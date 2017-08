Vlasta je jen další dítě, nechal se slyšet otec z Výměny manželek

Vlasta má přitom jen jednoho syna, dvanáctiletého Jirku z předchozího vztahu. „Někdy mám pocit, že má Mikoláš raději jeho než mě,“ posteskla si na kameru. Podle ní partner jejího syna rozmazluje a zároveň se o něj bojí a nikam ho nepustí a k ní se doma chová despoticky.

„Máme jedno dítě a jsem za něj rád a udělám všechno pro to, aby byl spokojenej. Prostě mě mrzí, když nemá všechno, co by měl mít,“ obhajuje se Miki před novou náhradní partnerkou Jarkou (37), která za ním do Jirkova přijela ze Strážného na Šumavě.

„Až mu bude 15, 18, tak se sám na vlastní nohy nepostaví,“ konstatovala rázná Jarka, která se prvních pět dnů v nové rodině s jedním dítětem neskutečně nudila. Miki ji totiž doma k práci nepustil, a tak si přístup do kuchyně musela vynutit až změnou režimu po pěti dnech pobytu.

„Jiřík je zlatíčko, je v tom nevinně, on je jen loutka,“ popsala svoje dojmy náhradní manželka a zabrousila i na svoje téma, kvůli němuž se do výměny přihlásila: manžel se o ni málo zajímá. „Dáváte si najevo lásku?“ zeptala se Mikiho.

„Dáváme si ji najevo jiným způsobem. My o tom nemluvíme, věděla, jakej jsem, a musela s tím počítat.“

„Je to žena, potřebuje chytit za ruku, aby to i děti viděly,“ poradila novému manželovi.

Ve druhé polovině Výměny, kdy vždy velí náhradní manželka, si Jarka poručila, že bude sama vařit. Přála si také, aby si svačinu do školy chystal Jirka sám. Nenechala se otrávit Mikiho náladovostí a zároveň si uvědomila, jak skvělého má doma muže a ty drobnosti, které jí dřív vadily, nejsou tak důležité.

Miki potvrdil, že se díky Výměně dozvěděl, že až moc rozmazluje kluka a že by měl Vlastě dát trošku víc prostoru. „A také by to chtělo více procházek a výletů, společné rodinné zájmy a společně věci řešit jako rodina.“



Vlasta byla spíš jako páté dítě

To Vlasta byla v rodině s Michalem (35), který pracuje v Německu jako řezník, a jeho čtyřmi dětmi o něco bezradnější.

Michal poznal svou ženu Jarku i s dcerami před 7 lety. Od té doby se rodina rozrostla o další dvě děti, tři psy a drobná zvířata. Jarka o sobě tvrdí, že rodinu drží a je výbušná povaha. „Já jsem zase takovej, že držím jako ovce,“ nechal se slyšet Michal.

S Vlastou měl ale Michal najednou pocit, že do rodiny přibylo páté dítě. „Snad nemůžu říct, že je ničemná nebo neschopná. Jak bych to řekl - mám další dítě. Přitom když se na tu Vlastu podívám, je to strhaná ženská, jak může být takhle vyžilá životem, když doma nic nedělá?“

Zpočátku se zdálo, že je Vlasta líná, ale po změně režimu, kdy se sama a poprvé v životě pustila do malování koupelny, změnil Michal názor.



Ukázalo se, že když se na ni neřve, Vlasta leccos zvládne.

A když si dovolil Vlastě vytknout to, že chodí od začátku Výměny prakticky v jednom oblečení, nerozhodilo ji to.



„Už jsem koukala, co všechno v kufru mám. Jsem takový prasátko malý,“ řekla s tím, že je ráda za každé poučení. „A že na mě neřve, že mi to říká úplně v klidu.“

Také Michalovi došlo, že manželka je hnacím motorem rodiny a že se jí nedostávalo ocenění. „Nedozvěděla se, že ji mám rád, nepřinesl jsem kytku a neřekl jí, jak si vážím její práce. Teď už to vím a už se těším, až tady bude.“

Spadli jsme do stereotypu

„Začátek byl velká tragédie,“ přiznal Michal při závěrečném setkání na adresu Vlasty. A všichni věděli, že Miki doma Vlastu k ničemu nepustí.



„Uvědomil jsem si, že dělám chyby,“ připustil Miki a dodal, že dá Vlastě prostor. „Udělám vše proto, aby se to otočilo. Určitě si víc zaslouží říkat, že ji mám rád. Budu se snažit se ti víc věnovat,“ slíbil Vlastě.

„A já se polepším v uklízení, ve vaření,“ projevila Vlasta dobrou vůli a i Michal se k happy endu přidal: „Spadli jsme do stereotypu a já si to vůbec neuvědomoval, teď už vím, že i když budu unavenej, tak aspoň tu kytičkou nebo pohlazením, laskavostí tě můžu potěšit.“