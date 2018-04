1. Lže, anebo mluví pravdu. Co mám dělat?

PORAĎTE DANĚ. HLASUJTE O TOM, JAK SE MÁ ZACHOVAT?

Jmenuji se Dana, je mi 30 let a autorům těch příruček bych ráda vzkázala, že realita je úplně jiná. Alespoň podle mých zkušeností.

Nepotřebuji sponzora, nájem si platím sama a problémy s chlapy probírám se svými kamarádkami. Tak s tím bych se asi ještě do jejich představ vešla. Některý večer ale sedím sama doma u televize, vnímám jen obrázky, popíjím víno a trápím se kvůli svému příteli. Třeba jsem to já, kdo dělá chybu – napadá mě.

S Honzou chodíme tři měsíce. Je prý rozvedený a s bývalou ženou žije v jednom bytě jen kvůli malému synovi. Honza nechce nic uspěchat. A tak má u mě jen dvě trička, nějaké ponožky, spodní prádlo…Jo a taky cyklistický dres, který si koupil při našem prvním výletu. Kolo pro něj jsem ale musela půjčit od souseda.

Přespí u mě jednou za týden, většinu víkendů tráví s prý už rozpadlou rodinou. Hlavně nic nerozebírat, radí mi odborníci v příručkách. Jenže já už to psychicky nezvládám. Vždyť můj přítel chodí spát do jiného bytu a k jiné ženě. I když tvrdí, že spí na gauči v obýváku.

Minulý týden mě ale Honza dorazil. A o reakcích na takovou ránu není v chytrých příručkách ani zmínka. Že mě vzal z úsporných důvodů snad do nejhorší kavárny ve střední Evropě, to bych snad ještě zkousla. Ale on měl navlečený snubní prstýnek. Tak tohle jsem musela začít po česku rozebírat. Zatímco americká hrdinka by ho nejspíš rozstřílela na cucky, Honza jen mávl rukou, že o nic nejde. Prstýnek si přece vzal jen kvůli obchodnímu jednání.

Hodí se k jeho obleku a on působí více byznys. Pak schoval kroužek do kapsy saka. Také o dva dny později se mu třpytil na prsteníčku a já se najednou rozbrečela. Rozhazoval rukama jako fotbalista, který právě dostal žlutou kartu, a vysvětloval, že prý si ho kolikrát prostě navleče a nepřemýšlí o tom. Mně ale hned napadlo, že tedy nemyslí na mě. Moje naprosto vyšinutá kamarádka Irena , kterou znám už od dětství, na mě hned vyrukovala se svojí teorií.

Je prý pořád ještě ženatý a tají to přede mnou. Prostě jsem taková náplast manželskou krizi. A hned se začala chechtat jako opilý námořník. To mi opravdu pomohla. Jak mám ale zjistit, co je pravda a co jsou jen jeho výmysly a chlácholení?

Napadlo mě, že bych zkusila něco vytáhnout z jeho kamaráda Jirky, ale toho zajímají jen a jen počítače a zřejmě nic neví. Mohla bych se také vydávat za listonošku a zazvonit u nich doma. Ale tohle jsou nápady Ireny, navíc po několika skleničkách vína. Mám tedy dál čekat a doufat, že se Honza konečně rozhoupe? Nebo ho mám přitlačit ke zdi, aby se rozhodl ? A co kdybych je takhle o víkendu sledovala? Mohla bych také nasadit do akce kamaráda Rudu, který má zkušenosti s investigativní žurnalistikou a je schopen toho hodně vypátrat.