Stydím se za to, s kým jsem žil, řekl Roman a po Výměně Janu opustil

Jana se s přítelem často hádá, oba jsou prudké povahy a sem tam dojde i na rány. „Minule jsem měl monokla,“ svěřil se Roman hned na začátku televizní reality show. „Protože jsem se už fakt vytočila,“ vysvětlila Jana a dodala, že Výměna by měla jejich vztah rozseknout. „Furt spolu chceme bejt, ale zároveň se vzdalujeme,“ shodli se.

Rodina z německého města Zittau (Žitava) řeší i peníze. Jana je na mateřské a Roman pracuje jako stěhovák jen příležitostně.

V Praze u Sabiny a jejího muže Tomáše je hlavním problémem výchova dětí. „Výchova Michalky je zcela na mně,“ tvrdila Sabina, zatímco Tomáš prohlásil, že Sabina je z jeho pohledu extrémně přísná.To byl také důvod posledního rozchodu páru, kdy spolu nežili půl roku. Podle Sabiny potřebuje Michalka řád, kterej jí dává právě ona, zatímco Tomáš jí ve všem ustupuje. Peníze pár řeší také. Tomáš má dvě zaměstnání a Sabina disponuje kartou k jeho účtu, ale utrácí podle něj rozmařile. „Osmdesát tisíc za děti ročně, je docela dost,“ stěžoval si.

Když se však partnerky vyměnily, prožily nové páry na obou stranách docela idylických deset dní. Zdálo se, že Romanovi vyhovuje systematická a pořádkumilovná Sabina, která udává jasná pravidla a k Tomášovi se zas hodila chaotická a intuitivní potetovaná punkerka, která ráda rebeluje a nesnáší mainstreamové rady z časopisů.

Sabina: „Jana žije jako spratek“

„Bordel, všude je bordel,“ zoufala si Sabina v Zittau u Romana. „Roman mi tu pomáhá, to si na něm strašně cením, takového chlapa bych chtěla,“ pochvalovala si, jenže už nedomyslela, že Roman pomáhá, protože není na rozdíl od Tomáše stále v práci.

Novou manželku si pochvaloval i Roman. „Na to, jak je mladá, dala dětem svůj řád a holky jí poslouchají,“ pochvaloval si a k překvapení Sabiny přitom ujídal červy z krabice. „Je to samý protein. Ochutnej. Žena furt nadává, že je užírám a musí je pořád kupovat,“ sdělil šokované Sabině i televizní divákům.

Sabina nejen že v nové domácnosti vzorně uklidila, ale také zavedla pořádek v jídle pro děti. „Sladkosti by jíst neměly, zato jim chybí ovoce a zelenina,“ přesvědčila Romana, který napřed tvrdil, že si holky mají samy vybírat, co chtějí jíst. „My je nechceme předělávat k obrazu svému, chceme, aby se samy dokázaly rozhodnout. Máme to s Janou v povaze, aby si děti vybraly, co chtějí. Pak ale pochopil a z posledního nákupu už k radosti Sabiny přinesl sám od sebe jen zdravé jídlo.

I Sabina je v Žitavě spokojená. „Čekám na tu chvíli, kdy mi bude partner chybět, ale myslím, že ani nebude. Tady mám klid v tom, že se nemusím rozčílit, protože to za mě dělá Roman. Tam musím po dětech křičet jenom já, protože Tomáš je neschopnej se do naší výchovy začlenit. Děti vychovávám jenom já,“ vysvětlovala.

Po pěti dnech pobytu, kdy měla nastavit chod domácnosti podle svého, zakázala Romanovi prostě mluvit před dětmi.Dohodli se, že za každé sprosté slovo ho čeká deset kliků a Roman to opravdu plnil. Z jídelníčku dětí vyřadila sladkosti a zařadila zdravější potraviny a holkám vzorně uklidila a přeorganizovala pokojíček. „Jsem ráda, že odjedu a něco po mně zbyde. Ale je to tu marný. Nic z toho, co je tu teď, tu nebude, až odejdu, to jsem si stoprocentně jistá.“

Rodině však v polovině pobytu náhradní manželky došly peníze a nebylo za co nakoupit jídlo. „Co kdybychom zítra jeli vlakem do Čech, vybrala bych si peníze a nakoupili bychom,“ navrhla Sabina, která za větou „vybrala bych si peníze“ myslela pochopitelně peníze, které vydělal Tomáš a jsou na jejich společném účtu. „Vyberu dva tisíce a musí mi to pak vrátit,“ přemýšlela nahlas.

Když ale měla chvilku pro sebe, stýskalo se jí po domově a měla strach o děti. „Ať si Jana žije s hadama, ať si s nimi i spí, ale ať to netahá mezi cizí děti! Ve 35 letech žije jako nějakej spratek, kterej nemá rodinu, není zodpovědný za nic. A Tomáš je takovej blbeček, že to stoprocentně nechá, aby si děti s tím škrtičem hrály.“

Po deseti dnech se Roman cítil skvěle. „Jsem spokojený jak ta domácnost funguje. I děti se uklidnily, přestal jsem řvát a nadávat, mrzí mě, že nám to s Jane nefunguje. Takhle je to fajn. Jsem šťastnej,“ rozplýval se a dokonce Sabině lichotil: „Sluší ti to, víš to?“

Podle Romana se i holky zklidnily. „Byl jsem prostě slepej. Neviděl jsem, jak s ní ty holky vychováváme. Hlavně sám na sebe se rozčilujü, že jsem to vůbec dovolil. Jsem rád, že mi Sabča ukázala nový směr a budu se toho do budoucna držet, ať s Jane nebo bez,“ pochvaloval si a jako třešinku na dortu dodal, že takhle v pohodě nebyl snad půl roku. „Chci, abysme tu žili jako rodina a ne každý zvlášť, jako cizí, to se mi nelíbí. Chyba je i ve mně, holky i Jane miluju, ale změnit to chci. Kdybych to vzdal, tak bych je nemiloval,“ prohlásil a koupil na závěrečné setkání své partnerce krásnou kytku s vyznáním lásky a jako překvapení ještě kabelku.

„O Tomášovi jsem nemluvila moc hezky, ale to jsem si neuvědomila, jak se o nás stará, že chodí do práce a vydělává peníze. Je to důležité a nic bych na tom nemělnila,“ uvědomila si nakonec také Sabina s tím, že by si přece jen přála, aby si Tomáš uvědomil, jaký v ní má poklad.

Jana: Nesnáším přecitlivělý káči

Punkerka Jana přinesla do pražské ho panelákového bytu rebelii, chaos a intuitivní lehkost bytí. Tomáš chodil do práce a Jana si z manuálu příliš nedělala. O děti se postarala, jen domácnost za těch deset dní poněkud zchátrala. „Jen ať si to užijí,“ komentovala situaci, kdy obě děti rozpatlávaly bublaninu po zemi a zároveň jí jedly. Nejen že ji nějaký ten nepořádek nevadil a nepozastavila se ani nad tím, když se ztratil had, kterého si do Prahy přivezla s sebou, nerespektovala ani Sabinino přání, aby dětem nedávala sladkosti.

„Nesnáším přecitlivělý káči, co si hrajou na něco,.co nejsou. Hrozně milujou děti, ale přitom na ně serou. Tomáš má můj obdiv, dvě práce, vůbec nechápu, jak si takového člověka Sabina nemůže vážit. Neví, co má doma,“ sdělila Jana divákům svůj názor.

„Koupíme i nějaký bonbónek a bude to i trochu naschvál, abychom dokázali, že i ty děti, co jedí sladký jsou úplně normální a že hyperaktivní děti vypadají úplně jinak. Sabina jim to zakazuje, protože to vyčetla v nějakých internetových topstránkách, maminkách a podobně,“ posmívala se a po diskuzi s Tomášem zhodnotila oba jejich partnery.

„Přišli jsme s Tomášem na to, že oba jsou katastrofální. Roman proto, že má práci spíš jako, že ji nemá, ale myslím, že se mu ani moc do práce nechce. Sabina není to, co psala v manuálu, hraje si na něco, co není. Myslím, že je stejná povaha jako Roman, jsou oba líní, vyvolávají scény, hrajou si na něco, co nejsou, Bude to mít asi rázný následky, až se vrátím domů,“ zrálo v ní přesvědčení, že vztah s Romanem po Výměně skončí.

Po pěti dnech Jana zavedla do rodiny svoje pravidla: „Na Michalku budeš tvrdší, nebudeš skákat, jak ona píská, něco mi jeden den uvaříš, a jestli bys byl ochoten mi půjčit auto,“ zavelela.

„Táta bojuje statečně s malou,“ popsala pak stav při výletu na Slapy, kdy si Michalka chtěla vydupat, aby jí Tomáš nesl na ramenou. „Ale myslím že jen co odjedu, bude všechno zas podle toho jak ta jejich seňorita píská.“

Tomáš si všiml pohybu peněz na účtu, z něhož Sabina vybírala na nákup pro Romanovu rodinu. „To se jim to nakupuje, když nevydělávají,“ notovali si s Janou, která se už zdá prakticky rozhodnutá.

„Roman - good by,“ tím jsem symbolicky uzavřela tuhle kapitolu života a tím to zhaslo,“ konstatovala poté, co si nechala zmizet jeho jméno z tetování na břiše, kam si dojela Tomášovým autem.

„Snad jsem Tomášovi taky trochu otevřela oči, co s ní udělá, je na něm, nevím...rozdíl ve výchově u těch dětí je, že Sabina na ně ́s... ́ a drží se akorát nějakejch trapnejch rad se zdravou výživou, ale nemá na ně, čas, řve na ně od rána do večer, alespoň co říkali sousedé. Chyba je na její straně. Jestli já mám doma bordel nebo trochu víc prádla, tak mám ale mám doma šťastný děti, které za mnou přijdou a řeknou, že mě milujou. Raději špinavej byt a šťastné děti. Myslím, že jsem stoprocentně lepší máma,“ nechala se slyšet.

Byla se sebou ve Výměně spokojená. „Vidím, že můžu s normálním člověkem fungovat úplně v pohodě bez řevu a bez strkanic. Takže budeme s dětma samy,“ rozhodla se a dodala, že Tomáše by za partnera klidně brala. „Je v pohodě, asi by mě ukecal, abych šla zpátky do Čech, ale spíš bych ho já ukecala jít do Německa.“

Elektrotechnik Tomáš, který kvůli dvěma zaměstnáním občas nespí 30-40 hodin v kuse, je nakonec muž kompromisů. „Nic se nesmí přehánět, ale třeba dávat dětem šťávu není špatný. Bylo to skvělých 10 dní. Kdyby naše vztahy krachly, určitě si dovedu představit, že budeme s Janou spolu...“

Roman: Stydím se za to, s kým jsem žil

Drama ve Výměně manželek tentokrát přišlo docela nečekaně až při závěrečném setkání obou párů.

Kytku Jana posilněná zřejmě ještě alkoholem (“Pařili jsme, tak jsem v pohodě.“) od Romana odmítla. „Nesahej na mě,“ syčela na něj s hadem na krku a Roman nechápal, co se děje.

Debata ve čtyřech se pak zvrhla v hádku mezi ní a Sabinou. Roman se svou partnerku snažil uklidnit, ale schytal i facku a několik ran a urážek. Těch si i Sabina vyslechla dost a Tomáš celou dobu mlčel. Jako první od stolu utekla Jana. Venku pak v slzách líčila kamerám, jaká je Sabina špatná. „Mluvila jsem tam se všema sousedama, nikdo ji tam nemá rád, od rána do večera řve, prášek jsem si kvůli tý ́k.. ́musela dát, abych jí nezabila.“

Sabina se snažila zas Tomášovi otevřít oči. „Kdybys viděl v jakém smradu tam žijou, jako dobytek v jakém squatu a bude tady po mně něco řvát... že se nestydí a mrzí mě, že ses mě ani nezastal,“ posteskla si a jedním dechem zklamaně dodala... ani jsme to nečekala.“

Roman prohlásil, že s Janou končí. „Stydím za to, s kým jsem žil. Když jsem viděl tvoji ženu, jak se snaží, jak dává dětem úplně jinej směr, můžeš bejt pyšnej a hrdej na to, co máš vedle sebe,“ přesvědčoval mlčícího Tomáše.

„Víš proč křičím doma?“ Zeptala se svého muže Sabina a sama si odpověděla: „Protože ty mi nepomáháš a já jsem na výchovu sama.“

„To souvisí to s důsledností a to se teď změní,“ opáčil Tomáš.

„Takže musela přijít Jana, abys byl na Míšu důslednější? Dva roky jsem ti to říkala,“ rozlítostnila se Sabina a jako druhá odešla od stolu. „Vůbec jsem tohle nečekala, myslela jsem si, že si uvědomí, co má doma...možná od něj odejdu,“ zapálila si venku cigaretu na uklidněnou.

Na závěr vysílání to ale v pražském paneláku vypadalo na shodu. „Chci aby Tomáš věděl, že jsem ochotná zůstat a věřím, že náš vztah bude jen lepší a lepší, že za to stojí,“ tvrdila Sabina a Tomáš přizvukoval.

Zato Roman se do Žitavy po Výměně manželek vrátil už jen pro své věci. Sbalil se a rodinu opustil. „S maminkou jsme se rozešli. Bolí to jak čert, ale mám jasno, je to moje nejtěžší rozhodnutí v životě, mrzí mě to kvůli těm dětem,“ prohlásil.

„Jsem ráda, že zmizel a doufám, že už se nikdy neobjeví,“ řekla Jana doma dcerám.

„Ale mami mně bude smutno,“ zaprotestovala starší šestiletá Laura. „Ne nebude ti smutno,“ rozhodla za ní maminka. „Přísahám, že žádný chlap už nepřekročí náš práh, Roman byl poslední,“ slibovala holčičkám.