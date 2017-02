Souboj balzámů na rty: rozhodují vůně, chuť, ale i aplikace

Balzámy na rty testovaly: Karolína (29), Eva (43), Monika (43), Pavla (54), Bibiana (27), Soňa (32), Lucie (35), Květa (35), Martina (50) a Michaela (45)

U každého produktu hodnotily konzistenci, hydrataci, chuť, vůni, ale také balení. Tedy to, jak dobře se daný balzám aplikuje, jestli se dá bez problémů otevřít či nosit v kapse. Zajímalo je také, jestli se po jeho použití dá nanést rtěnka nebo jestli rty nedráždí. Kromě slovního hodnocení se také známkovalo jako ve škole. Výrobek dostal známku od 1 do 5 za „celkový dojem”.

VÍTĚZ: Balzám na rty, Kiehl ́s, 260 Kč

Balzám na rty, Lip Balm Mango, Kiehl ́s, 15 ml za 230 Kč

Výsledná známka: 1

Balzám v tubě má několik různých příchutí, lehčí konzistenci a dlouho hydratuje. Pro Květu a Soňu se stal dokonce nejoblíbenějším z testovaných produktů, pro Moniku to byl „druhý favorit“.

„Dokáže si velmi dobře poradit se suchými a rozpraskanými rty,” chválí Květa. Gelová konzistence se dobře nanášela a rty zůstávaly vláčné po několik hodin. Podle Martiny balzám vydrží i pět hodin a déle za mrazu venku než v místnosti. Přesto podle Bibiany i Lucie mohla být konzistence o něco hustší. Lucie také nezaznamenala ani žádnou hydrataci.

Vzhledem k tomu, že součástí testování bylo několik příchutí (máta, brusinka, mango), byla chuť hodnocena různě. Například Pavle vadilo, že cítila cosi jako lněné semínko. Monika se do své mátové verze zamilovala: „Mátová vůně způsobuje lehké pálení na rtech a to mě hodně bavilo. Přišlo mi, že rty jsou díky tomu nejen vyživené, ale i prokrvené a pěkné”.

Vadila aplikace. „Tuba, moc mi nevyhovovala, vymáčknutý balzám jsem musela nanášet prsty,“ stěžuje si Eva. Soňa si naopak pochvaluje, že při šikovné manipulaci člověk vůbec nemusí používat prsty, přesto lze balzám rozetřít po celém obvodu rtů.

Balzám na rty máta a citron, BioAroma, 99 Kč

Přírodní balzám na rty máta a citron, BioAroma, 5 ml za 99 Kč

Výsledná známka: 1-

Svěží vůně máty a citrusů nadchla celý testovací tým. „Jeden z mých dvou nejoblíbenějších testovaných balzámů, kromě jiného právě kvůli vůni a chuti,” svěřila se Monika. „I při olíznutí je cítit v ústech citronová chuť,“ dodává Květa. Balzám také skvěle hydratuje, asi nejlépe z testovaných. Vydrží několik hodin, aniž by bylo potřeba rty přemazávat. „Včelí vosk rty perfektně promaže do hloubky a po vstřebání je nadále nevysušuje. Velice dobře fungoval i na popraskané rty,“ říká Lucie.

Přestože je balzám dost hutný, poradí si i se rtěnkou. „Intenzitu barvy rtěnky naředí, ale nestírá ji,“ shodují se Karolína se Soňou. Také balení v tyčince, které je příjemné na manipulaci, testovací tým potěšilo. Jen Martině se balzám špatně otevíral a také konzistence se jí zdála příliš mazlavá. Na problémy s konzistencí narazily i Pavla a Bibiana. „Při první aplikaci mi vadil tvar náplně . Byl to takový důlek, takže jsem musela aplikovat balzám opatrně. A stejně se úzké okraje zlomily,“ popisuje Bibiana.



Bio Havlíkův balzám na rty, Havlíkova přírodní apotéka, 95 Kč

Bio Havlíkův balzám na rty s makadanovým, makovým a kokosovým olejem, propolisem a rakytníkem, Havlíkova přírodní apoteka, 5 ml za 95 Kč

Výsledná známka:1-2

Klasické balení v tyčince všem vyhovovalo díky tomu, že je praktické. Květě se líbí, žebalení balzámu se dá kdekoliv a lehce použít. Pouze Pavle přišel obal trochu nudný. Kladně bylo hodnoceno i to, že je balzám bez parfemace. „Velmi decentně voní po včelím vosku, líbí se mi,“ pochvaluje si Karolína neutrální vůni. Přestože je balzám v tyčince, má poněkud tužší konzistenci, ale nezanechává žádný povlak. Testující tým se shodl, že rty vydrží hydratované i několik hodin, až na Pavlu. Ta měla pocit, že hydratuje a mastí na krátkou dobu. Podle Květy však pomáhá proti rozpraskaným rtům. Lucii se zase líbí, že se dá použít pod rtěnku.

Máslový balzám Blistex Triple Butters, Blistex, 90 Kč

Máslový balzám na rty,Triple Butters, Blistex, 89, 90 Kč

Výsledná známka: 2

Hutný balzám v tyčince s máslovou konzistencí a výraznou kokosovo-karamelovou vůní rozdělil testovací tým. „Vůně byla nasládlá, máslová a připomínala kokos. Stejně tak chuť. Bylo to příjemné,“ říká Bibi. Také Květa, Michaela, Soňa a Pavla si pochvalují příjemnou karamelovou chuť a vůni, zatímco Karolíně, Monice a Evě intenzita a sladkost vadily. Evě dokonce do té míry, že ho po druhé aplikaci přestala používat. Ostatní testující se shodují, že balzám velmi dlouho vydrží, rty zůstávají vláčné a hydratované až několik hodin.„Poradí si s hodně vysušenými rty, umí je díky složení pořádně promazat i ochránit proti sluníčku s SPF 15,“ říká Lucie. Karolínu po nanesení balzám trochu štípal. Martina zase delší dobu cítila nepatrný povlak, který balzám zanechává.

Bio balzám na rty, eos, 169 Kč

Přírodní balzám na rty Strawberry Sorbet, EOS, 7g za 169 Kč

Výsledná známka: 2

Nepobouřil, ale ani nenadchnul. Tak by se dalo shrnout hodnocení známého vajíčka. Většině testujících vyhovovalo praktické balení, které se snadno používá. „Miluji balzámy ve formě kuličky,“ shodují se Bibiana s Karolínou. Další plus dostal od většiny i za lehkou a nasládlou chuť. To však vadilo například Pavle. „Nevyhovuje mi to. Připomíná to žvýkačku Pedro z mého dětství.“ Balzám nezanechává žádný povlak a podle Michaely na něm rtěnka hezky drží. Květě rtěnka dokonce vydržela mnohem déle než obvykle.

Pro většinu testovacího týmu byla problém nedostatečná hydratace. Rty vydržely být vláčné sotva několik desítek minut. „Přibližně do hodiny mívám potřebu si je přemazat,“ svěřila se Karolína. Bibianě po aplikaci rty dokonce vysychaly a loupaly se. „Měla jsem pak tendenci si rty neustále okusovat. Asi mi nevyhovovala nějaká složka z balzámu,“ myslí si.

Lip balmbutteredbrazils, Lush, 245 Kč /12 g:

Veganský ořechový balzám na rty, Lip balm buttered brazils, Lush, 12 g za 245 Kč

Výsledná známka: 2

Veganský ořechový balzám v kovové krabičce se šroubovacím víčkem rozdělil tým. Části vadilo, že se do balzámu musí sahat prstem. „Nepřijde mi to hygienické,“ vysvětluje Karolína. Naopak Bibianě se líbí, že se hodí do kapsy. Také konzistence byla velmi hutná, takže například pro Moniku nebylo snadné balzám nanést. „Musela jsem ho vždy nahřát, aby se dal vůbec nabrat a rozetřít.“ Podle Martiny, Lucie a Květy se naopak překvapivě dobře roztírá. Zajímavé je, že balzám obsahuje i „jakési hrudky“, ty zpočátku vadily Evě, Soně i Karolíně, ale po několika aplikacích si zvykly. „Mám pocit přifouklých rtů a při roztírání cítím jemná zrnka, které se teplem rozpouštějí,“ popsala Pavla.

Právě díky tuhé a hutné konzistenci dokáže balzám dlouze hydratovat. „Rty tento balzám dokáže udržet hydratované a krásně hebké a lesklé opravdu dlouhou dobu. Na rtech žádný povlak nezanechává,“ shrnuje Květa. Také specifická ořechová chuť balzámu může být pro někoho problém. „Vůně mi bohužel nebyla vůbec příjemná a chuť také ne. Cítila jsem hořkost,“ řekla Bibiana. Naopak pro Soňu a Moniku to je „totálně jedlá a krásná vůně.“

Lip Butter, labello, 75 Kč

Malinový balzám na rty, Lip Butter Raspberry Rosé, Labello, 16,7 g za 80 Kč

Výsledná známka: 2-3

Balzám s máslovou konzistencí a výraznou malinovou příchutí byl pro mnohé testující velký oříšek. Kovová šroubovací krabička totiž nutí použít k aplikaci balzámu prst. „Nemám ráda balení v plechovkách a kelímcích, do kterých musím sahat prstem,“ stěžuje si Květa. Na druhé straně podle Lucie se balení skvěle hodí do kabelky. Vzhledem k tomu, že produkt je skutečně dost hutný, stávalo se testujícím, že jim zbytky zůstávaly po aplikaci za nehty. Největší rozkol mezi testujícími nastal, když přišla řeč na chuť a vůni. Zatímco některým vyhovovala malinová vůně a pro Moniku byl balzám dokonce „přímo k sežrání“, Karolíně, Soně a Pavle vadilo, že chuť i vůně jsou umělé. „Měla jsem pocit, že piji chemickou limonádu,“ stěžuje si Soňa. Balzám zanechává lehký povlak a také slíbená hydratace trvá podstatně kratší dobu než avizovaných 12 hodin.

BioKarité balzám na rty, Saloos, 99 Kč:

Přírodní balzám na rty Bio Karité, Saloos, 100 Kč

Výsledná známka: 2-3

Stejně jako v předešlých případech balení se šroubovacím uzávěrem části testovacího týmu nevyhovovalo. Balzám má přírodní, hutné složení bez výraznější chuti či zápachu. Navzdory tužší konzistenci se většině testujících dobře nanášel. „Celkem dost hutný, ale pořád se s ním dalo pracovat,“ hodnotí Monika a Karolína dodává, že přece jen musela chvíli počkat, než se pod prsty rozehřeje. Také Evě a Soně připadal hutný až příliš. Lucie ocenila přírodní složení a nevtíravou vůni. S tou neměl problém nikdo z testujících.

Horší to bylo s délkou hydratace. Zatímco třeba Květě, Monice a Martině vcelku dlouho vydržel, Pavle, Bibianě a Soně vydržely rty vláčné pouze krátce. Balzám nezanechává žádný povlak a podle Květy na něm také s přehledem vydrží i rtěnka. Bibianě pomohl balzám s popraskanými rty. „Nedráždil a rty přiměřeně hydratoval,“ shrnuje Martina.

Skořicový zázračný kelímek, Oriflame, 179 Kč

Skořicový zázračný kelímek, Oriflame, 15 ml za 199 Kč

Výsledná známka: 3

Malý kelímek s úzkým hrdlem obsahuje balzám s výrazným nasládlým skořicovým aroma, které většině testovacího týmu vyhovovalo. Pavle ovšem vůně skořici moc nepřipomíná, spíše sušenku. A Soni zase přidala moc umělá. Konzistence je krémová a dobře se nanáší. „Nebyl příliš tuhý a nemuselo se čekat, než změkne,“ říká Bibiana. Podle Karolíny vzhledem ke konzistenci vydrží balzám překvapivě dlouho. Nezbaví ovšem popraskaných rtů. „Rty po použití vydrží hydratované několik hodin, ale zázračný určitě není,neporadí si s rozpraskanými rty jako jiné levnější balzámy,“ říká Květa.

Největším problémem bylo pro testovací tým nanášení. „Balení má nejhorší z testovaných. Nutí k tomu, aby člověk zabořil prst hluboko do balzámu, takže si zákonitě na prst nanese větší množství, než potřebuje. A navíc zbytky zůstávají pod nehty. Samotný uzávěr je velmi úzký, což ještě ztěžuje už tak dost obtížnou manipulaci,“ shrnuje Soňa.