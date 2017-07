Bellisario: Přijímala jsem tři sta kalorií denně, málem mě to zabilo

„Pořád se přehnaně pozoruji a pečuji o sebe. Stále je ve mně kousek té holky, co nejedla. Dávám si pozor na to, co sním. Už je to nějaký čas, co jsem z anorexie vyléčená. Ale často myslím na tu dobu, kdy jsem musela ujít velký kus cesty a hodně dřít, abych se z toho dostala,“ sdělila herečka v rozhovoru pro Lenny Letter.



Už v minulosti o svém boji s nemocí hovořila. Až nyní však přiznala, jak na tom byla zle. Jedla totiž jen tři sta kalorií denně.

„Milovala jsem ty chvíle, kdy jsem kontrolovala váhu a zjistila, že jsem hubenější. Milovala jsem to, ačkoli už jsem sama věděla, že je to příliš. Už od počátku jsem přitom měla v hlavě hlásek, který mi napovídal, že dělám velkou hloupost. Ale bylo to návykové,“ pokračovala s tím, že uzdravit se je v tomto případě velmi těžké.

Podle herečky si lidé neuvědomují, jak složité je dostat se z anorexie. „Dodnes musím ignorovat hlas v mé hlavě, který mi říká, že bych možná mohla zase zkusit zhubnout. Ale už se nenechám stáhnout dolů,“ míní.

Z anorexie se nakonec dostala jen díky rodině a přátelům, kteří ji podporovali a hlídali. Kdyby prý měla s nemocí skoncovat sama, zřejmě by to nezvládla, protože si nepřipadala dostatečně silná. „Nakonec jsem to dostala z hlavy. Chce to ale vážně silnou vůli,“ dodala.

Troian Bellisiaro si zahrála například v seriálu Prolhané krásky, Kravaťáci nebo ve snímcích Consent a Amy.