Pět znamení, že vaše srdce nefunguje tak, jak by mělo

Srdeční onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí. Pacienti bohužel mnohdy některé příznaky podceňují a odkládají návštěvu lékaře, dokud je neskolí srdeční infarkt. Všímat si symptomů, které mohou ohrožovat vaše srdce, je proto životně důležité.

Zvláště na pozoru by se měli mít jedinci, kterým hrozí zvýšené riziko srdečních onemocnění, tedy obézní lidé, cukrovkáři, osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu nebo vysokým krevním tlakem a kuřáci.

Jaké jsou nejčastější srdeční problémy? „Mezi časté nemoci srdce se řadí ateroskleróza, kdy dochází ke kornatění cév, do stěn tepen se ukládá tuk, vápník a cholesterol, který je poškozuje, narušuje jejich průchodnost. Další obvyklou nemocí je infarkt myokardu, kdy dochází k ucpání jedné i více věnčitých tepen, a kdy hrozí zástava srdce, tedy i smrt. Pacienty v souvislosti se srdcem trápí také angina pectoris, zánětlivá onemocnění srdce, srdeční arytmie či problémy s chlopněmi,“ uvedla praktická lékařka Šárka Soukupová z Lékařského domu Praha 7.

Podle lékařky Soukupové lze proti infarktu myokardu, ateroskleróze i angině pectoris bojovat zdravým životním stylem. „Pokud člověk nekouří, pravidelně se hýbe a přijímá stravu bohatou na vitaminy, vlákninu a omega-3 mastné kyseliny, pak riziko těchto onemocnění klesá.“

Doktor Paul Whelton, profesor epidemiologie z Tulane University School of Public Health, doporučuje sledovat hodnoty krevního tlaku a cholesterolu. Dále je dobré dávat si pozor na jeden nebo více z níže uvedených příznaků potenciálních problémů.



Bolest na hrudi

Tento klasický příznak srdečního záchvatu se nemusí pokaždé projevit tak, jak ho známe ze seriálů z nemocničního prostředí. Tedy že se pacient chytí za srdce a skácí se na zem. Doktor Whelton popisuje bolest na hrudi jako intenzivní tlak, jakoby vám na hrudníku stál slon. Whelton v tomto případě radí na nic nečekat a zavolat sanitku.

Dalším příznakem, který může signalizovat skryté kardiovaskulární onemocnění, je pocit, jako byste si natáhli sval v hrudníku. Kardioložka Ashley Simmonsová z University of Kansas Hospital doporučuje informovat o tomto problému svého lékaře. Podle ní se tento problém nemusí projevovat ostrou bolestí, bolest může být jen subtilní a může vystřelovat do vašich ramen, paží, krku nebo čelisti.

„Bolest na hrudi, která se objeví v průběhu nebo po tréninku nebo když jste ve stresu, stojí zvláště za pozornost, protože by mohla signalizovat problém toku krve,“ upozornila kardioložka.

Nicméně bolest na hrudi může být způsobená i zažívacími obtížemi, plicními potížemi či problémy s páteří. Bolest, která ukazuje na srdeční problémy, bývá lokalizovaná za hrudní kostí, mírně vlevo.

Dušnost

Jestliže vám najednou i lehká fyzická aktivita bere dech, zvláště pokud jste nikdy předtím neměli potíže vyběhnout po schodech bez zadýchání, je to problém. Doktorka Simmonsová obvykle žádá své pacienty, aby porovnali svou současnou fyzickou aktivitu s tou před rokem nebo dvěma.

„Pokud si všimnou významné změny ve svém dechu nebo v tom, co zvládnou, je to znamení, že se něco děje,“ tvrdí kardioložka a dodává, že problémem jsou i dýchací potíže, které přicházejí, když si lehnete. Mohly by totiž ukazovat na onemocnění srdečních chlopní. Proto o nich určitě informujte svého lékaře.

Dechová nedostatečnost, kdy se zadýcháváte i při minimální námaze, může také ukazovat na plicní onemocnění, například astma.

Příznaky podobné chřipce

Problémy se srdcem se mohou projevit i jako obyčejné nachlazení nebo chřipka.

Doktorka Kerry Hildrethová z University of Colorado School of Medicine, která se specializuje na problematiku stárnutí a srdečního zdraví, uvedla pro magazín prevention.com, že pocity na zvracení, únava a studený lepkavý pot mohou signalizovat nedostatečný průtok krve. Tyto příznaky občas zažívá každý, ale pokud se projeví po fyzické aktivitě, doktorka Hildrethová doporučuje navštívit lékaře.

Náhlý studený pot bývá také příznakem infarktu. Zpozornět byste měli i při těžké žaludeční nevolnosti. Výzkumy ukazují, že některé ženy trpí zažívacími potížemi několik dní před srdečním infarktem, ale nespojují to se srdečními potížemi, takže návštěvu lékaře odkládají.

Lékařka Šárka Soukupová potvrzuje, že nevolnost a zvracení skutečně v některých případech mohou signalizovat blížící se infarkt myokardu. „Obzvlášť pokud pacient pociťuje i dušnost, extrémní únavu a bolest na levé straně za hrudní kostí, měl by se raději obrátit na lékaře.“

Motání hlavy a závratě

Točení hlavy a vrávorání mohou značit arytmii, neboli poruchu srdečního rytmu. Pocity slabosti nebo mdloby mohou být také příznakem zablokování nebo problémů se srdeční chlopní, zvláště pokud jsou doprovázené zrychleným bušením srdce, varovala doktorka Simmonsová.

Nedávná studie z University of North Carolina rovněž potvrdila, že zavrávorání a pocit slabosti při rychlém vstávání mohou být příznakem hrozících potíží se srdcem. Závratě jsou také přidruženým symptomem infarktu. Srdce totiž při infarktu pumpuje nedostatečné množství krve do mozku, což způsobuje závratě.

Únava nebo nespavost

Někdy může být prvním a jediným příznakem srdečního selhání i chronická únava, a to především u žen. Pokud se vaše vyčerpání nedá vysvětlit běžnými příčinami, jako jsou nadměrná fyzická aktivita, stres, nevyspalost nebo nějaká choroba, raději navštivte lékaře.

Odborníci z University of Arkansas ve své studii zjistili, že mnoho žen, které utrpěly srdeční záchvat, pociťovaly nadměrnou únavu v průběhu týdne, který předcházel jejich srdečnímu infarktu. Tyto ženy rovněž nahlásily poruchy spánku.

Lékařka Šárka Soukupová souhlasí s tím, že i nadměrná únava a nespavost bývají projevem blížícího se infarktu.

„Příznakem je i již zmíněná bolest za hrudní kostí, která nepolevuje a neustupuje při změně polohy, vystřeluje někdy do krku a do levé ruky, do čelisti i horní části břicha. Typické jsou i problémy s dýcháním, panická úzkost, studený pot. Pokud bolesti trvají minimálně dvacet minut, pak je lepší přivolat lékařskou pomoc,“ dodala praktická lékařka Šárka Soukupová.