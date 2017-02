S cizíma chlapama se bavíš o sexu? Vyčetl Petr vyměněné manželce

Jana (38) je prodavačka a Zdeněk (39) skladník. Vychovávají spolu v patrovém domku v Jaroměřicích osmiletou Kateřinu a čtyřletého Vojtu. Obě děti mají diagnostikovánu hyperaktivitu.

Rodinu do pořadu přihlásila Jana: „Hlavně proto, abych si odpočinula od stereotypu. Jsme spolu deset let a je to pořád dokola, každý den stejný.“

Místo Jany do Jaroměřic na deset dní přijela o pět let mladší Veronika, maminka tří dětí, která žije už osm let se svou rodinou v irském městečku Galway.

„Všude je tu samý alkohol,“ divila se při první obhlídce svého nového domova. Vadil jí také nepořádek a pavučiny. „Pro nás Romy je úklid hodně důležitej. Paní tu má uklizeno jen na povrchu. A já se pavouků bojím, takže to nechám na tatínka,“ nechala se slyšet Veronika, která se přiznala, že raději uklízí než vaří.

„Že je Romka, s tím nemám problém,“ připustil Zdeněk a dodal: „Pokud pracujou a dělají, jak mají.“

Rozjívené a rozmazlené děti, které doma nerespektují žádnou autoritu, se ukázaly zpočátku jako velký problém. „Jsem v šoku, ty děti nejsou za nic vděčný!“ uvedla Veronika na kameru, když Vojta vyhodil celého nanuka do odpadkového koše. „Kateřina je drzá, Zdeněk nemá vůbec žádnou autoritu. Děti mě hodně vysávají, já už nemůžu,“ zpytovala Veronika svědomí, když zvýšila hlas na Vojtu.

Když se přehoupla polovina desetidenního pobytu, situace se výrazně zlepšila. Kateřina začala doma pomáhat, děti se zklidnily, Veronika vařila a za rajskou omáčku se dokonce dočkala pochvaly. „Doma bych taky chtěla, aby mě děti pochválily, ale mají raději jídlo od táty,“ posteskla si.

Petr: Lepší je, když každý začne u sebe

Překvapená Jana se místo Veroniky ocitla v Irsku ve čtyřpokojovém pronajatém bytě s manželem truhlářem i zedníkem Petrem (35), šestnáctiletou dcerou Karolínou, třináctiletým Petrem a roční Lili. Rodina odešla do zahraničí hlavně kvůli dětem a jejich vzdělání, ale také za lépe placenou prací. S nápadem na účast ve Výměně manželek přišel Petr, který je podle své ženy oddaný rodině. „Jsem pro každou srandu,“ prohlásil. „Bylo by dobrý, kdybych zjistil, že co mám doma, to je to jediný a nejlepší.“

Rodina je zvyklá na zavedený pořádek. Nová manželka Jana nemá šanci obstát. „Nevypadá na to, že by se postarala o malou. Doufám, že umí aspoň vařit,“ nevěřil jí Petr od samého začátku a dcera Karolína se přidala: „Je tady bordel, vadí mi to, každý den po ní nebudu uklízet,“ stěžovala si a táta ji podpořil. „My se za bordel stydíme.“

Až na to nepořádek a to, že jídlo od Jany rodině nechutnalo, nedošlo k vážnějším roztržkám. A tak podnětné debaty přinesly náhodné chvíle volna. „Tvůj muž hledá chybu u tebe, ty zase v něm,“ komentoval Petr Janiny stížnosti, když celá rodina odpočívala na pláži.

Vážnější spor přišel až ke konci pobytu v Irsku, po návštěvě hospody, kam se Petrovi od začátku moc nechtělo. Vyhověl však Janě, která se „rozjela“ a druhý den bylo doma dusno.

„S cizíma chlapama se bavíš o sexu? To kdyby mi udělala moje žena, tak já nevím...,“ rozčiloval se Petr a vyčetl Janě, že mu dělala ostudu.

„Díky Výměně manželek jsem si uvědomila, že se na děti nemusí jen křičet, že vše jde v klidu. Doma si sedneme, probereme to a budeme se muset začít chovat každej trošku jinak,“ uvědomila si Jana a nezávisle na ní si totéž říkal i její manžel Zdeněk.

„Strašně se přizpůsobujete dětem, jak chtějí děti, tak to bude,“ konstatovala Jana při závěrečném setkání obou párů.

„Zato za tvoje děti jsem se já styděla,“ vmetla jí Veronika do tváře. „Malej strašně zlobil, ale jakmile jsme se Zdeňkem drželi spolu, já jeho autoritu neshazovala, bylo to v klidu,“ našla klíč k řešení výchovných problémů a Zdeněk přitakával.

„Problém máte v komunikaci, ve výchově a nevážíte si jeden druhého,“ zhodnotil druhou rodinu Petr a vytáhl na světlo společnou hospodskou zkušenost.

„Uvědomil jsem si, že je důležité neřešit prkotiny a taky že tě nechválím, jak bych měl, protože beru vše jako samozřejmost,“ řekl Janě Zdeněk. „Musíme se spojit a změnit se, abychom z děcek něco vychovali,“ prohlásil a čekal na manželčinu reakci.

„Nevím, co na to mám říct, ano, budu tě podporovat, co chcete slyšet?“ opáčila na závěr Jana.