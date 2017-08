Mamčin přítel měl zas ten divný pohled, vypráví zneužitá dívka

V rámci projektu „Cesta z pekla“ Dětského krizového centra se odborní psychoterapeuti věnují dětem týraným a sexuálně zneužívaným.

Na Linku důvěry Dětského krizového centra (DKC) volá třináctiletá dívka. Poprvé nahlas mluví o tom, co prý neměl nikdo nikdy slyšet. Doma jim nic nechybí, stejně jako mladší sestra má Simona vlastní pokoj, drahý mobil i oblečení. Přesto je nešťastná, neumí se smát, být jako ostatní holky.

„Když mi bylo 11 let, přišel za mnou mamčin přítel do pokojíčku. Zase měl ten divný pohled... a pak se to stalo. Pořád se mi to vrací. Jediné, co mi pomáhá, je to, když si ublížím. Dnes už musím nosit trička s dlouhými rukávy, aby nikdo neviděl moje jizvy.“

Během téměř hodinového rozhovoru konzultantka Linky důvěry pomáhá Simoně připravit se, jak mámě říct, co se před pár lety stalo, že si kvůli tomu ubližuje a má teď strach o mladší sestru.

Matka se zdráhá uvěřit, partner se přece o všechny tak stará! Nakonec společně navštíví ambulanci DKC, kde jim pomohou vyrovnat se s náročnou situací i ochránit rodinu před agresorem. Simonina psychoterapie trvala půl roku, ale s pomocí Dětského krizového centra našla „cestu z pekla“. Dnes je z nejhoršího venku a již ví, že i to nejbolestivější trápení se dá řešit, že na ně nemusí být sama.

Společně pohneme Prahou a pomůžeme dětem prolomit bludný kruh trápení!