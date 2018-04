1.místo junioři: Hlavní jídlo

Polohrubá mouka 200g

Ovesné vločky 200g

Brambory 200g

Vejce 10ks

Cuketa 300g

Mini cibule 100g

Tomaty 20g

Tymián 2g

Pórek 500g

Mouka hladká 100g

Olej 100g

Krevety 300g

Kuře prsa 400g

Mořské ovoce (plody) 300g

Tuňák 300g

Špenát 10g

Petržel nať 75g

Česnek 100g

Cibule 100g

Smetana 1,5l

Kuře fond ( silný vývar)

Bílé víno 5dcl

Bílá základní ("Knorr") 20g

Bazalka 10g

Olivový olej 1dcl

Sůl, Pepř

1. Z kuřecího masa připravíme jemnou fáš, do které přidáme mořské plody, bylinky a špenát. Do této fáše zabalíme váleček z tuňáka. Pečeme na nízkou teplotu.

2. Ze slaného těsta uválíme jemnou tyčku a upečeme, na tuto tyčinku napichujeme střídavě pečenou krevetu a mini cibuli.

3. Z brambor a krátce povařených vloček vyrobíme těsto, z něhož vypichujeme placičky a opečeme je na olivovém oleji.

4. Z brambor uvařených hodně do měkka vyšleháme pyré a přidáme nasekané bylinky.

- Doplňujeme o česnekovou omáčku a bazalkový olej.

- Z pórku smažíme zprudka slámu.