1.místo senioři: Dezert

7 ks Žloutky

400 g Smetana

100 g Cukr krupice

5 g Hřebíček

50 ml Citrónová šťáva

100 g ALASKA – přípravek pro šlehaný krém ( možno mrazit)

75 g Med

250 g Ořechy

550 g Šlehačka rostlinná

50 g Čokoláda

550 g Hrušky

Z hrušek, pálenky, cukru, citrónové šťávy a sečuánského pepře připravíme granit (svaříme, zamrazíme a naškrábeme lžící a necháme zamrazit) Připravíme vanilkovou zmrzlinu s medem a ořechy, kterou nastříkáme do tymbálků ( forma ) pouze na dno a na boky - dáme zamrazit.

Do středu naplníme granit a zakryjeme krémem. Řádně vychladíme, vyklopíme a obalíme do ořechů.

Nakrájíme ananas, hrušky a svaříme je s ovocným džusem, hrozinkami a badyánem - necháme řádně vychladit a přidáme rozdrcený hřebíček.

Rozpuštěnou čokoládu nastříkáme na pečící papír a dáme vychladit.

Aranžmá: Do středu talíře dáme vychladlý salát a okolo hřebíčkovou omáčku. Zmrzlinový tymbálek překrojíme na půl a posadíme do salátu. Dozdobíme čokoládou a mátou.