Z atletického oválu na přehlídková mola. Tepláky na doma i na ven

První pár tepláků spatřil světlo světa v roce 1920. Vytvořil je Francouz Émil Camuset pro svoji značku Le Coq Sportif, která se tehdy specializovala na punčochové a pletené zboží. Tehdy to byly kalhoty šedivé barvy z pleteniny, měly plandavé nohavice a elastický pas, což umožňovalo, aby se v nich atleti mohli pohodlně protahovat.

Nedělní uniforma

Od samotných tepláků byl už jen krůček k teplákové soupravě. Asi nikoho nepřekvapí, že ji uvedla stejná francouzská firma, jen o pár let později, přesněji v roce 1939. Souprava brzy dostala přezdívku „nedělní uniforma“. Pravý rozmach ale zažila až po druhé světové válce. Souvisí to s tvorbou syntetických látek, například nylonu.

V roce 1967 se podařilo firmě Adidas vyvinout ikonický look teplákové soupravy se třemi proužky. Pomohla jí v tom fotka s německým fotbalistou Franzem Beckenbauerem, který měl na sobě právě lesklou teplákovou soupravu. Od 70. let se tepláky či tepláková bunda dostávají ze stadionu a posiloven do ulic. V teplákovině se začalo běhat nebo chodit po horách.

Německý fotbalista Franz Beckenbauer v 60. letech pomohl značce Adidas k rozmachu.

Firmy se začaly zaměřovat na outdoorovou módou, kterou se snažily přizpůsobit nejen sportovní aktivitě, ale i počasí. Brzy se tepláky staly nesdílnou součástí kultury. Nejprve diskotékové, později i té hip hopové a rapové. Tepláky začaly oblékat nejen muzikanti, ale i herci a zpěváci. Boom nastal po roce 2000, kdy se právě díky celebritám dostala teplákovina do hledáčku módních návrhářů a dala vzniknout mnoha streetwearovým značkám.

Fleece i úzké nohavice

Vedle tradiční pleteniny, přesněji žerzeje, se ke slovu dostaly i jiné materiály, jako je bavlna, polyester nebo fleece. Změnil se i střih. Nohavice se zúžily, časem dostaly i nízký sed a nápadně připomínají turecké kalhoty. Také jim často chybí kapsy. Nebo naopak jich mají hned několik najednou. Tepláky se dostaly také do hledáčků módních návrhářů a daly vzniknout mnoha streetwearovým značkám.

Přesto naráží tato móda na zaryté odpůrce, kteří nemohou všudypřítomnou teplákovinu vystát. Mají pocit, že tento kus oděvu se hodí pouze pro sportovní účely. Karl Lagerfeld o nich dokonce prohlásil, že „tepláky jsou známka porážky. Ztratíte kontrolu nad svým životem a koupíte si tepláky.“

Pravdou je, že je třeba citlivě volit, kam si je chcete vzít.

Do města ano, do společnosti ne

„Tepláky dnes už nejsou jen na doma nebo na sport, ale můžeme v nich s klidem jít ven, na rande nebo do města a stále zůstane člověk stylový. Stačí zkombinovat s pár nadčasovými kousky a cool teplákový outft je na světě,“ říká designérka Petra Hušpauerová, která se věnuje teplákové módě. Kalhoty, mikiny či bundy kombinuje s dalšími materiály jako koženka, krajka nebo satén. Podle ní je obliba tepláků způsobená nejen pohodlím, ale především tím, že dnešní rychlá doba si žádá, abychom toho za den hodně stihli.

„Sporty chic - tedy ležérní a šik outfit můžete poskládat z tepláků, bavlněného trička, kožené bundičky a tenisek, velmi jednoduché, ale stylové. Odvážnější můžou zkusit k teplákům i podpatky a vyrazit v nich klidně na večírek. Vždy však pamatujte, že tepláky by neměly být vytahané a nehodí se do společnosti na formální události,“ upozorňuje stylistka Alžběta Pěkná.