1. místo senioři: Hlavní jídlo

Jehněčí hřbet 1000g

Králičí hřbet 500g

Kuřecí prsa 625g

Červená čočka 125g

Žampiony 125g

Stroček sušený 125 g

Brambory 250 g

Řapík 250 g

Celer 250 g

Česnek 25 g

Zakysaná smetana 375 g

Opečený králičí hřbet zabalíme do tyrolské slaniny a z fáše (kuřecí prsa, bílky, smetana, sůl, pepř) čočky, hub a bylin připravíme plášť, zabalíme do fólie a pečeme na nízkou teplotu 62°C asi 2 hodiny.

Jehněčí hřbet očistíme, osolíme, opepříme a zprudka opečeme zasypeme krustou ze strouhanky sezamu, česneku a másla. Zapečeme při 180°C asi 5 minut.

Brambory, řapík a celer nakrájíme na kostičky arestujeme s cibulkou a zalijeme fondem, zakysanou smetanou a základní bílou omáčkou "Knorr". Vaříme do měkka a redukujeme do požadované hustoty. Nakonec přidáme zbylou část čočky, kterou jsme dávali do fáše. Dochutíme solí a mletým pepřem - takto připravíme ragú.

Na cibulce orestujeme jablka, zastříkneme „Calvadosem“ a jablečným džusem a octem + cukr, sůl, pepř. Rozvaříme a rozmixujeme nakonec přidáme pokrájené lístečky máty.

Svaříme jablečný džus, přidáme do něho kousky dýně a jablk, vsypeme kuskus a vaříme do měkka až se všechna tekutina vyvaří dochutíme solí, pepřem, aromatem( Koření Knorr).

Filo- slabé listové těsto nakrájíme na proužky, zamotáme na alobalovou trubičku, pomašlujeme a posypeme sezamem. Pečeme při 180°C pět minut.