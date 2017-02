Tipy, jak být zdravější. Noste ponožky na spaní a čtěte knihy

Předcházejte onemocnění správným čištěním zubů

Zdravá ústa rovná se zdravé plíce. Možná to zní jako zvláštní spojení, ale podle zubní lékařky Tripti Meysmanové, zakladatelky stomatologické praxe CityTooth v Minneapolis, je to všechno o bakteriích.



Doktorka Meysmanová vysvětlila pro server menshealth.com, že bakterie v ústech můžete vdechnout do respiratorního ústrojí, což může zvýšit riziko bakteriálních zánětů dýchacích cest a plic. Vzniká tak pravděpodobnost výskytu respiračních onemocnění jako zápal plic. Bakteriální zápal plic se obvykle léčí pomocí antibiotik, při závažném charakteru onemocnění je nutná hospitalizace.

Prevencí těchto problémů je podle doktorky Meysmanové především důsledná zubní hygiena, která zahrnuje čištění zubů kartáčkem a zubní nití nejméně dvakrát denně a jednou za půl roku návštěvu dentální hygienistky.

Zmírněte bolesti zad cvičením

Samozřejmě není vhodné při bolesti zad posilovat a zvedat těžká břemena, ale úplná nečinnost vám při potížích s bolavými zády také moc nepomůže. Naopak, jak tvrdí ortoped William Morrison ze South Regional Medical Center v Mississippi, neaktivita vašim zádům obecně nejvíce ubližuje.

„Dříve se lidem, kteří trpěli bolestí zad, radilo, aby šli do postele a co nejvíce odpočívali,“ říká Morrison, „ale teď víme, že toto obvykle bolest zhoršuje.“

Je to proto, že cvičení pomáhá posilovat střed těla a zádové svaly, které pak lépe podporují páteř. Pokud si nevíte rady, jaké cvičení vašim zádům nejlépe prospívá, zeptejte se svého lékaře.

Každopádně, jak radí doktor Morrison, nebojte se při bolestech zad hýbat. Ten také podotkl, že kdyby lidé chodili častěji do posilovny, ubylo by mu pacientů.

Praktická lékařka Pavla Myslíková z Lékařského domu Praha 7 dodává, že při léčbě zad záleží na konkrétní příčině, proč záda bolí.

„Na vině může být nedostatek fyzické aktivity, málo aktivní svalové hmoty, nesprávná poloha při spaní a sezení, špatná obuv, ale i degenerativní onemocnění páteře či kloubů, svalové přetížení. Při bolestech zad pomáhá hlavně suché teplo. V době akutní bolesti doporučujeme fyzický klid. Pokud bolest přetrvává, pak doporučuji navštívit lékaře, který naordinuje správnou léčbu, rehabilitaci apod. Dobrou prevencí proti bolestem zad je úprava životosprávy a dostatek chůze,” uvedla lékařka Myslíková.

Pro snížení krevního tlaku čtěte více knih

Kdy jste v poslední době přečetli skutečnou knihu? Nemyslíme teď noviny, časopisy ani články na internetu, ale opravdovou knihu. Čtení knih má totiž pozitivní účinek nejen na vaše duševní, ale i fyzické zdraví.

Becca Levyová, profesorka epidemiologie z Yale School of Public Health, vysvětlila, že při čtení knihy se ponoříte do děje, což nejen zlepšuje kognitivní funkce mozku, ale také snižuje stres a hladiny stresového hormonu kortizolu. A pokles kortizolu podle Levyové často znamená i pokles krevního tlaku.

Levyová objasnila, že čtení časopisů a novin nemá takový účinek pravděpodobně proto, že lidé mají tendenci si je přečíst v kratších dávkách. Ponoření se do děje knihy, ať už tištěné, nebo na čtečce, umožňuje vašemu mozku a tělu účinněji relaxovat, tvrdí profesorka.

Ochuťte si svou vodu a zlepšete hydrataci organismu

„Pít vodu je důležité, ale mnoho lidí voda nehydratuje natolik, jak by měla,“ míní lékařka Filomena Trindade z Institute for Functional Medicine. „Jen prostě proběhne systémem, aniž by se dostala do buněk.“

A jak poznáte, že vám voda nezajišťuje dostatečnou hydrataci těla? Podle doktorky Trindade je varovným signálem nutkání na močení dříve než 30 minut po vypití vody. Doktorka Trindade doporučuje pro zvýšení hydratace přidat do vody nějaké aminokyseliny nebo stopové prvky. Ochutit vodu můžete třeba špetkou hořčíku nebo himalájské soli. Takovéto vylepšení obyčejné vody je podle doktorky Trindade zvláště důležité pokud hodně cvičíte, bojujete s nemocí, nebo jste celý den uvězněni uvnitř domu. Vytápěné kanceláře mají totiž notoricky suchý vzduch, který může zvýšit dehydrataci organismu.

Naučte se vyprazdňovat ve stejnou dobu každý den

Zácpa není nic příjemného, dá se jí však předejít. Jedním z účinných prostředků v prevenci zácpy je pravidelné vyprazdňování stolice. Doktor Satish Rao, ředitel Digestive Health Center z Augusta University, se domnívá, že není vůbec těžké natrénovat si pravidelnou defekaci, zvláště pokud se budete snažit jít „na velkou“ hned po probuzení.

„Tlusté střevo je uzpůsobené tak, aby se vyprázdnilo během první hodiny po probuzení,“ tvrdí doktor Rao a dodává, že zvýšenou potřebu nucení na stolici můžete zaznamenat také asi tak hodinu po jídle.

Oblíbeným trikem doktora Rao, který vám může pomoci k pravidelnému vyprazdňování, je vizualizace - technika, kdy si představujete sami sebe, jak se vyprazdňujete každé ráno dejme tomu v 7 hodin. Doktor Rao radí vtisknout si do paměti, jak se úspěšně vyprazdňujete a kladete zvláště důraz na uvolnění vašeho svěrače. Tato metoda může znít úsměvně, ale podle doktora pravidelná vizualizace může opravdu přenastavit váš mozek a zažehnout signál pro defekaci.

Podle doktorky Myslíkové je nejvhodnější doba pro vyprazdňování a frekvence stolice do značné míry individuální, souvisí to s věkem, zdravotním stavem, fyzickou aktivitou, stravou, množství, přijímaných tekutin, životními návyky apod.

„Za normu je považovaná defekace 1x denně za 1 až 2 dny. Když má ovšem někdo nízký příjem potravy, můžou být intervaly i delší. Podstatnější než četnost je spíše pravidelnost a bezbolestnost stolice. Zácpu je nutné řešit s lékařem tehdy, pokud je chronického rázu. Je nutné zjistit, zda je příčinou jiných zdravotních potíží, či jde o samostatnou zácpu. Problémy s obtížným vyměšováním by se nikdy neměly začít řešit projímadly!“

Noste ponožky, abyste usnuli rychleji

Trvá vám dlouho, než v noci zaberete? Pak zkuste jednoduchý trik a navlékněte si teplé ponožky. Taková je rada doktora Daniela Amena, specialisty na mozkové poruchy a spoluautora knihy „The Brain Warrior’s Way“. Podle něj mohou ospalost navodit také slabé rukavice.

Doktor Amen vysvětlil, že vědecké studie spojili teplé ruce a nohy s rychlejším nástupem spánku.

Podle National Sleep Foundation zahřátí nohou nebo rukou způsobí blahodárnou dilataci cév, což funguje jako signál pro mozek, že je čas jít spát. Rozšířením cév v rukou a nohou se teplo šíří do celého těla a váš organismus se připraví na spánek.

Pokud se v noci vzbudíte s tím, že je vám moc velké teplo, samozřejmě si můžete ponožky či rukavice sundat. Doktor Amen však doporučuje nekontrolovat při nočním probuzení hodiny. „Kontrola času může vyvolat pocit úzkosti a zabránit vám zase hned usnout,“ varoval doktor Amen.

Získejte vitamin D z pobytu na slunci

Ze všech stran slyšíte, ať se vyhýbáte slunci a používáte opalovací krém, abyste omezili riziko vzniku rakoviny kůže. Nicméně určité množství slunečního světla může být zdraví prospěšné. Deset až dvacet minut denně na slunci bez použití krému na opalování s ochranným faktorem vám zajistí dostatečnou dávku vitaminu D.

Podle doktora Michaela Holicka, ředitele Heliotherapy, Light and Skin Research Center na Boston University Medical Center, pobytem na slunci získáte silnější kosti, snížíte svůj krevní tlak a zajistíte si hlubší spánek. Holick tvrdí, že užívání vitaminu D v tabletách nelze s přímým pobytem na slunci prakticky srovnávat.

Abyste předešli riziku vzniku rakoviny, vrásek nebo skvrn, snažte se zachytit sluneční paprsky v ranních hodinách, nikoli v poledne a při delším pobytu venku doktor Holick i nadále radí používat ochranný opalovací krém.

Zklidněte se přiložením ruky na srdce

Stresové situace a úzkostné pocity se nevyhýbají nikomu z nás a tak je tato rada, jak se rychle a účinně zklidnit, opravdu nad zlato. Profesorka Kristin Neffová z University of Texas vysvětlila, že naše fyziologie je navržena tak, aby rozpoznala toto gesto jako samouklidňující. Přiložení ruky na srdce signalizuje mozku, aby snížil pocit úzkosti.

Podle Neffové bude tato jednoduchá uklidňující metoda fungovat, i když v ní nevěříte.

„Jsme naprogramováni tak, abychom se uklidnili tímto pohybem. Držte svou ruku v oblasti srdce jen několik minut, nebo dokud se nebudete cítit klidnější a párkrát se zhluboka nadechněte, abyste zvýšili účinek,“ navrhuje Neffová.