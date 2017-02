VIDEO: Otonomaki. Zavinování dospělých je nový japonský trend

Otonomaki je inspirováno tradičním zavinováním novorozenců a miminek, které se i v Japonsku těší velké tradici. Miminka zabalená do zavinovaček podle zkušeností maminek lépe spí a jsou klidnější, protože jim těsnost úvazu a teplo připomínají pobyt v matčině děloze. Jednoho dne slavnou japonskou porodní asistentku Nabuko Watanabe napadlo vyzkoušet to i na dospělé.



„Když jsme to zkoušeli, bylo to úžasně uvolňující. Hned jsme pochopili, proč děti v úvazu tak dobře spí. Když to vyzkoušeli dospělí, pomáhalo jim to uvolnit se,“ vysvětluje Jajoy Katajamová, která nyní v Tokiu organizuje kurzy otonomaki.



Podle jejího názoru je zavinování kromě psychického uvolnění vhodné i k uvolnění bolavých svalů a kloubů. Katajamová a její kolegyně jsou přesvědčené, že obzvlášť přínosná by tato technika mohla být pro ženy po porodu.



Zabaleni od hlavy až k patě

Dospělým se na rozdíl od dětí zavinuje celé tělo včetně hlavy. Osoba si většinou lehne na záda a kolena pokrčí a překříží směrem k břichu, zatímco ostatní okolo jeho těla natáhnou velkou látku, zabalí ho do ní a zajistí uzlem. Zabalená osoba se pak podložená polštářky s pomocí ostatních jemně pohupuje ze strany na stranu nebo dopředu a dozadu.



„Bylo mi příjemně teplo a v těle jsem měla takový zvláštní pocit. Nikdy jsem nic podobného nezažila, takže to příliš nedokážu popsat slovy,“ svěřila se třeba jedna z účastnic kurzu otonamaki v Tokiu. Podle organizátorek a účastnic tato technika dokáže uvolnit ztuhlé svaly a klouby, zejména ramen a kyčlí. Zavinování proto doporučují zejména novopečeným maminkám.



To lékaři a odborníci na fyzioterapii přistupují k novince velmi obezřetně. „Umím si představit pacienty s astmatem, kterým by se v této pozici lépe dýchalo, ale pouze dokud jsou stále zavinutí. Nemyslím si ale, že by to přinášelo nějaké výhody jako cvičení,“ myslí si třeba japonský chiropraktik Shiro Oba. A dodává, že by se zavinování rozhodně měli vyhnout lidé s bolestmi zad. Osoby s jakoukoliv chorobou či trvalejšími zdravotními obtížemi by pak měli techniku nejprve konzultovat se svým lékařem.