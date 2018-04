1. díl jarní diety: snídaně s čokoládovými řezy

Chcete hubnout s námi? Čtěte zde

Čokoládové řezy

Příprava: 15 minut + 15-20 minut pečení

Na asi 15 kousků

* 3 žloutky

* 100 g třtinového surového cukru

* 100 g rostlinného oleje

* 100 g hořké čokolády 70%

* 160 g špaldové mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* 100-150 ml jablečné 100% šťávy

* 3 bílky

* trochu tuku a hrubé mouky na vymazání a vysypání pekáčku

* 1 lžíce strouhaného kokosu

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů a pekáček o rozměrech zhruba 30 x 20 cm vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou.

2. V míse vyšleháme žloutky s cukrem a postupně zašleháme olej. Mezitím v misce ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu, promícháme a odstavíme. Zchladlou čokoládu zašleháme do žloutkové směsi, přisypeme mouku promíchanou s kypřicím práškem a přilijeme jablečnou šťávu.

3. Vymícháme hladké těsto a nakonec do těsta zapracujeme tuhý sníh z bílků ušlehaný se špetkou soli. Těsto vlijeme do pekáčku a pečeme v předehřáté troubě 15-20 minut. Zkusíme do středu vpíchnout špejli, a jestli nelepí, je buchta upečená. Necháme vychladnout na mřížce, nakrájíme na jednotlivé řezy, poprášíme mletým kokosem a podáváme.

Pro rodinu:

Rodině předložte s krémem z mascarpone: rozmíchejte balení italského mascarpone s vanilkovým cukrem a podle chuti doslaďte moučkovým cukrem, směs vyšlehejte. Koláč se může kombinovat i se zakysanou smetanou nebo šlehačkou a omáčkou z lesních plodů nebo domácí zavařeninou.

Pondělní jídelníček

SNÍDANĚ : 1 kousek řezů (766 kJ) + 2 lžíce bílého jogurtu a 1 lžíce strouhaných mandlí (dohromady 1 023 kJ)

SVAČINA: 200 g kedlubny + 200 g mrkve (468 kJ)

OBĚD: francouzské brambory (cca 120 g) + 200 g sterilované červené řepy (1 700 kJ)

SVAČINA: 100 g cottage sýru (20%) + 100 g cherry rajčátek (486 kJ)

VEČEŘE: 150 g kuřecích prsíček opečených na lžíci oleje + 100 g špenátu krátce orestovaného na lžičce oleje (1 300 kJ)

CELKEM: 4 977 kJ