První máj je tady. 10 rad, jak prožít opravdový čas lásky

1. Čas na dotyk

Někdy je jeden polibek nebo obejmutí víc než celá souvětí. „Svou ženu políbím nejméně čtyřikrát denně,“ říká například známý americký psycholog John Gray, autor knih, v nichž muže přirovnává k planetě Mars a ženu k Venuši. „Poprvé, když vstáváme, podruhé, když odcházím, potřetí, když přicházím domů a naposledy, ještě než usneme,“ svěřil se.



„Držme si rituály vítání a loučení s polibkem a třeba i objetím,“ nabádá také psycholožka Magdalena Dostálová a dodává, že matky malých dětí občas zapomínají. „S příchodem dětí může být matka poměrně saturovaná, co se týče fyzického kontaktu, o to víc je důležité, aby se nevytratil ze sféry mezi mužem a ženou. Berme to také jako prevenci, aby doteky jeden z nás neměl potřebu hledat jinde,“ říká.