Marek ve Výměně: Nevím, jak převychovat homosexuála, tak se rodíme

Jindra (39) je vdaná podruhé. Z prvního manželství má dva syny, starší Erik (18) na ni zanevřel a bydlí u otce, mladší Kryštof (14) zůstal s mámou. Ta se před třemi lety znovu provdala a pořídila si s Michalem (39) další dvě děti (Denise 3,5 a Vanesu 10 měsíců). Bydlí v pronajatém domku 5+1 v Bechyni.

Do Výměny manželek se přihlásili kvůli Michalovi, který si chce vyzkoušet, co s ním udělá, když bude vědět, že je manželka deset dní u cizího muže. Přiznal i to, že doma vládne Jindra.

„Jsem hodně dominantní, kdybych nebyla, skončil by v práci a začal se zase utápět v alkoholu,“ uvedla a Michal připustil, že je za to rád, protože ho pevnou rukou drží nad vodou.

Marek: Úrok je o sunar míň

Když k němu a dětem do Bechyně přijel z Moravy podnikatel Marek (38), zafungoval v rozklížené domácnosti jako psycholog. Rychle se zorientoval a hned věděl, že za dosud nevyřešený, pět let starý konflikt mohou oba a na atmosféru v rodině doplácejí nejvíc děti.

„Na vině jsou oba, ale pasujou k sobě. Kdyby jeden z nich byl vnímavější, tak to utne, vyřeší a jdou dál, ale oni se v tom hnípou pět let a je to na denním pořádku,“ konstatoval poté, co mu Michal vylíčil kořeny jejich manželské krize.

„Byla s chlapem, vyfotil je jeden známej a ukázal mi to a ještě u něj doma přespala. Tvrdila mi, že spolu nic neměli, což se mi moc nezdá. Když jsem se napil, tak jsem ji uhodil,“ zavzpomínal a dodal, že neví, co by si počal, kdyby o všechny tři přišel.

Najevo vypluly ještě finanční problémy, staré exekuce a nesmyslné půjčky. „Nějaké paní si přišly pro splátky, ale Michal na ně nemá, tak je poslal pryč, že zaplatí až příští měsíc,“ divil se. „Každý úrok navíc je o sunar míň pro malou. Když na to nemám, tak si to přece v životě nekoupím,“ vysvětloval Michalovi.

Marek domácnost i děti zvládal obdivuhodně. S klidem a přehledem. Obě malé děti si ho oblíbily, i proto, že se jim věnoval víc než jejich rodiče dohromady. Se svými pocity se mu svěřil i Jindřiščin starší syn Kryštof a Marek zalitoval, že je do problémů mezi rodiči zavlečen.

„Jak je Michal unavenej z práce, tak je uřvanej a připadá mi, jako kdyby to bylo mámě úplně jedno,“ nechal se slyšet Kryštof. „Řve, když zapomenu umýt nádobí, nebo jde mamka s kamarádkami na pivo, on žárlí, že si najde někoho jinýho, pak se opije. Bojím se o mamku, viděl jsem ji hodněkrát zmlácenou a už to nechci vidět ani jednou...“

My se tak rodíme

„Za orientaci můžou chromozomy, my se tak rodíme a neznám metodu, jak převychovat homosexuála,“ vysvětlil Marek divákům a dodal: „Je to stejné uvažování, jako když má matka byla alkoholička, vidíte ve mně alkoholika?“



Kromě ambicí šířit osvětu a dokázat, že i pár gayů se může starat o děti a dokonce jim dát víc než klasická rodina, šli Marek s přítelem Jiřím (44) do Výměny i s velkou odvahou. Jiří má totiž z prvního manželství dvě dcery (16 a 14), o které se stará ve střídavé péči, navíc je policista s hodností plukovník.

Michal nakonec pochopil, že leccos musí změnit. „Nedokážu si bez Jindřišky a bez dětí svůj život vůbec představit. Musím zmírnit svoji výbušnou povahu, víc se věnovat rodině než telefonu,“ předsevzal si.



Plukovník Jiří: S Markem se za to nestydíme

V krásném domku se v rodině plukovníka, jeho dvou dcer a matky, babičky Aleny (70) měla Jindřiška báječně. S domácností pomáhala babička, a tak měla Jindra čas vyzvídat a ještě si týden užít v pivních lázních, na autodromu nebo na cvičení seniorek.

„Chceme ukázat, že i taková rodina je plně funkční, že jsme soběstační, pracující a náš vztah je bezproblémový. S Markem se za to nestydíme, běžně se za ulici chytneme za ruku nebo se políbíme,“ dozvěděla se Jindra, která ani nedoufala, že se dostane mezi tak skvělý pár.

„Vy si s manželem nevěříte?“ Zeptala se Jindry Jirkova bývalá manželka, která přijela na návštěvu.

„Já jemu jo, on mně ne,“ odpověděla Jindra.

Jindra ze severomoravského Sviadnova odjížděla s předsevzetím začít úplně od začátku a bez jakéhokoliv dluhu, Jiří prohlásil, že se jeho city k Markovi za těch 10 dní ještě prohloubily.



Jindra s Michalem: Uděláme tlustou čáru

„Jste fajn rodina, která má nějaké Černé Petry, za které můžete oba,“ vzal si na závěrečném setkání obou párů první slovo Marek. Michal slíbil, že už nebude žárlit tak, aby to ubližovalo okolí, a Jindřiška ho ujistila, že mu k žárlení nebude dávat důvod.

„Byla bych ráda, kdyby se to už neopakovalo, protože ještě jeden takový výstup a jdeme od sebe. A nedělala bych to kvůli sobě, ale kvůli dětem,“ řekla rezolutně.

Markovi začaly téct slzy. „Je mi to fakt strašně líto, že máte tak krásné děti, které si zaslouží víc. Kryštof bude velkej chlap, není to špatnej kluk, dá se s ním mluvit, ale musíte si ho vzít každý z vás stranou. Byl bych rád, kdybyste tímhle projektem smázli všechno, co se dá, a začali znova,“ naléhal na druhý pár a Michal s Jindrou slíbili, že za vším udělají tlustou čáru a začnou znova.