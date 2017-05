Šest věcí, kterým byste se měli vyhnout, pokud trpíte zácpou

Zácpu rozdělujeme na akutní a chronickou. Tu první představují potíže například na dovolené nebo při změně místa pobytu či denního režimu. Za problémem může stát také psychika, když lidé nemohou nějakou dobu jít na „svůj záchod“. Chronická zácpa jsou dlouhodobé potíže doprovázené bolestí břicha a pocitem nevyprázdněnosti i po stolici.

„Ve většině případů je zácpa důsledkem nesprávně sestaveného jídelníčku, kde dominuje hodně sladkostí a světlého pečiva, nepravidelnosti ve stravování, špatný pitný režim, nedostatek pohybu, napětí, stres, genetické predispozice. Nakonec však může signalizovat i různé nemoci,“ uvedla praktická lékařka Šárka Soukupová z Lékařského domu Praha 7.

Zácpu mohou kromě nedostatku tekutin, vlákniny ve stravě, odkládání stolice a nedostatku pohybu způsobit také hemeroidy nebo překážka ve střevech, například nádor. Dále může zácpa souviset s nedostatečnou činností štítné žlázy, zánětem močových cest, s některým gynekologickým onemocněním nebo může být také důsledkem užívání některých léků.

Podle odborníků ženy trpí poruchou střevní mobility a defekace až třikrát častěji než muži. Pravděpodobně i proto, že ženská střeva jsou o něco delší než mužská. Tím pádem hrozí častější blokace v trávicím traktu.

Mezi hlavní příznaky zácpy patří kromě nedostatečného a bolestivého vyprazdňování také tuhá stolice, bolesti a křeče v břiše, nadýmání a plynatost, únava, nechutenství a někdy také bolest hlavy, únava a pocit na zvracení nebo i zvracení.

„Velmi těžká zácpa je nejen velmi nepříjemná, ale může také vést k zablokování vašeho tlustého střeva,“ upozornila gastroenteroložka Lee Ann Chenová z NYU Langone Medical Center s tím, že tento problém je pak zapotřebí řešit invazivnější léčbou než jen projímadly.

Pokud už vás postihne tento nepříjemný problém, určitě se budete chtít vyhnout věcem, které by mohly zácpu ještě zhoršovat. Poradíme vám, na co si dát při zácpě pozor.

Konzumace nevhodných potravin

Pokud chcete, aby potrava vaším vnitřním potrubím plynule proudila, je nutné vyhýbat se jídlům, které zpomalují trávení a přispívají k zácpě. Doktorka Toyia James-Stevensonová z Indiana University Health varuje především před zpracovanými a trvanlivými potravinami, které obsahují látky, jež podle ní poškozují naše přirozené trávicí procesy.

Naše střeva totiž neobsahují enzymy, které by dokázaly tyto látky rozložit. Místo chipsů a sušenek proto doktorka James-Stevensonová doporučuje vybírat si nezpracované potraviny s vysokým obsahem vlákniny, jako jsou ovoce, zelenina, fazole, ořechy, hnědá rýže, pšenice a oves.

Gastroenterolog Theodore Sy ze Saddleback Memorial Medical Center v Laguna Hills v Kalifornii nabádá konzumovat alespoň 25 až 30 gramů vlákniny za den. „Vláknina může někdy způsobit nadýmání a plynatost, a proto je rozumné zvyšovat její množství ve stravě postupně, dokud nedosáhnete doporučeného množství,“ vyjádřil se doktor Theodore Sy.

Při zácpě je dobré vyhnout se smaženým jídlům, předsmaženým polotovarům a pokrmům z fast foodu – takové potraviny jsou těžko stravitelné a navíc mají velmi nízký obsah vlákniny.

„Tělu škodí také přespříliš cukru a tuku. Bonbony a dezerty či pečivo z bílé mouky zácpu jenom zhorší. Stolici staví také banány a borůvky. Další samotnou kapitolou potravin, které zhoršují zácpu, jsou potraviny bohaté na železo – hovězí maso, kuřecí játra, ústřice. Lidé, kteří trpí chronickou zácpou, by se měli vyhýbat také čokoládě s vysokým podílem kakaa,“ uvádí nutriční specialistka Monika Bartolomějová z centra pro zdravou výživu Světa zdraví.

Káva a alkohol

Možná si nedokážete odpustit svůj ranní šálek kávy, který vám vlije potřebnou energii do žil, nebo si neumíte představit večeři bez sklenky vína. Pokud však trpíte zácpou, může vám káva i sklenička vína uškodit. Kofein a alkohol totiž okrádá vaše tělo o hydrataci, která je nezbytná právě pro správný pohyb střev.

Doktor Bhavesh Shah, ředitel intervenční gastroenterologie na Memorial Medical Center na Long Beach, vysvětlil, že pití alkoholu blokuje účinek antidiuretického hormonu (ADH) a tím způsobuje diurézu neboli močení. Podle doktora Shaha nadměrná diuréza může vést k dehydrataci, která může příznaky zácpy zhoršovat. Podobným způsobem podle něj funguje i kofein.

Možná vás pití vody místo kávy či vína moc neláká, ale tato obyčejná čirá tekutina je to nejlepší, co si můžete při zácpě nalít do své sklenice.

„Nápoje obecně proti zácpě bojují. Pozor si ale dávejte na černý čaj, který u některých lidí zácpu zhoršuje,“ doplnila nutriční specialistka Bartolomějová.

Nadměrné množství mléka a mléčných výrobků

Produkty vyrobené z mléka jsou známé tím, že způsobují nadýmání a plynatost. Pokud vás trápí zácpa a dopřejete si sklenici mléka, můžete výrazně zhoršit příznaky jako jsou bolesti břicha a křeče. Protlačit při zácpě plyny, které se vytvořily při konzumaci mléčných výrobků, rozhodně není nic příjemného.

„Tyto příznaky jsou důsledkem deficitu enzymu laktázy ve střevech, která je potřebná k rozbití laktózy v mléčném výrobku na jednoduché cukry,“ objasnila doktorka James-Stevensonová. Při zácpě proto nedoporučuje mléčné výrobky s vysokým obsahem laktózy, mezi něž patří kravské mléko, zmrzlina, krémy a tavené sýry.

Nutriční specialistka Monika Bartolomějová rovněž při zácpě nedoporučuje konzumovat plnotučné mléko, vysokoprocentní smetanu do omáčky nebo smetanové jogurty. „Nemusíte hned měnit tyto výrobky za produkty odtučněné, ale vybírejte ty polotučné, sýry s obsahem tuku do 30 procent.“

Pro ty z vás, kteří se neobejdou bez chutného jogurtu, máme dobrou zprávu - ne všechny mléčné výrobky musí být při zácpě tabu. „Naopak zakysané mléčné produkty jsou velmi vhodné, protože obsahují ́hodné ́ bakterie, které správné vyprazdňování podporují,“ uklidnila Bartolomějová.

Nedostatek pohybu

Pokud jste někdy po běhání pocítili potřebu rychle vyhledat toaletu, jistě víte, jaké má pohyb účinky na správné fungování vašeho zažívání. Nečinnost pak logicky způsobuje pravý opak.

„Nízká úroveň fyzické aktivity je hlavním rizikovým faktorem pro vznik zácpy,“ upozornila doktorka James-Stevensonová. Souvisí to pravděpodobně se sníženým pohybem střev a nižším průtokem krve do břicha. Pokud tedy máte v poslední době problémy s vyprazdňováním a zažíváte příznaky zácpy, rozhodně by vás to nemělo odradit od pravidelného cvičení.

„Cvičení zvyšuje průtok krve do životně důležitých orgánů těla včetně zažívacího traktu a zrychluje váš metabolismus,“ říká doktor Shah, který v boji proti zácpě považuje za užitečný jakýkoli druh cvičení včetně chůze, běhu, jízdy na kole, plavání, jógy a dalších. Takže si stačí vybrat oblíbený sport a vyrazit.

Užívání železa nebo vápníku

Na potravinové doplňky spoléhá v dnešní uspěchané době mnoho lidí. Ovšem i užívání některých vitaminů a minerálů v tabletách může přinášet určitá rizika.

„Doplňky železa a vápníku mohou způsobit zácpu, protože mohou zpomalit kontrakce zažívacího systému,“ naznačila doktorka Joann Kwahová, gastroenteroložka z Montefiore Medical Center v New Yorku. Při jejich vysazení však radí postupovat opatrně, jelikož tyto doplňky obvykle doporučí lékař na základě vašeho zdravotního stavu a nedostatku těchto látek. Jestliže váš zdravotní stav vyžaduje užívání železa a vápníku a přitom trpíte zácpou, zkuste požádat svého lékaře o alternativní možnost léčby. Tím může být například zvýšená konzumace potravin s vysokým obsahem železa.

Podle doktorky Chenové je možné, že budete v tomto případě potřebovat projímadlo, které vám pomůže tolerovat tyto nežádoucí účinky. Možná je také úprava dávky těchto doplňků, která zlepší jejich snášenlivost.

Pokud užíváte potravinové doplňky pouze jako preventivní opatření, a nikoliv ze zdravotních důvodů, pak by snížení dávky nebo vysazení mělo být bezpečné. Vždy je však vhodné poradit se se svým lékařem.

Některé léky proti bolesti

Jestliže vás spolu se zácpou trápí ještě jiné zdravotní potíže, kvůli kterým užíváte léky zmírňující bolesti, měli byste si znovu důkladně přečíst, jaké jsou jejich nežádoucí účinky. Některá léčiva totiž podle doktorky James-Stevensonové mohou přispět k zácpě.

A mohou to být i léky bez předpisu proti bolesti, například ibuprofen a naproxen. Předtím, než se rozhodnete jakékoli léky vysadit, vždy se poraďte se svým lékařem, zvláště pokud se jedná o léky jím předepsané.

Zkuste přírodní projímadla

Než se rozběhnete do první lékárny pro projímadla, zkuste nejdřív přirozené způsoby, které podpoří činnost střev.

„Projímavé účinky mají švestky, jablka, fíky, jahody, sušené meruňky. Obecně je dobré obohatit jídelníček o vlákninu, kterou najdete v ovoci, zelenině či luštěninách. Pomoci mohou také probiotika, která jsou v zakysaných mléčných výrobcích, kvašené zelenině (zelí) nebo v doplňcích stravy,“ dodala nutriční specialistka Monika Bartolomějová.