VIDEO: Extrémní vlasová proměna. Z černovlásky se stala blondýna

S možnostmi, které koloristé v kadeřnických salonech nabízejí, přibližně před rokem zamíchal Olaplex – technologie schopná obnovit disulfidové vazby mezi proteiny, které zajišťují pevnost vlasu. Ty se při chemickém zásahu, jakým je zesvětlování, obvykle naruší, vlasy jsou pak oslabené, třepí se a lámou.



Díky sadě přípravků, se kterými přišli americký podnikatel Dean Christal a chemici Erica Pressly a Craig Hawker, se dá škoda mnohem snáze napravit. A koloristé můžou být daleko odvážnější. „S Olaplexem můžete dojít do mnohem světlejších výsledků bez toho, aby se narušila integrita vlasu,“ shrnuje vlasová stylistka Nina Krajčo.

Metoda, kterou vyzkoušela i známá brunetka Kim Kardashianová, už má své následovníky, například německý Schwarkopf přišel s cenově dostupnějším, i když zatím méně účinným Fibreplexem. Pro pracovníky salonů to znamená celou řadu možností, jak plnit přání klientek, dokonce i když přijdou s tím, že by rády přešly z černé rovnou na blond.

Blondýnkou na šest pokusů

Takový požadavek měla i Tereza, která se svěřila do péče vlasového stylisty a koloristy Lukáše Vyhnálka z pražského studia Bomton Jalta. „Chtěla dosáhnout co nejsvětlejšího výsledku – z černého základu až do blond odstínu,“ popisuje kadeřník. O ještě větší výzvu se postaral fakt, že Tereza měla v černých vlasech vlasech zesvětlené sekce a nerovnoměrnou barvu bylo třeba sjednotit.

Očima figurantky „V salonu se mi líbilo, je to velmi příjemné prostředí s milým slečnami na recepci a ochotným kadeřníkem. Vadilo mi ale, že se mi během zesvětlování zhoršila kvalita vlasů a že jsme je museli zkracovat,“ říká Tereza.



„Aby byl výsledek co nejrychlejší, zesvětlovali jsme během šesti návštěv v průběhu čtyř měsíců,“ popisuje Vyhnálek. „Obecně ale za ideální dobu na takto extrémní zesvětlení považuji asi rok. Záleží i na kvalitě vlasů.“ Možná i kvůli poměrně rychlému sledu návštěv byly Tereziny dlouhé vlasy v koncích oslabené a bylo třeba je zkrátit.

Co je dobré vědět

Máte-li podobně tmavý odstín a toužíte-li se stát blondýnkou, rozhodně se nejprve objednejte na konzultaci k dobrému koloristovi. V žádném případě to nezkoušejte doma, radí Markéta Brocková, která vede jednu z poboček kadeřnické sítě Klier. „Vlasy po nešetrném domácím barvení zachraňuje často, vlasy bývají úplně zničené, polámané a může se stát, že začnou vypadávat.

Zesvětlování je ještě složitější disciplína než klasické barvení, při špatném dávkování můžou mít vlasy nerovnoměrný odstín, tvoří se na nich žlutá nebo oranžová místa. „Myslete na to, že proces zesvětlování je běh na dlouhou trať,“ říká Lukáš Vyhnálek. „Navíc od začátku nemůžeme mít zcela jasnou představu o výsledku, každý vlas reaguje jinak.“

Počítejte s tím, že během jednotlivých návštěv budete s kadeřníkem odstín vlasů ladit, než najdete takový, který je právě pro vaše kadeře schůdný, sluší vám a vyhovuje. K odbarvování patří pravidelná péče v salonu včetně tónování, které odstín upravuje. Pokud ho chcete co nejdéle udržet a zároveň mít vlasy v co nejlepší kondici, budete muset změnit také domácí kosmetickou rutinu.