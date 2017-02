Soutěž pro zamilované. Vyhrát můžete čokoládové bonbony i kosmetiku

Všechny otázky vycházejí z informací uvedených v článcích v našem magazínu OnaDnes.cz. Nebudete-li znát odpověď, stačí si otevřít správný článek, který najdete pod tímto textem mezi souvisejícími články.

Když správně odpovíte na všech pět otázek od neděle 5.2. do 10.2. do 10 hodin dopoledne, máte šanci, že vybereme právě vás a vyhrajete pro svou lásku jednu z 20 bonboniér Ferrero Rocher, nebo některý z deseti valentýnských balíčků kosmetiky Manufaktura s vřídelní solí a růží v hodnotě 437 korun. Do odpovědi uveďte jméno a adresu, na kterou máme dárek poslat. Připojit můžete také vzkaz, s nímž jej vaší lásce doručíme.

Výherce kontaktujeme e-mailem a jejich jména najdete po ukončení soutěže zde v článku.

Ceny do soutěže: