nadace.

Chcete ještě prodávat?

Registrovali jste se na stránce www.jarmark.cz, kde najdete i další informace a fotografie z minulých ročníků. Po odeslání formuláře, vám do 24 hodin přijdou do uvedeného e-mailu pokyny o zaplacení. Platba musí být na našem účtě do 25. 11. dopoledne. Pokud do pondělního poledne tohoto data nezaplatíte, registrace propadá a v úterý 26. 11. vyhlásíme další kolo. (ve středu 27.11. v 15 hodin vyhlásíme další kolo).

Jestliže zaplatíte, ale nakonec nebudete moct přijít, napíšete na e-mail jarmark@idnes.cz a my zkusíme najít zájemce, který by vám peníze zaplatil. Pokud se nikdo nenajde, peníze propadnou.

Jarmark OnaDnes.cz je zábavou, příjemně stráveným dnem i možností, jak přispět na dobrou věc, komerční prodej je proto na Jarmarku zakázán.

Pro všechny otevřeme brány v 9 hodin, prodávající mohou do haly nosit věci už od 7 hodin ráno. Neregistrované zájemkyně prodávat nemohou, ale rádi je uvítáme mezi návštěvníky.

Dvacetikorunové vstupné pro všechny příchozí (vyjma prodávajících) zůstává, dostanete za něj opět tašku OnaDnes.cz, noviny a malý dárek. Na místě chystá svou prezentaci generální partner ING pojišťovna s projektem For You, který je zaměřen na podporu boje proti rakovině prsu a ženských orgánů, dále stánek mediálního partnera Prima Love, další s cukrovinkami od maminky na mateřské Ivany Kristkové.Také tradičně nebude chybět káva Starbucks. Nově tu najdete kavárnu Mobil.cz, kde bude možné si zakoupit bagety, paniny, sladké věci, nealko nápoje a také v omezené míře i kávu a čaj.

Na místě budou nově i odborníci kosmetické firmy Oriflame s vizážistkou, manikérkou, kosmetičkou, která vám diagnostikuje typ pleti, a nutričním poradcem, který vám nabídne k ochutnání wellness bylinné nápoje.

Jako obvykle vás moderátorka vyzve k nákupu lístků do bohaté tomboly, jejíž výtěžek půjde na charitu, a mezi 11 a 13 hodinou také k dražbě oblečení ze skříní VIP celebrit. V tomto čase také předají na místě zástupci automobilky vůz Škoda Citigo jedné z devíti pěstounských rodin, které se o auto prostřednictvím našich stránek ucházejí. Která rodina jej získá, o tom rozhodnou čtenáři hlasováním od 22. 11. do 2. 12. (Více se dozvíte zde.)